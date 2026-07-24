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How to Watch: Washougal National and MXGP of Czech Republic TV Broadcast/Streaming Information

How to Watch: Washougal National and MXGP of Czech Republic TV Broadcast/Streaming Information

July 24, 2026, 7:00am
Loket, Czechia MXGP of Czech RepublicFIM Motocross World Championship

The eighth round of the AMA Pro Motocross Championship takes place this weekend at Washougal MX Park in Washougal, Washington.

What you need to know the most for the Washougal National on Saturday: the points-paying motos start just after 4 p.m. Eastern/1 p.m. Pacific on Peacock.

On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 p.m. Eastern/10 a.m. Pacific on Peacock. Live coverage of the main program will start at 4 p.m. Eastern/1 p.m. Pacific on Peacock.

And the FIM Motocross World Championship (MXGP) is in action this weekend with the round 13 MXGP of Czech Republic. You can watch the action live on Saturday (qualifying) and Sunday (points-paying motos) via MXGP-TV.com and catch the second MX2 moto live on Sunday on CBS Sports at 10 a.m. Eastern/7 a.m. Pacific.

The Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing) Series is on summer break and will be back in action at The John Penton GNCC on September 18.

TV Broadcast| Online Streaming

AMA Pro Motocross Championship

Washougal Motocross TV & Streaming Schedule

International (Outside of the United States)

International viewers can stream the race live and watch on-demand with the SuperMotocross Video Pass. Again, this is only available for international fans outside of the U.S.

FIM Motocross World Championship (MXGP)

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  • MXGP

    MXGP of Czech Republic

     EMX65, EMX85, & EMX2T
    Sunday, July 26
    • EMX2T Race 1 
      Live
      July 25 - 6:55 AM
      MXGP TV
    • MX2 Time Practice 
      Live
      July 25 - 7:35 AM
      MXGP TV
    • MXGP Time Practice 
      Live
      July 25 - 8:10 AM
      MXGP TV
    • EMX65 Race 1 
      Live
      July 25 - 9:10 AM
      MXGP TV
    • EMX85 Race 1 
      Live
      July 25 - 9:45 AM
      MXGP TV
    • MX2 Qualifying Race 
      Live
      July 25 - 10:25 AM
      MXGP TV
    • MXGP Qualifying Race 
      Live
      July 25 - 11:15 AM
      MXGP TV
    • EMX2T Race 2 
      Live
      July 26 - 2:35 AM
      MXGP TV
    • EMX65 Race 2 
      Live
      July 26 - 3:50 AM
      MXGP TV
    • EMX85 Race 2 
      Live
      July 26 - 5:25 AM
      MXGP TV
    • MX2 Race 1 
      Live
      July 26 - 7:00 AM
      MXGP TV
    • MXGP Race 1 
      Live
      July 26 - 8:00 AM
      MXGP TV
    • MX2 Race 2 
      Live
      July 26 - 10:00 AM
      CBS Sports Network
    • MX2 Race 2 
      Live
      July 26 - 10:00 AM
      MXGP TV
    • MXGP Race 2 
      Live
      July 26 - 11:00 AM
      MXGP TV
    • MXGP Race 2
      July 26 - 3:00 PM
      CBS Sports Network
MXGP of Czech Republic MXGP TV & Streaming Schedule

