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  1. Charli Cannon
  2. Lachlan Turner
  3. Lotte Van Drunen
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  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
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  1. Sacha Coenen
  2. Guillem Farres
  3. Camden McLellan
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MXGP Qualifying Race Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Ruben Fernandez
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MX2 Qualifying Race Results
  1. Guillem Farres
  2. Sacha Coenen
  3. Simon Längenfelder
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Sat Jul 4
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450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Aaron Plessinger
  3. Dylan Ferrandis
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  1. Seth Hammaker
  2. Julien Beaumer
  3. Max Vohland
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Sat Jul 11
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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Portugal: MX2 Results

EMX125 & EMX250
Agueda
Agueda, Portugal Portugal
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MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Guillem Farres Guillem Farres 24:40.965 0.000 Spain Triumph
2 Sacha Coenen Sacha Coenen 24:42.473 1.508 Belgium KTM
3 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 24:45.787 4.822 Germany KTM
4 Liam Everts Liam Everts 24:46.699 5.734 Belgium Husqvarna
5 Camden McLellan Camden McLellan 24:52.989 12.024 South Africa Triumph
6 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 24:54.153 13.188 Latvia Yamaha
7 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 25:20.814 39.849 Latvia Yamaha
8 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 25:22.520 41.555 The Netherlands Kawasaki
9 Julius Mikula Julius Mikula 25:23.865 42.900 KTM
10 Valerio Lata Valerio Lata 25:24.920 43.955 Italy Honda
11 Ferruccio Zanchi Ferruccio Zanchi 25:35.603 54.638 Italy Ducati
12 Maxime Grau Maxime Grau 25:40.857 59.892 France Honda
13 Noel Zanocz Noel Zanocz 25:51.768 1:10.803 KTM
14 Ben Mustoe Ben Mustoe 25:58.855 1:17.890 United Kingdom GasGas
15 Ollie Colmer Ollie Colmer 26:04.659 1:23.694 United Kingdom KTM
16 Andrea Rossi Andrea Rossi 26:11.444 1:30.479 Italy KTM
17 Nike Korsbeck Nike Korsbeck 26:28.064 1:47.099 Sweden Triumph
18 Valentino Vazquez Valentino Vazquez 24:48.779 -1 Lap Spain GasGas
19 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho 24:56.490 7.711 Brazil KTM
20 Tommaso Lodi Tommaso Lodi 26:38.480 1:49.701 Italy Kawasaki
DNS Jens Walvoort Jens Walvoort The Netherlands KTM
DNS Mathis Valin Mathis Valin France Kawasaki
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