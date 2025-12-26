Watch: 2026 SMX Team Intro Videos with KTM, Husqvarna, and Beta
December 26, 2025, 2:40pm
Check out some team intro videos from the Red Bull KTM, Rockstar Energy Husqvarna, and Liqui Moly Beta Factory Racing Team.
Liqui Moly Beta Factory Racing Team
Benny Bloss and Mitchell Oldenburg in 450SX.
Red Bull KTM
Eli Tomac, Aaron Plessinger, and Jorge Prado in 450SX and Julien Beaumer in 250SMX (no supercross for Beaumer in 2026 due to his injury recovery).
Rockstar Energy Husqvarna
RJ Hampshire and Malcolm Stewart in 450SX, then Ryder DiFrancesco, Daxton Bennick, and Casey Cochran in 250SX.