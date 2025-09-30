Results Archive
GNCC
Camp Coker Bullet
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Jason T Tino
Supercross
Detroit
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Chase Sexton
  3. Malcolm Stewart
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Seth Hammaker
  3. Jo Shimoda
MXGP of
Switzerland
MXGP Results
  1. Tom Vialle
  2. Maxime Renaux
  3. Tim Gajser
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Supercross
St. Louis
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Justin Cooper
  3. Hunter Lawrence
250SX Showdown Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cole Davies
  3. Seth Hammaker
Supercross
Nashville
Sat Apr 11
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
MXGP of
Sardegna
Sun Apr 12
GNCC
The Dukes
Sat Apr 18
Supercross
Cleveland
Sat Apr 18
MXGP of
Trentino
Sun Apr 19
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Nashville: 450SX Results

250SX East
KTM Junior SX
Nissan Stadium
Nashville, TN United States
April 11, 2026

450SX Provisional Entry List

Revised: April 8 2026 - 5:30 AM

Number Rider Hometown Bike
1 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ250F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Honda CRF450R
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
17 Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States Honda CRF450R
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols New Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
66 Cole Thompson
Fredrik Noren 		New Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
66 Cole Thompson Cole Thompson New Brigden, ON Canada Yamaha YZ450F
78 Kevin Moranz Kevin Moranz Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
94 Ken Roczen Ken Roczen New Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
118 Cheyenne Harmon Cheyenne Harmon Ovilla, TX United States Kawasaki KX450
123 Anthony Rodriguez Anthony Rodriguez Caracacus, Venezuela Venezuela KTM 450 SX-F
124 Justin Starling Justin Starling New Deland, FL United States Yamaha YZ450F
129 Lane Shaw Lane Shaw Alvin, TX United States KTM 450 SX-F
169 Logan Karnow
Logan Karnow 		Vermilion, OH United States Kawasaki KX450
197 Brian Saunier Brian Saunier Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
208 Logan Leitzel Logan Leitzel New Dillsburg, PA United States Kawasaki KX450
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z250
346 Charles Tolleson IV Charles Tolleson IV New Crosby, TX United States GasGas MC 250F Factory Edition
411 Scott Meshey Scott Meshey New Zephyrhills, FL United States Husqvarna FC 450
412 Jared Lesher Jared Lesher Elderton, PA United States Yamaha YZ250
414 Mason Morris Mason Morris New Cedar Hill, MO United States KTM 450 SX-F
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey Greensburg, PA United States Kawasaki KX250
501 Scotty Wennerstrom Scotty Wennerstrom Tyler, TX United States KTM 350 SX-F
519 Josh Cartwright Josh Cartwright Fort Worth, TX United States Kawasaki KX450
538 Addison Emory IV Addison Emory IV Owasso, OK United States Yamaha YZ450F
581 Kyle Bitterman Kyle Bitterman Lockport, NY United States Honda CRF450R
637 Robert Piazza Robert Piazza Easton, PA United States Yamaha YZ450F
711 Tristan Lane Tristan Lane Deland, FL United States Yamaha YZ450F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
784 Cade Clason Cade Clason Arcadia, OH United States Kawasaki KX450
824 Carter Stephenson Carter Stephenson Rolla, MO United States Kawasaki KX450SR
848 Joan Cros Joan Cros Manlleu, Spain Spain Yamaha YZ450F
873 Ronnie Orres Ronnie Orres Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
874 Zack Williams Zack Williams New Elko, MN United States Honda CRF450R
976 Josh Greco Josh Greco New Olivehurst, CA United States Kawasaki KX450
996 Preston Taylor Preston Taylor New Hastings, NE United States Kawasaki KX450
