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Sun Aug 2
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Amateur
Loretta Lynn's
Mon Aug 3
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2026 AMA Pro Motocross Championship
Washougal: 250 Results

Washougal MX Park
Washougal, WA United States
July 25, 2026

250 Provisional Entry List

Revised: July 23 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker
Seth Hammaker 		Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F Factory Edition
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
35 Drew Adams Drew Adams Chattanooga, TN United States Kawasaki KX250
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
53 Henry Miller Henry Miller Rochester, MN United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
59 Casey Cochran Casey Cochran Portsmouth, VA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
60 Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ250F
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
113 Braden Spangle Braden Spangle Spokane, WA United States Yamaha YZ250F
140 Russell Buccheri Russell Buccheri Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
141 Nick Romano
Nick Romano 		Bayside, NY United States Kawasaki KX250
142 Cameron McAdoo
Cameron McAdoo 		Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
146 Hayes Edwards Hayes Edwards Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
159 Brock Bennett Brock Bennett Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250
163 Pierce Brown
Pierce Brown 		Sandy, UT United States Yamaha YZ250F
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
201 Timothy Barnum Timothy Barnum Phelan, CA United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
251 Kyle Czworkowski Kyle Czworkowski Cleveland, OH United States Honda CRF250R
299 Konnor Visger Konnor Visger New Bellevue, MI United States Beta 450 RX
316 Ty Freehill Ty Freehill Rescue, CA United States Honda CRF250R
369 Nicholas Hunt Nicholas Hunt Fort Wayne, IN United States Triumph TF 250-X
378 Kyle Wise Kyle Wise Modesto, CA United States KTM 250 SX-F
388 Brandon Ray Brandon Ray Fremont, CA United States Triumph TF 250-X
428 Preston Boespflug Preston Boespflug Battle Ground, WA United States Yamaha YZ250F
430 Kyle Looney Kyle Looney Lakeside, CA United States Triumph TF 250-X
436 JJ Concannon JJ Concannon Bellingham, WA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
443 Cole Timboe Cole Timboe Calimesa, CA United States Yamaha YZ250F
486 Aden Keefer Aden Keefer California United States Honda CRF250R
587 Noah Schuring Noah Schuring Portage, MI United States Yamaha YZ250F
603 Matt Jackson Matt Jackson Troy, PA United States Triumph TF 250-X
691 Maliki Constantino Maliki Constantino Ocala, FL United States Suzuki RM-Z250
736 Jace Allred Jace Allred Riverton, UT United States KTM 250 SX-F
752 Jeremy Fappani Jeremy Fappani Scottsdale, AZ United States KTM 250 SX-F
759 Krystian Janik Krystian Janik Oak Lawn, IL United States Yamaha YZ250F
775 CJ Benard CJ Benard Peoria, AZ United States Yamaha YZ125
779 Chase Forsberg Chase Forsberg Cameron Park, CA United States Triumph TF 250-X
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
811 Chris Williams Chris Williams New Ortonville Suzuki RM-Z450
832 Leum Oehlhof Leum Oehlhof Cairo, GA United States Kawasaki KX250
907 Carson Burns Carson Burns Bonney Lake, WA United States KTM 250 SX-F
923 Cohen Jackman Cohen Jackman Saratoga Springs, UT United States KTM 250 SX-F
924 Gage Hulsey Gage Hulsey Park Hills, MO United States Kawasaki KX250
951 Jadyn Serles Jadyn Serles Granite Falls, WA United States Yamaha YZ250F
990 Nico Israel Nico Israel Santiago, Chile Chile Triumph TF 250-X
999 Jesse Jacobsen Jesse Jacobsen Weatherford, TX United States KTM 250 SX-F
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