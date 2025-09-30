2026 AMA Pro Motocross Championship Washougal: 250 Results
July 25, 2026
250 Provisional Entry List
Revised: July 23 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|10
|
Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|Kawasaki KX250
|13
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|23
|Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|Yamaha YZ250F
|25
|Nate Thrasher
|Livingston, TN
|Yamaha YZ250F
|29
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|Honda CRF250R Works Edition
|34
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|35
|Drew Adams
|Chattanooga, TN
|Kawasaki KX250
|37
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|Yamaha YZ250F
|40
|Parker Ross
|Herald, CA
|Yamaha YZ250F
|42
|Dilan Schwartz
|Alpine, CA
|Yamaha YZ250F
|43
|Lux Turner
|Gardnerville, NV
|Yamaha YZ250F
|47
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|Kawasaki KX250
|53
|Henry Miller
|Rochester, MN
|Kawasaki KX250
|57
|Avery Long
|New London, MN
|KTM 250 SX-F
|58
|Daxton Bennick
|Morganton, NC
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|59
|Casey Cochran
|Portsmouth, VA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|60
|Hunter Yoder
|Menifee, CA
|Yamaha YZ250F
|65
|Marshal Weltin
|Ubly, MI
|Kawasaki KX250
|71
|Carson Mumford
|Simi Valley, CA
|KTM 250 SX-F
|73
|Gavin Towers
|Venetia, PA
|Honda CRF250R
|82
|Caden Dudney
|Des Moines, IA
|Yamaha YZ250F
|89
|Devin Simonson
|Laurinburg, NC
|Yamaha YZ250F
|99
|Kayden Minear
|Western Australia
|Yamaha YZ250F
|113
|Braden Spangle
|Spokane, WA
|Yamaha YZ250F
|140
|Russell Buccheri
|Duxbury, MA
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|141
|
Nick Romano
|Bayside, NY
|Kawasaki KX250
|142
|
Cameron McAdoo
|Sioux City, IA
|Kawasaki KX250
|146
|Hayes Edwards
|Montgomery, TX
|Yamaha YZ250F
|159
|Brock Bennett
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250
|163
|
Pierce Brown
|Sandy, UT
|Yamaha YZ250F
|180
|Landen Gordon
|Murrieta, CA
|Yamaha YZ250F
|201
|Timothy Barnum
|Phelan, CA
|Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
|251
|Kyle Czworkowski
|Cleveland, OH
|Honda CRF250R
|299
|Konnor Visger
|New
|Bellevue, MI
|Beta 450 RX
|316
|Ty Freehill
|Rescue, CA
|Honda CRF250R
|369
|Nicholas Hunt
|Fort Wayne, IN
|Triumph TF 250-X
|378
|Kyle Wise
|Modesto, CA
|KTM 250 SX-F
|388
|Brandon Ray
|Fremont, CA
|Triumph TF 250-X
|428
|Preston Boespflug
|Battle Ground, WA
|Yamaha YZ250F
|430
|Kyle Looney
|Lakeside, CA
|Triumph TF 250-X
|436
|JJ Concannon
|Bellingham, WA
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|443
|Cole Timboe
|Calimesa, CA
|Yamaha YZ250F
|486
|Aden Keefer
|California
|Honda CRF250R
|587
|Noah Schuring
|Portage, MI
|Yamaha YZ250F
|603
|Matt Jackson
|Troy, PA
|Triumph TF 250-X
|691
|Maliki Constantino
|Ocala, FL
|Suzuki RM-Z250
|736
|Jace Allred
|Riverton, UT
|KTM 250 SX-F
|752
|Jeremy Fappani
|Scottsdale, AZ
|KTM 250 SX-F
|759
|Krystian Janik
|Oak Lawn, IL
|Yamaha YZ250F
|775
|CJ Benard
|Peoria, AZ
|Yamaha YZ125
|779
|Chase Forsberg
|Cameron Park, CA
|Triumph TF 250-X
|809
|Brayden Ehlermann
|Westtown, NY
|GasGas MC 250F Factory Edition
|811
|Chris Williams
|New
|Ortonville
|Suzuki RM-Z450
|832
|Leum Oehlhof
|Cairo, GA
|Kawasaki KX250
|907
|Carson Burns
|Bonney Lake, WA
|KTM 250 SX-F
|923
|Cohen Jackman
|Saratoga Springs, UT
|KTM 250 SX-F
|924
|Gage Hulsey
|Park Hills, MO
|Kawasaki KX250
|951
|Jadyn Serles
|Granite Falls, WA
|Yamaha YZ250F
|990
|Nico Israel
|Santiago, Chile
|Triumph TF 250-X
|999
|Jesse Jacobsen
|Weatherford, TX
|KTM 250 SX-F