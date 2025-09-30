Revised: February 18 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 10
| Seth Hammaker
|
| Bainbridge, PA
| Kawasaki KX250
| 22
| Coty Schock
|
| Dover, DE
| Yamaha YZ250F
| 25
| Nate Thrasher
|
| Livingston, TN
| Yamaha YZ250F
| 30
|
Jo Shimoda
|
| Suzuka, Japan
| Honda CRF250R Works Edition
| 35
| Drew Adams
|
| Chattanooga, TN
| Kawasaki KX250
| 37
| Cole Davies
|
| Waitoki, New Zealand
| Yamaha YZ250F
| 39
| Valentin Guillod
|
| Switzerland
| Yamaha YZ250F
| 49
| Cullin Park
|
| Clermont, FL
| Honda CRF250R
| 53
| Henry Miller
|
| Rochester, MN
| Kawasaki KX250
| 56
| Jalek Swoll
|
| Belleview, FL
| Triumph TF 250-X
| 58
| Daxton Bennick
|
| Morganton, NC
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 65
| Marshal Weltin
|
| Ubly, MI
| Kawasaki KX250
| 73
| Gavin Towers
|
| Venetia, PA
| Honda CRF250R
| 77
| Derek Kelley
|
| Riverside, CA
| Kawasaki KX250
| 80
| Bryce Shelly
|
| Telford, PA
| Yamaha YZ250F
| 82
| Caden Dudney
|
| Des Moines, IA
| Yamaha YZ250F
| 87
| Jeremy Hand
|
| Mantua, OH
| Honda CRF250R
| 89
| Devin Simonson
|
| Laurinburg, NC
| Yamaha YZ250F
| 91
| Izaih Clark
| New
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF250R
| 95
| Luke Neese
|
| Jamestown, NC
| Honda CRF250R
| 101
| Luke Clout
|
| Sydney, Australia
| Kawasaki KX250
| 105
| Marcus Phelps
|
| Cairo, GA
| KTM 250 SX-F
| 125
| Evan Stice
|
| Carmen, ID
| Yamaha YZ250F
| 130
| Kyler Hawkey
|
| Kempner, TX
| Yamaha YZ250F
| 135
| Collin Allen
|
| Haslet, TX
| Yamaha YZ250F
| 138
| David Pulley
|
| Lake Elsinore, CA
| Yamaha YZ250F
| 140
| Russell Buccheri
|
| Duxbury, MA
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 143
| Jaxen Driskell
|
| Tabor, IA
| KTM 250 SX-F
| 146
| Hayes Edwards
| New
| Montgomery, TX
| Yamaha YZ250F
| 148
| Kyle Peters
|
| Greensboro, NC
| Yamaha YZ250F
| 151
| Aidan Dickens
|
| Skippers, VA
| Yamaha YZ250F
| 163
| Pierce Brown
|
| Sandy, UT
| Yamaha YZ250F
| 174
| Luca Marsalisi
|
| Cairo, GA
| Triumph TF 250-X
| 181
| Ashton Arruda
| New
| Westport, MA
| Kawasaki KX250
| 188
| Hamden Hudson
|
| Danville, VA
| Kawasaki KX250
| 223
| Logan Riggins
|
| Easley, SC
| Husqvarna FC 250
| 267
| Carter Malcolm
|
| Elizabeth
| Yamaha YZ250F
| 268
| Gage Stine
|
| Woodsboro, MD
| Yamaha YZ250F
| 296
| Ryder Floyd
| New
| Paris, TX
| Honda CRF250R
| 300
| Jonathan Getz
|
| Old Town, FL
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 437
| Vincent Luhovey
|
| Greensburg, PA
| Kawasaki KX250
| 464
| Doc Smith
|
| Bullard, TX
| Suzuki RM-Z250
| 483
| Bryton Carroll
|
| Vineland, NJ
| Yamaha YZ250F
| 492
| Landon Hartz
|
| Wilsonville, AL
| Yamaha YZ250F
| 511
| Jace Kessler
|
| Eagle, MI
| KTM 250 SX-F
| 689
| Tony Usko
|
| Doylestown, OH
| KTM 250 SX-F
| 751
| Evan Ferry
|
| Largo, FL
| Honda CRF250R
| 775
| CJ Benard
|
| Peoria, AZ
| Yamaha YZ250F
| 809
| Brayden Ehlermann
|
| Westtown, NY
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 822
| Riley Ripper
|
| Magnolia, TX
| Husqvarna FC 250
| 943
| Noah Viney
|
| Murrieta, CA
| Kawasaki KX250