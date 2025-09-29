Results Archive
GNCC
Talladega
News
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Brody Johnson
  3. Gavin Simon
Full Results
Supercross
Indianapolis
News
450SX Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX East Results
  1. Cole Davies
  2. Jo Shimoda
  3. Seth Hammaker
Full Results
MXGP of
Argentina
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Camden McLellan
Full Results
Upcoming
Supercross
Birmingham
Sat Mar 21
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
Full Entry List
250SX Showdown Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Max Vohland
  3. Coty Schock
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Andalucia
Sun Mar 22
News
Upcoming
GNCC
Camp Coker Bullet
Sat Mar 28
News
Upcoming
Supercross
Detroit
Sat Mar 28
News
Upcoming
MXGP of
Switzerland
Sun Mar 29
News
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Birmingham: 250SX Showdown Results

250SX East/West Showdown
SMX Next
Protective Stadium
Birmingham, AL United States
March 21, 2026

250SX Showdown Provisional Entry List

Revised: March 19 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
22 Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
30 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan Honda CRF250R Works Edition
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
49 Cullin Park Cullin Park Clermont, FL United States Honda CRF250R
53 Henry Miller Henry Miller Rochester, MN United States Kawasaki KX250
56 Jalek Swoll Jalek Swoll Belleview, FL United States Triumph TF 250-X
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
60 Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
61 Max Anstie
Max Anstie 		Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
77 Derek Kelley Derek Kelley Riverside, CA United States Kawasaki KX250
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF250R
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ250F
91 Izaih Clark Izaih Clark Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
95 Luke Neese Luke Neese Jamestown, NC United States Honda CRF250R
101 Luke Clout Luke Clout Sydney, Australia Australia Kawasaki KX250
105 Marcus Phelps Marcus Phelps Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
131 Crockett Myers Crockett Myers Navasota, TX United States Suzuki RM-Z250
137 Ayden Shive Ayden Shive Dade City, FL United States KTM 250 SX-F
140 Russell Buccheri Russell Buccheri Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
141 Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States Kawasaki KX250
146 Hayes Edwards Hayes Edwards New Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
148 Kyle Peters Kyle Peters Greensboro, NC United States Yamaha YZ250F
163 Pierce Brown Pierce Brown Sandy, UT United States Yamaha YZ250F
173 Hunter Schlosser Hunter Schlosser El Paso, TX United States Honda CRF250R
174 Luca Marsalisi Luca Marsalisi Cairo, GA United States Triumph TF 250-X
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX250
224 Joshua Varize Joshua Varize Perris, CA United States Kawasaki KX250
267 Carter Malcolm Carter Malcolm Elizabeth Yamaha YZ250F
296 Ryder Floyd Ryder Floyd Paris, TX United States Honda CRF250R
300 Jonathan Getz Jonathan Getz Old Town, FL United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
316 Ty Freehill Ty Freehill Rescue, CA United States Honda CRF250R
388 Brandon Ray Brandon Ray New Fremont, CA United States Triumph TF 250-X
425 Reven Gordon Reven Gordon Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
483 Bryton Carroll Bryton Carroll Vineland, NJ United States Yamaha YZ250F
492 Landon Hartz Landon Hartz Wilsonville, AL United States Yamaha YZ250F
511 Jace Kessler Jace Kessler Eagle, MI United States KTM 250 SX-F
751 Evan Ferry Evan Ferry Largo, FL United States Honda CRF250R
775 CJ Benard CJ Benard Peoria, AZ United States Yamaha YZ250F
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo Brantford, ON Canada GasGas MC 250F Factory Edition
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
832 Leum Oehlhof Leum Oehlhof Cairo, GA United States Kawasaki KX250
900 Keegan Rowley Keegan Rowley Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
943 Noah Viney Noah Viney Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
Read Now
May 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The May 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted