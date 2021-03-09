Align Media was at Daytona International Speedway for the ninth round of the 2021 Monster Energy AMA Supercross Championship (the second for the 250SX West Region) to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps to the points-paying main events.
Simon Cudby, Rich Shepherd, and Mike Emery all contribute here at Racer X and have created Align Media, a collective media group. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.
Here are some of their best photos from the Daytona Supercross.
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