GNCC
The Dukes
Overall Race Results
  1. Jordan Ashburn
  2. Liam Draper
  3. Craig Delong
XC2 Pro Race Results
  1. Jason T Tino
  2. Jhak Walker
  3. Gavin Simon
Supercross
Cleveland
450SX Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Justin Cooper
250SX East Results
  1. Nate Thrasher
  2. Landen Gordon
  3. Cole Davies
MXGP of
Trentino
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Tim Gajser
  3. Tom Vialle
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Guillem Farres
  3. Mathis Valin
Supercross
Philadelphia
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Hunter Lawrence
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Daxton Bennick
  3. Seth Hammaker
GNCC
The Old Gray
Sat May 2
Supercross
Denver
Sat May 2
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
250SX West Entry List
  1. Max Vohland
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Haiden Deegan
Supercross
Salt Lake City
Sat May 9
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Denver: 250SX West Results

250SX West
KTM Junior SX
Empower Field at Mile High
Denver, CO United States
May 2, 2026

250SX West Provisional Entry List

Revised: April 30 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
60 Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
61 Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
66 Cole Thompson Cole Thompson Brigden, ON Canada Yamaha YZ250F
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF250R
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
115 Maxwell Sanford Maxwell Sanford Pasadena, MD United States Kawasaki KX250
131 Crockett Myers Crockett Myers Navasota, TX United States Yamaha YZ250F
137 Ayden Shive Ayden Shive Dade City, FL United States Yamaha YZ250F
142 Cameron McAdoo
Cameron McAdoo 		New Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
154 Leo Tucker Leo Tucker East Dubuque, IL United States Yamaha YZ250F
155 Dylan Cunha Dylan Cunha Modesto, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
173 Hunter Schlosser Hunter Schlosser El Paso, TX United States Honda CRF250R
175 Kaden Lewis Kaden Lewis Kingman, AZ United States GasGas MC 250F Factory Edition
197 Brian Saunier Brian Saunier Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
208 Logan Leitzel Logan Leitzel Dillsburg, PA United States Kawasaki KX250
214 Tyler Gibbs Tyler Gibbs Deroche, BC Canada Yamaha YZ250F
224 Joshua Varize Joshua Varize Perris, CA United States Kawasaki KX250
233 Josh Boaz Josh Boaz Eagan, MN United States KTM 250 SX-F
237 Robbie Wageman Robbie Wageman Newhall, CA United States Yamaha YZ250F
240 Mike Henderson Mike Henderson Littleton, CO United States Kawasaki KX250
310 Kai Aiello Kai Aiello Temecula, CA United States Husqvarna FC 250
316 Ty Freehill Ty Freehill Rescue, CA United States Honda CRF250R
346 Charles Tolleson IV Charles Tolleson IV Crosby, TX United States GasGas MC 250F Factory Edition
357 Kameron Barboa Kameron Barboa Bosque Farms, NM United States Yamaha YZ250F
388 Brandon Ray Brandon Ray New Fremont, CA United States Triumph TF 250-X
425 Reven Gordon Reven Gordon Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
501 Scotty Wennerstrom Scotty Wennerstrom Tyler, TX United States KTM 250 SX-F
674 Carson Millikan Carson Millikan Sunrise, AZ United States Yamaha YZ250F
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo Brantford, ON Canada GasGas MC 250F
873 Ronnie Orres Ronnie Orres Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
900 Keegan Rowley Keegan Rowley Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
