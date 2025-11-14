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2026 Progressive GNCC Racing
Snowshoe: Overall Results

Snowshoe Mountain Resort
Snowshoe, WV United States
June 27, 2026

Overall Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Steward Baylor Steward Baylor 02:43:21.700 Belton, SC United States Kawasaki
2 Angus Riordan Angus Riordan 02:44:27.438 Australia Australia Honda
3 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 02:44:57.890 Cookeville, TN United States Honda
4 Jhak Walker Jhak Walker 02:45:25.010 Morrisonville, IL United States Beta
5 Grant Baylor Grant Baylor 02:46:21.959 Belton, SC United States Kawasaki
6 Josh Toth Josh Toth 02:48:20.678 Winstead, CT United States Kawasaki
7 Grant Davis Grant Davis 02:48:26.060 Meshoppen, PA United States KTM
8 Josh Strang Josh Strang 02:48:57.416 Inverell, Australia Australia Beta
9 Craig Delong Craig Delong 02:49:03.970 Morgantown, PA United States Husqvarna
10 Ben Kelley Ben Kelley 02:51:18.788 Harwinton, CT United States KTM
11 Cole Whitmer Cole Whitmer 02:51:41.130 Amity, PA United States GasGas
12 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 02:52:25.436 Millville, NJ United States Honda
13 Lane Whitmer Lane Whitmer 02:52:43.332 Amity, PA United States GasGas
14 Michael Witkowski Michael Witkowski 02:53:49.299 North Liberty, IN United States Honda
15 Jason T Tino Jason T Tino 02:56:14.670 Phillipsburg, NJ United States KTM
16 Cooper S Jones Cooper S Jones 02:56:54.770 Lawton, PA United States KTM
17 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 02:57:24.220 Erin, NY United States Husqvarna
18 Gavin Simon Gavin Simon 02:58:12.154 Bennington, VT United States Husqvarna
19 Van M Adams Van M Adams 03:02:03.250 Morgantown, IN United States KTM
20 Colton Shields Colton Shields 03:02:15.014 Morganton, NC United States Husqvarna
39 Liam Draper Liam Draper 02:19:51.491 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
168 Kailub Russell Kailub Russell 00:32:46.698 Boonville, NC United States Yamaha
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