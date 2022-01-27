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Gallery San Diego

January 27, 2022 4:00pm
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Align Media was at Petco Park for round three of the 17-round 2022 Monster Energy AMA Supercross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps to the points-paying main events.

Simon Cudby, Rich Shepherd, and Mike Emery all contribute here at Racer X and have created Align Media, a collective media group. Make sure to check back after each race for their and their staff’s best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of their best photos from San Diego.

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