Race Day Schedule

AMA Pro Motocross Championship

  • Motocross

    Washougal

     Saturday, July 25
    Washougal MX Park
    Washougal, WA United States
    Local Time ()Track Time (PDT)
    Saturday
    7:00am2:00pm 7:00am – 2:00pm Rider Services / Will Call Opens
    7:15am7:30am 7:15am – 7:30am Riders Meeting at AMA Semi
    7:30am7:45am 7:30am – 7:45am Chapel Service at AMA Semi
    8:00am8:15am 8:00am – 8:15am 250 Group B Qualifying 1 - 15 minutes (1 Lap Free)
    8:20am8:35am 8:20am – 8:35am 250 Group A Qualifying 1 - 15 minutes (1 Lap Free)
    8:35am8:50am 8:35am – 8:50am Track Maintenance
    8:50am9:05am 8:50am – 9:05am 450 Group A Qualifying 1 - 15 minutes (1 Lap Free)
    9:10am9:25am 9:10am – 9:25am 450 Group B Qualifying 1 - 15 minutes (1 Lap Free)
    9:30am9:50am 9:30am – 9:50am Track Maintenance
    9:50am10:05am 9:50am – 10:05am 250 Group B Qualifying - 15 minutes Peacock
    10:10am10:25am 10:10am – 10:25am 250 Group A Qualifying - 15 minutes Peacock
    10:30am10:45am 10:30am – 10:45am 450 Group A Qualifying - 15 minutes
    10:50am11:05am 10:50am – 11:05am 450 Group B Qualifying - 15 minutes
    11:05am11:35am 11:05am – 11:35am Track Maintenance
    11:35am11:45am 11:35am – 11:45am 250 Consolation Race
    11:50am12:00pm 11:50am – 12:00pm 450 Consolation Race
    12:05pm1:00pm 12:05pm – 1:00pm Track Maintenance
    12:30pm1:00pm 12:30pm – 1:00pm OPENING CEREMONIES
    12:41pm 12:41pm 250 First Call Peacock SuperMotocross Video Pass
    12:51pm 12:51pm Begin Loading Gate / Staging Closed Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:01pm 1:01pm 250 Class Sight Lap / Top 5 Introduction Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:11pm1:46pm 1:11pm – 1:46pm 250 Class Moto #1 Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:46pm2:00pm 1:46pm – 2:00pm Podium Interviews
    1:40pm 1:40pm 450 First Call
    1:50pm 1:50pm Begin Loading Gate / Staging Closed
    2:00pm 2:00pm 450 Class Sight Lap / Top 5 Introduction
    2:10pm2:45pm 2:10pm – 2:45pm 450 Class Moto #1
    2:45pm3:00pm 2:45pm – 3:00pm Podium Interviews
    2:45pm3:22pm 2:45pm – 3:22pm Halftime
    3:02pm 3:02pm 250 First Call
    3:12pm 3:12pm Begin Loading Gate / Staging Closed
    3:22pm 3:22pm 250 Class Sight Lap
    3:30pm4:05pm 3:30pm – 4:05pm 250 Class Moto #2
    4:05pm4:20pm 4:05pm – 4:20pm 250 Winners Circle
    4:01pm 4:01pm 450 First Call
    4:11pm 4:11pm Begin Loading Gate / Staging Closed
    4:21pm 4:21pm 450 Class Sight Lap
    4:29pm5:05pm 4:29pm – 5:05pm 450 Class Moto #2
    5:05pm5:20pm 5:05pm – 5:20pm 450 Winners Circle
    5:30pm5:45pm 5:30pm – 5:45pm 250 Press Conference
    5:45pm6:00pm 5:45pm – 6:00pm 450 Press Conference
Washougal Motocross Schedule

And here is the PDF if you need to screenshot it for race day! 

Note: Times local to Washougal, Washington (Pacific time zone)

Washougal National race day schedule
Washougal National race day schedule MX Sports Pro Racing

Other Links

AMA Pro Motocross Championship

2026 Souvenir Program

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General Links

AMA Pro Motocross Championship

Pro Motocross Live Timing

2026 AMA National Numbers

Washougal National

Washougal National Race Center

Washougal National Injury Report

Washougal National Entry Lists

Motocross

Washougal - 250 Provisional Entry List

July 25, 2026
Washougal MX Park
Washougal, WA United States
Revised: July 21 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker
Seth Hammaker 		Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F Factory Edition
23 Michael Mosiman Michael Mosiman New Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher New Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
Full Entry List
Motocross

Washougal - 450 Provisional Entry List

July 25, 2026
Washougal MX Park
Washougal, WA United States
Revised: July 20 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
18 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
Full Entry List

FIM Motocross World Championship (MXGP)

General

MXGP Live Timing

MXGP of Czech Republic 

TIMETABLE

MXGP ENTRY LIST

MX2 ENTRY LIST

Racer X 2026 Pro Motocross Season Preview Shows

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Other Info

AMA Pro Motocross Championship

Washougal MX Park in Washougal, Washington
Track Address: 40205 NE Borin Rd, Washougal, WA 98671

Practice & Qualifying — 1 p.m. EDT/10 a.m. PDT
Main Program — 4 p.m. EDT/1 p.m. PDT 

Tickets

AMA Pro Motocross Championship

Get tickets to the Washougal National

Track Map

AMA Pro Motocross Championship

Check out the track layout for round eight.

2026 Washougal National Fan Map
2026 Washougal National Fan Map MX Sports Pro Racing

FIM Motocross World Championship (MXGP)

MXGP of Czech Republic layout
MXGP of Czech Republic layout MXGP

2026 Championship Standings

AMA Pro Motocross Championship

Motocross

250 Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 261
2Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 237
3Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 236
4Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia 199
5Jo Shimoda
Jo Shimoda 		Suzuka, Japan Japan 194
Full Standings
Motocross

250 Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 261
2Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 237
3Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 236
4Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia 199
5Jo Shimoda
Jo Shimoda 		Suzuka, Japan Japan 194
Full Standings

FIM Motocross World Championship (MXGP)

MXGP

MX2 Standings - 2026

PositionRider Points
1Guillem Farres Guillem Farres Spain 568
2Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 557
3Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 521
4Camden McLellan Camden McLellan South Africa 501
5Liam Everts Liam Everts Belgium 477
Full Standings
MXGP

MXGP Standings - 2026

PositionRider Points
1Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 566
2Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 555
3Romain Febvre Romain Febvre France 494
4Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 452
5Maxime Renaux Maxime Renaux France 392
Full Standings
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