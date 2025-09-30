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2026 AMA Pro Motocross Championship
Spring Creek: 450 Results

Spring Creek MX Park
Millville, MN United States
July 18, 2026

450 Provisional Entry List

Revised: July 15 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac
Eli Tomac 		New Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
18 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
31 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark Triumph TF 450-X
32 Justin Cooper
Justin Cooper 		New Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
52 Mitchell Oldenburg Mitchell Oldenburg Alvord, TX United States Beta 450 RX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
69 Jack Chambers Jack Chambers Auburndale, FL United States Kawasaki KX450
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF450R
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF450R
88 Mark Fineis Mark Fineis Indianapolis, IN United States Kawasaki KX450SR
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ450F
90 John Short John Short Pilot Point, TX United States Honda CRF450R
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
106 Stephen Rubini Stephen Rubini France France Yamaha YZ450F
137 Ayden Shive Ayden Shive Dade City, FL United States KTM 250 SX-F
162 Whispern Smith Whispern Smith Midwest City, OK United States KTM 450 SX-F Factory Edition
165 Jack Winland Jack Winland Zanesville, OH United States Yamaha YZ450F
174 Luca Marsalisi Luca Marsalisi Cairo, GA United States Triumph TF 450-X
176 Brandon Green Brandon Green Thief River Falls, MN United States Yamaha YZ450F
177 Ace Enloe Ace Enloe New Saint Clair, MO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
178 Justin Kurtz Justin Kurtz Linwood, NC United States Yamaha YZ450F
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX450
193 Ryan Diezic Ryan Diezic New Streetsboro, OH United States Honda CRF450R
196 Blake Hoag Blake Hoag Kennard, NE United States Honda CRF450R Works Edition
210 Bryce Hammond Bryce Hammond Pleasanton, CA United States Yamaha YZ450F
216 Grant Hoffman Grant Hoffman Canton, GA United States Yamaha YZ450F
222 Antonio Cairoli Antonio Cairoli Patti, Sicily Italy Ducati Desmo 450MX
225 Brett Stralo Brett Stralo Parker, CO United States Yamaha YZ450F
245 Matti Jorgensen Matti Jorgensen Helirod, Denmark Denmark Honda CRF450R
259 Daniel Bortolin Daniel Bortolin Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
266 Brett Greenley Brett Greenley New Memphis, IL United States Honda CRF450R
269 Connor Stevenson Connor Stevenson Littleton, CO United States Kawasaki KX450
274 Ashton Bloxom Ashton Bloxom Terrell, TX United States Honda CRF450R
299 Konnor Visger Konnor Visger Bellevue, MI United States Beta 450 RX
311 Raice Hernandez Raice Hernandez New Lakewood, CO United States Honda CRF450R Works Edition
349 Kile Epperson Kile Epperson Camas, WA United States Yamaha YZ450F
400 Cole Kish Cole Kish Onsted, MI United States GasGas MC 450F Factory Edition
417 Cornelius Tøndel Cornelius Tøndel Norway Norway Kawasaki KX450
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey Greensburg, PA United States Yamaha YZ450F
439 Nathen Laporte Nathen Laporte Wausau, WI United States KTM 250 SX-F Factory Edition
445 Noah Miesen Noah Miesen St. Paul, MN United States Yamaha YZ450F
453 Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia Honda CRF450R
456 Magnus Smith Magnus Smith Denmark Denmark Yamaha YZ450F
470 Ethan Day Ethan Day Twin Lake, MI United States Kawasaki KX450
477 Mitchell Prescott Mitchell Prescott Redwood Falls, MN United States Honda CRF450R Works Edition
483 Bryton Carroll Bryton Carroll Vineland, NJ United States Yamaha YZ450F
510 Travis Prier Travis Prier New Elkader, IA United States Honda CRF450R Works Edition
511 Jace Kessler Jace Kessler Eagle, MI United States GasGas MC 450F Factory Edition
512 Austin Cozadd Austin Cozadd Attalla, AL United States Yamaha YZ450F
528 Ryan Peters Ryan Peters Mandan, ND United States Kawasaki KX450
529 Brett Heidorn Brett Heidorn New Richmond, OH United States Honda CRF450R
536 Gavin Tilford Gavin Tilford Pine Island, MN United States Honda CRF450R
546 Harris Huizenga Harris Huizenga Bismarck, ND United States KTM 450 SX-F Factory Edition
548 Brandon Espe-Tiegs Brandon Espe-Tiegs Glenville, MN United States GasGas MC 450F Factory Edition
556 Ethan Phalen Ethan Phalen Dresden, OH United States Yamaha YZ450F
588 Eddie Norred Eddie Norred Rockford, IL United States Kawasaki KX450
592 Josh Bowman Josh Bowman Madison, WI United States KTM 450 SX-F
662 Dean Gall Dean Gall Brookfield, MO United States Honda CRF450R Works Edition
666 Collin Hinrichs Collin Hinrichs Fort Dodge, IA United States Kawasaki KX450
693 Bryce McLaud Bryce McLaud Cedar Rapids, IA United States Honda CRF450R
701 Kyle Kunstman Kyle Kunstman McHenry, IL United States Yamaha YZ450F
703 Conner Mowry Conner Mowry Cattaraugus, NY United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
808 Zach Gareis Zach Gareis Mars, PA United States Yamaha YZ450F
811 Chris Williams Chris Williams Ortonville Suzuki RM-Z450
822 Riley Ripper Riley Ripper Magnolia, TX United States Husqvarna FC 450
860 Kyle Petrie Kyle Petrie Sunfield, MI United States Kawasaki KX450
873 Ronnie Orres Ronnie Orres Fort Dodge, IA United States Honda CRF450R
874 Zack Williams Zack Williams Elko, MN United States Honda CRF450R
942 Deegan Hepp Deegan Hepp Fort Dodge, IA United States Honda CRF450R
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