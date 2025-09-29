Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Brody Johnson
  3. Gavin Simon
Supercross
Indianapolis
450SX Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
250SX East Results
  1. Cole Davies
  2. Jo Shimoda
  3. Seth Hammaker
MXGP of
Argentina
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Camden McLellan
Supercross
Birmingham
Sat Mar 21
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
250SX Showdown Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Max Vohland
  3. Coty Schock
MXGP of
Andalucia
Sun Mar 22
GNCC
Camp Coker Bullet
Sat Mar 28
Supercross
Detroit
Sat Mar 28
MXGP of
Switzerland
Sun Mar 29
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Birmingham: 450SX Results

250SX East/West Showdown
SMX Next
Protective Stadium
Birmingham, AL United States
March 21, 2026

450SX Provisional Entry List

Revised: March 18 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ250F
3 Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
12 Shane McElrath Canton, NC United States Honda CRF450R
17 Joey Savatgy Thomasville, GA United States Honda CRF450R
20 Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
26 Jorge Prado
26 Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
33 Austin Forkner Richards, MO United States Triumph TF 450-X
36 Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
41 Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
46 Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
62 Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
66 Cole Thompson Brigden, ON Canada Yamaha YZ450F
78 Kevin Moranz Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
87 Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF450R
90 John Short Pilot Point, TX United States Honda CRF250R
94 Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
118 Cheyenne Harmon Ovilla, TX United States Kawasaki KX450
123 Anthony Rodriguez Caracacus, Venezuela Venezuela KTM 450 SX-F
124 Justin Starling Deland, FL United States Yamaha YZ450F
129 Lane Shaw Alvin, TX United States KTM 450 SX-F
135 Collin Allen Haslet, TX United States Yamaha YZ250F
138 David Pulley Lake Elsinore, CA United States Yamaha YZ250F
208 Logan Leitzel Dillsburg, PA United States Kawasaki KX450
281 Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
343 Carter Biese Appleton, WI United States Kawasaki KX250
344 Justin Aragaki Morgan Hill, CA United States Husqvarna FC 250
346 Charles Tolleson IV Crosby, TX United States GasGas MC 250F Factory Edition
411 Scott Meshey Zephyrhills, FL United States Husqvarna FC 450
412 Jared Lesher Elderton, PA United States Yamaha YZ250
464 Doc Smith Bullard, TX United States Suzuki RM-Z250
501 Scotty Wennerstrom Tyler, TX United States KTM 350 SX-F
512 Austin Cozadd Attalla, AL United States Yamaha YZ450F
637 Robert Piazza Easton, PA United States Yamaha YZ450F
711 Tristan Lane Deland, FL United States Yamaha YZ450F
719 Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
734 Dayton Briggs Riverside, CA United States KTM 450 SX-F
784 Cade Clason Arcadia, OH United States Kawasaki KX450
824 Carter Stephenson New Rolla, MO United States Kawasaki KX450SR
873 Ronnie Orres Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
874 Zack Williams Elko, MN United States Honda CRF450R
891 Justin Bogle New Cushing, OK United States Suzuki RM-Z450
976 Josh Greco Olivehurst, CA United States Kawasaki KX450
996 Preston Taylor Hastings, NE United States Kawasaki KX450SR
