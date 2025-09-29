Revised: April 30 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 19
| Max Vohland
| Sacramento, CA
| Yamaha YZ250F
| 34
| Ryder DiFrancesco
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 38
| Haiden Deegan
| Temecula, CA
| Yamaha YZ250F
| 40
| Parker Ross
| Herald, CA
| Yamaha YZ250F
| 43
| Lux Turner
| Gardnerville, NV
| Yamaha YZ250F
| 47
| Levi Kitchen
| Washougal, WA
| Kawasaki KX250
| 60
| Hunter Yoder
| Menifee, CA
| Yamaha YZ250F
| 61
| Max Anstie
| Newbury, England, United Kingdom
| Yamaha YZ250F
| 66
| Cole Thompson
| Brigden, ON
| Yamaha YZ250F
| 71
| Carson Mumford
| Simi Valley, CA
| KTM 250 SX-F
| 83
| Justin Rodbell
| Prince Frederick, MD
| Honda CRF250R
| 99
| Kayden Minear
| Western Australia
| Yamaha YZ250F
| 115
| Maxwell Sanford
| Pasadena, MD
| Kawasaki KX250
| 131
| Crockett Myers
| Navasota, TX
| Yamaha YZ250F
| 137
| Ayden Shive
| Dade City, FL
| Yamaha YZ250F
| 142
|
Cameron McAdoo
| New
| Sioux City, IA
| Kawasaki KX250
| 154
| Leo Tucker
| East Dubuque, IL
| Yamaha YZ250F
| 155
| Dylan Cunha
| Modesto, CA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 173
| Hunter Schlosser
| El Paso, TX
| Honda CRF250R
| 175
| Kaden Lewis
| Kingman, AZ
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 197
| Brian Saunier
| Cairo, GA
| KTM 250 SX-F
| 208
| Logan Leitzel
| Dillsburg, PA
| Kawasaki KX250
| 214
| Tyler Gibbs
| Deroche, BC
| Yamaha YZ250F
| 224
| Joshua Varize
| Perris, CA
| Kawasaki KX250
| 233
| Josh Boaz
| Eagan, MN
| KTM 250 SX-F
| 237
| Robbie Wageman
| Newhall, CA
| Yamaha YZ250F
| 240
| Mike Henderson
| Littleton, CO
| Kawasaki KX250
| 310
| Kai Aiello
| Temecula, CA
| Husqvarna FC 250
| 316
| Ty Freehill
| Rescue, CA
| Honda CRF250R
| 346
| Charles Tolleson IV
| Crosby, TX
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 357
| Kameron Barboa
| Bosque Farms, NM
| Yamaha YZ250F
| 388
| Brandon Ray
| New
| Fremont, CA
| Triumph TF 250-X
| 425
| Reven Gordon
| Murrieta, CA
| Kawasaki KX250
| 501
| Scotty Wennerstrom
| Tyler, TX
| KTM 250 SX-F
| 674
| Carson Millikan
| Sunrise, AZ
| Yamaha YZ250F
| 800
| Preston Masciangelo
| Brantford, ON
| GasGas MC 250F
| 873
| Ronnie Orres
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF250R
| 900
| Keegan Rowley
| Channahon, IL
| Yamaha YZ250F