2026 AMA Pro Motocross Championship Spring Creek: 450 Results
July 18, 2026
450 Provisional Entry List
Revised: July 15 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|2
|Cooper Webb
|Newport, NC
|Yamaha YZ450F
|3
|
Eli Tomac
|New
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|14
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
|18
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|20
|Jordon Smith
|Belmont, NC
|Triumph TF 450-X
|24
|R.J. Hampshire
|Hudson, FL
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
|26
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|31
|Mikkel Haarup
|Denmark
|Triumph TF 450-X
|32
|
Justin Cooper
|New
|Cold Spring Harbor, NY
|Yamaha YZ450F
|36
|Garrett Marchbanks
|Coalville, UT
|Kawasaki KX450SR
|38
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|Yamaha YZ450F
|39
|Valentin Guillod
|Switzerland
|Yamaha YZ450F
|41
|Mitchell Harrison
|Lansing, MI
|Kawasaki KX450
|51
|Justin Barcia
|Monroe, NY
|Ducati Desmo 450MX
|52
|Mitchell Oldenburg
|Alvord, TX
|Beta 450 RX
|54
|Benny Bloss
|Oak Grove, MO
|Beta 450 RX
|62
|Grant Harlan
|Justin, TX
|KTM 450 SX-F
|69
|Jack Chambers
|Auburndale, FL
|Kawasaki KX450
|83
|Justin Rodbell
|Prince Frederick, MD
|Honda CRF450R
|87
|Jeremy Hand
|Mantua, OH
|Honda CRF450R
|88
|Mark Fineis
|Indianapolis, IN
|Kawasaki KX450SR
|89
|Devin Simonson
|Laurinburg, NC
|Yamaha YZ450F
|90
|John Short
|Pilot Point, TX
|Honda CRF450R
|96
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|106
|Stephen Rubini
|France
|Yamaha YZ450F
|137
|Ayden Shive
|Dade City, FL
|KTM 250 SX-F
|162
|Whispern Smith
|Midwest City, OK
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|165
|Jack Winland
|Zanesville, OH
|Yamaha YZ450F
|174
|Luca Marsalisi
|Cairo, GA
|Triumph TF 450-X
|176
|Brandon Green
|Thief River Falls, MN
|Yamaha YZ450F
|177
|Ace Enloe
|New
|Saint Clair, MO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|178
|Justin Kurtz
|Linwood, NC
|Yamaha YZ450F
|188
|Hamden Hudson
|Danville, VA
|Kawasaki KX450
|193
|Ryan Diezic
|New
|Streetsboro, OH
|Honda CRF450R
|196
|Blake Hoag
|Kennard, NE
|Honda CRF450R Works Edition
|210
|Bryce Hammond
|Pleasanton, CA
|Yamaha YZ450F
|216
|Grant Hoffman
|Canton, GA
|Yamaha YZ450F
|222
|Antonio Cairoli
|Patti, Sicily
|Ducati Desmo 450MX
|225
|Brett Stralo
|Parker, CO
|Yamaha YZ450F
|245
|Matti Jorgensen
|Helirod, Denmark
|Honda CRF450R
|259
|Daniel Bortolin
|Venezuela
|GasGas MC 450F Factory Edition
|266
|Brett Greenley
|New Memphis, IL
|Honda CRF450R
|269
|Connor Stevenson
|Littleton, CO
|Kawasaki KX450
|274
|Ashton Bloxom
|Terrell, TX
|Honda CRF450R
|299
|Konnor Visger
|Bellevue, MI
|Beta 450 RX
|311
|Raice Hernandez
|New
|Lakewood, CO
|Honda CRF450R Works Edition
|349
|Kile Epperson
|Camas, WA
|Yamaha YZ450F
|400
|Cole Kish
|Onsted, MI
|GasGas MC 450F Factory Edition
|417
|Cornelius Tøndel
|Norway
|Kawasaki KX450
|437
|Vincent Luhovey
|Greensburg, PA
|Yamaha YZ450F
|439
|Nathen Laporte
|Wausau, WI
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|445
|Noah Miesen
|St. Paul, MN
|Yamaha YZ450F
|453
|Angus Riordan
|Australia
|Honda CRF450R
|456
|Magnus Smith
|Denmark
|Yamaha YZ450F
|470
|Ethan Day
|Twin Lake, MI
|Kawasaki KX450
|477
|Mitchell Prescott
|Redwood Falls, MN
|Honda CRF450R Works Edition
|483
|Bryton Carroll
|Vineland, NJ
|Yamaha YZ450F
|510
|Travis Prier
|New
|Elkader, IA
|Honda CRF450R Works Edition
|511
|Jace Kessler
|Eagle, MI
|GasGas MC 450F Factory Edition
|512
|Austin Cozadd
|Attalla, AL
|Yamaha YZ450F
|528
|Ryan Peters
|Mandan, ND
|Kawasaki KX450
|529
|Brett Heidorn
|New Richmond, OH
|Honda CRF450R
|536
|Gavin Tilford
|Pine Island, MN
|Honda CRF450R
|546
|Harris Huizenga
|Bismarck, ND
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|548
|Brandon Espe-Tiegs
|Glenville, MN
|GasGas MC 450F Factory Edition
|556
|Ethan Phalen
|Dresden, OH
|Yamaha YZ450F
|588
|Eddie Norred
|Rockford, IL
|Kawasaki KX450
|592
|Josh Bowman
|Madison, WI
|KTM 450 SX-F
|662
|Dean Gall
|Brookfield, MO
|Honda CRF450R Works Edition
|666
|Collin Hinrichs
|Fort Dodge, IA
|Kawasaki KX450
|693
|Bryce McLaud
|Cedar Rapids, IA
|Honda CRF450R
|701
|Kyle Kunstman
|McHenry, IL
|Yamaha YZ450F
|703
|Conner Mowry
|Cattaraugus, NY
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
|719
|Vince Friese
|Cape Girardeau, MO
|Kawasaki KX450
|808
|Zach Gareis
|Mars, PA
|Yamaha YZ450F
|811
|Chris Williams
|Ortonville
|Suzuki RM-Z450
|822
|Riley Ripper
|Magnolia, TX
|Husqvarna FC 450
|860
|Kyle Petrie
|Sunfield, MI
|Kawasaki KX450
|873
|Ronnie Orres
|Fort Dodge, IA
|Honda CRF450R
|874
|Zack Williams
|Elko, MN
|Honda CRF450R
|942
|Deegan Hepp
|Fort Dodge, IA
|Honda CRF450R