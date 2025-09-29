GNCC
The Dukes
Overall Race Results
  1. Jordan Ashburn
  2. Liam Draper
  3. Craig Delong
XC2 Pro Race Results
  1. Jason T Tino
  2. Jhak Walker
  3. Gavin Simon
Supercross
Cleveland
450SX Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Justin Cooper
250SX East Results
  1. Nate Thrasher
  2. Landen Gordon
  3. Cole Davies
MXGP of
Trentino
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Tim Gajser
  3. Tom Vialle
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Guillem Farres
  3. Mathis Valin
Supercross
Philadelphia
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Hunter Lawrence
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Daxton Bennick
  3. Seth Hammaker
GNCC
The Old Gray
Sat May 2
Supercross
Denver
Sat May 2
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
250SX West Entry List
  1. Max Vohland
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Haiden Deegan
Supercross
Salt Lake City
Sat May 9
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Denver: 450SX Results

250SX West
KTM Junior SX
Empower Field at Mile High
Denver, CO United States
May 2, 2026

450SX Provisional Entry List

Revised: April 30 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac New Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
11 Kyle Chisholm Kyle Chisholm Clearwater, FL United States Kawasaki KX450
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Honda CRF450R
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
15 Dean Wilson Dean Wilson Scotland, United Kingdom United Kingdom Honda CRF450R
17 Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States Honda CRF450R
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
33 Austin Forkner Austin Forkner Richards, MO United States Triumph TF 450-X
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
78 Kevin Moranz Kevin Moranz Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF450R
90 John Short John Short Pilot Point, TX United States Honda CRF450R
94 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
118 Cheyenne Harmon Cheyenne Harmon Ovilla, TX United States Kawasaki KX450
120 Todd Bannister Todd Bannister Colorado Springs, CO United States GasGas MC 450F Factory Edition
124 Justin Starling Justin Starling New Deland, FL United States KTM 450 SX-F
129 Lane Shaw Lane Shaw New Alvin, TX United States KTM 450 SX-F
138 David Pulley David Pulley Lake Elsinore, CA United States Yamaha YZ450F
146 Hayes Edwards Hayes Edwards New Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
169 Logan Karnow Logan Karnow Vermilion, OH United States Kawasaki KX450
207 Rider Fisher Rider Fisher Gales Creek, OR United States Kawasaki KX450
267 Carter Malcolm Carter Malcolm Elizabeth Yamaha YZ250F
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
411 Scott Meshey Scott Meshey New Zephyrhills, FL United States Husqvarna FC 450
519 Josh Cartwright Josh Cartwright Fort Worth, TX United States Kawasaki KX450
538 Addison Emory IV Addison Emory IV Owasso, OK United States Yamaha YZ450F
637 Robert Piazza Robert Piazza Easton, PA United States Yamaha YZ450F
711 Tristan Lane Tristan Lane Deland, FL United States Yamaha YZ450F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
784 Cade Clason Cade Clason Arcadia, OH United States Kawasaki KX450
874 Zack Williams Zack Williams Elko, MN United States Honda CRF450R
976 Josh Greco Josh Greco Olivehurst, CA United States Kawasaki KX450
996 Preston Taylor Preston Taylor Hastings, NE United States Kawasaki KX450
