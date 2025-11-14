2026 Progressive GNCC Racing Snowshoe: XC2 Pro Results
June 27, 2026
XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Angus Riordan
|02:44:27.438
|Australia
|Honda
|2
|Jhak Walker
|02:45:25.010
|Morrisonville, IL
|Beta
|3
|Jason T Tino
|02:56:14.670
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|4
|Toby D Cleveland
|02:57:24.220
|Erin, NY
|Husqvarna
|5
|Gavin Simon
|02:58:12.154
|Bennington, VT
|Husqvarna
|6
|Brody Johnson
|03:07:52.460
|Landrum, SC
|Husqvarna
|7
|Jason C Lipscomb
|03:11:08.540
|Parkersburg, WV
|Honda