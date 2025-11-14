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2026 Progressive GNCC Racing
Snowshoe: XC2 Pro Results

Snowshoe Mountain Resort
Snowshoe, WV United States
June 27, 2026

XC2 Pro Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Angus Riordan Angus Riordan 02:44:27.438 Australia Australia Honda
2 Jhak Walker Jhak Walker 02:45:25.010 Morrisonville, IL United States Beta
3 Jason T Tino Jason T Tino 02:56:14.670 Phillipsburg, NJ United States KTM
4 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 02:57:24.220 Erin, NY United States Husqvarna
5 Gavin Simon Gavin Simon 02:58:12.154 Bennington, VT United States Husqvarna
6 Brody Johnson Brody Johnson 03:07:52.460 Landrum, SC United States Husqvarna
7 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 03:11:08.540 Parkersburg, WV United States Honda
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