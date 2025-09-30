GNCC
Camp Coker Bullet
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Jason T Tino
Supercross
Detroit
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Chase Sexton
  3. Malcolm Stewart
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Seth Hammaker
  3. Jo Shimoda
MXGP of
Switzerland
MXGP Results
  1. Tom Vialle
  2. Maxime Renaux
  3. Tim Gajser
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Supercross
St. Louis
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Justin Cooper
  3. Hunter Lawrence
250SX Showdown Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cole Davies
  3. Seth Hammaker
Supercross
Nashville
Sat Apr 11
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
MXGP of
Sardegna
Sun Apr 12
GNCC
The Dukes
Sat Apr 18
Supercross
Cleveland
Sat Apr 18
MXGP of
Trentino
Sun Apr 19
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Nashville: 250SX East Results

250SX East
KTM Junior SX
Nissan Stadium
Nashville, TN United States
April 11, 2026

250SX East Provisional Entry List

Revised: April 9 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
22 Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
35 Drew Adams
Drew Adams 		New Chattanooga, TN United States Kawasaki KX250
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ250F
53 Henry Miller Henry Miller Rochester, MN United States Kawasaki KX250
58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
77 Derek Kelley Derek Kelley Riverside, CA United States Kawasaki KX250
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF250R
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ250F
90 John Short John Short Pilot Point, TX United States Honda CRF250R
91 Izaih Clark Izaih Clark Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
95 Luke Neese Luke Neese Jamestown, NC United States Honda CRF250R
101 Luke Clout Luke Clout Sydney, Australia Australia Kawasaki KX250
105 Marcus Phelps Marcus Phelps Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
135 Collin Allen Collin Allen Haslet, TX United States Yamaha YZ250F
138 David Pulley David Pulley Lake Elsinore, CA United States Yamaha YZ250F
140 Russell Buccheri Russell Buccheri Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
141 Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States Kawasaki KX250
148 Kyle Peters Kyle Peters Greensboro, NC United States Kawasaki KX250
174 Luca Marsalisi Luca Marsalisi Cairo, GA United States Triumph TF 250-X
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX250
223 Logan Riggins Logan Riggins Easley, SC United States Husqvarna FC 250
239 Bryson Raymond Bryson Raymond Lilburn, GA United States GasGas MC 250F Factory Edition
267 Carter Malcolm Carter Malcolm Elizabeth Yamaha YZ250F
268 Gage Stine Gage Stine Woodsboro, MD United States Yamaha YZ250F
296 Ryder Floyd Ryder Floyd Paris, TX United States Honda CRF250R
300 Jonathan Getz Jonathan Getz Old Town, FL United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
343 Carter Biese Carter Biese Appleton, WI United States Kawasaki KX250
464 Doc Smith Doc Smith Bullard, TX United States Suzuki RM-Z250
483 Bryton Carroll Bryton Carroll Vineland, NJ United States Yamaha YZ250F
492 Landon Hartz Landon Hartz Wilsonville, AL United States Yamaha YZ250F
511 Jace Kessler Jace Kessler Eagle, MI United States KTM 250 SX-F
573 Christopher Blackmer Christopher Blackmer New Musegon, MI United States Yamaha YZ250F
588 Eddie Norred Eddie Norred Rockford, IL United States Kawasaki KX250
728 RJ Johnson RJ Johnson White Oak, PA United States KTM 250 SX-F
751 Evan Ferry Evan Ferry Largo, FL United States Honda CRF250R
775 CJ Benard CJ Benard Peoria, AZ United States Yamaha YZ250F
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
