2026 Progressive GNCC Racing Snowshoe: Overall Results
June 27, 2026
Overall Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Steward Baylor
|02:43:21.700
|Belton, SC
|Kawasaki
|2
|Angus Riordan
|02:44:27.438
|Australia
|Honda
|3
|Jordan Ashburn
|02:44:57.890
|Cookeville, TN
|Honda
|4
|Jhak Walker
|02:45:25.010
|Morrisonville, IL
|Beta
|5
|Grant Baylor
|02:46:21.959
|Belton, SC
|Kawasaki
|6
|Josh Toth
|02:48:20.678
|Winstead, CT
|Kawasaki
|7
|Grant Davis
|02:48:26.060
|Meshoppen, PA
|KTM
|8
|Josh Strang
|02:48:57.416
|Inverell, Australia
|Beta
|9
|Craig Delong
|02:49:03.970
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|10
|Ben Kelley
|02:51:18.788
|Harwinton, CT
|KTM
|11
|Cole Whitmer
|02:51:41.130
|Amity, PA
|GasGas
|12
|Ryder Lafferty
|02:52:25.436
|Millville, NJ
|Honda
|13
|Lane Whitmer
|02:52:43.332
|Amity, PA
|GasGas
|14
|Michael Witkowski
|02:53:49.299
|North Liberty, IN
|Honda
|15
|Jason T Tino
|02:56:14.670
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|16
|Cooper S Jones
|02:56:54.770
|Lawton, PA
|KTM
|17
|Toby D Cleveland
|02:57:24.220
|Erin, NY
|Husqvarna
|18
|Gavin Simon
|02:58:12.154
|Bennington, VT
|Husqvarna
|19
|Van M Adams
|03:02:03.250
|Morgantown, IN
|KTM
|20
|Colton Shields
|03:02:15.014
|Morganton, NC
|Husqvarna
|39
|Liam Draper
|02:19:51.491
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|168
|Kailub Russell
|00:32:46.698
|Boonville, NC
|Yamaha