2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Portugal: MX2 Results EMX125 & EMX250
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MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Guillem Farres
|24:40.965
|0.000
|Triumph
|2
|Sacha Coenen
|24:42.473
|1.508
|KTM
|3
|Simon Längenfelder
|24:45.787
|4.822
|KTM
|4
|Liam Everts
|24:46.699
|5.734
|Husqvarna
|5
|Camden McLellan
|24:52.989
|12.024
|Triumph
|6
|Janis Martins Reisulis
|24:54.153
|13.188
|Yamaha
|7
|Karlis Alberts Reisulis
|25:20.814
|39.849
|Yamaha
|8
|Kay Karssemakers
|25:22.520
|41.555
|Kawasaki
|9
|Julius Mikula
|25:23.865
|42.900
|KTM
|10
|Valerio Lata
|25:24.920
|43.955
|Honda
|11
|Ferruccio Zanchi
|25:35.603
|54.638
|Ducati
|12
|Maxime Grau
|25:40.857
|59.892
|Honda
|13
|Noel Zanocz
|25:51.768
|1:10.803
|KTM
|14
|Ben Mustoe
|25:58.855
|1:17.890
|GasGas
|15
|Ollie Colmer
|26:04.659
|1:23.694
|KTM
|16
|Andrea Rossi
|26:11.444
|1:30.479
|KTM
|17
|Nike Korsbeck
|26:28.064
|1:47.099
|Triumph
|18
|Valentino Vazquez
|24:48.779
|-1 Lap
|GasGas
|19
|Rodolfo Bicalho
|24:56.490
|7.711
|KTM
|20
|Tommaso Lodi
|26:38.480
|1:49.701
|Kawasaki
|DNS
|Jens Walvoort
|KTM
|DNS
|Mathis Valin
|Kawasaki