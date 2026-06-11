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Thunder Valley National Full Race Day and WMX Schedules

June 11, 2026, 12:30pm
Thunder Valley National Full Race Day and WMX Schedules
Lakewood, CO Thunder ValleyAMA Pro Motocross Championship, Women's Motocross Championship

This Saturday, the SuperMotocross paddock will be in Colorado for the Thunder Valley National, round three of the AMA Pro Motocross Championship.

What you need to know the most for the Thunder Valley National on Saturday: the points-paying motos start just after 3 p.m. Eastern/12 p.m. Pacific on Peacock.

Below is the full broadcast schedule and then the full race day schedule, plus the PDF version if you want to screenshot it for your phone.

And note, there will be one Women’s Motocross (WMX) Championship powered by Synchrony moto on Friday and one WMX moto on Saturday! View their weekend schedule below as well.

Thunder Valley Motocross TV & Streaming Schedule WMX TV & Streaming Schedule
  • Motocross, WMX

    Thunder Valley

     Saturday, June 13
    Thunder Valley Motocross Park
    Lakewood, CO United States
    Local Time ()Track Time (MDT)
    Saturday
    7:00am2:00pm 7:00am – 2:00pm Rider Services / Will Call Opens
    7:15am7:30am 7:15am – 7:30am Riders Meeting at AMA Semi
    7:30am7:45am 7:30am – 7:45am Chapel Service at AMA Semi
    8:00am8:15am 8:00am – 8:15am 450 Class Qualifying Grp B - 15 minutes (1 Lap Free)
    8:20am8:35am 8:20am – 8:35am 450 Class Qualifying Grp A - 15 minutes (1 Lap Free)
    8:35am8:50am 8:35am – 8:50am Track Maintenance
    8:50am9:05am 8:50am – 9:05am 250 Class Qualifying Grp A - 15 minutes (1 Lap Free)
    9:10am9:25am 9:10am – 9:25am 250 Class Qualifying Grp B - 15 minutes (1 Lap Free)
    9:30am9:50am 9:30am – 9:50am Track Maintenance
    9:50am10:05am 9:50am – 10:05am 450 Class Qualifying Grp B - 15 minutes Peacock
    10:10am10:25am 10:10am – 10:25am 450 Class Qualifying Grp A - 15 minutes Peacock
    10:30am10:45am 10:30am – 10:45am 250 Class Qualifying Grp A - 15 minutes
    10:50am11:05am 10:50am – 11:05am 250 Class Qualifying Grp B - 15 minutes
    11:05am11:35am 11:05am – 11:35am Track Maintenance
    11:35am11:45am 11:35am – 11:45am 450 Consolation Race
    11:50am12:00pm 11:50am – 12:00pm 250 Consolation Race
    12:05pm12:15pm 12:05pm – 12:15pm WMX Warm up - Practice
    12:15pm1:00pm 12:15pm – 1:00pm OPENING CEREMONIES
    12:20pm1:00pm 12:20pm – 1:00pm Track Maintenance
    1:00pm1:10pm 1:00pm – 1:10pm 450 Class Sight Lap Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:15pm1:50pm 1:15pm – 1:50pm 450 Class Moto #1 Peacock SuperMotocross Video Pass
    1:50pm2:00pm 1:50pm – 2:00pm Podium Interviews NBC
    2:00pm2:10pm 2:00pm – 2:10pm 250 Class Sight Lap NBC
    2:15pm2:50pm 2:15pm – 2:50pm 250 Class Moto #1 LIVE NBC NBC
    2:50pm3:00pm 2:50pm – 3:00pm Podium Interviews (NO HALFTIME)
    3:00pm3:08pm 3:00pm – 3:08pm 450 Class Sight Lap
    3:15pm3:50pm 3:15pm – 3:50pm 450 Class Moto #2 LIVE NBC
    3:50pm4:00pm 3:50pm – 4:00pm 450 Winners Circle
    4:00pm4:08pm 4:00pm – 4:08pm 250 Class Sight Lap
    4:15pm4:50pm 4:15pm – 4:50pm 250 Class Moto #2
    4:50pm5:00pm 4:50pm – 5:00pm 250 Winners Circle
    5:00pm5:05pm 5:00pm – 5:05pm WMX Sight Lap
    5:05pm5:25pm 5:05pm – 5:25pm WMX Moto #2
    5:25pm5:35pm 5:25pm – 5:35pm WMX Winners Circle
Thunder Valley Motocross Schedule WMX Schedule

Note: Times local to Lakewood, Colorado (Mountain time).

Thunder Valley National race schedule
Thunder Valley National race schedule MX Sports Pro Racing
WMX Thunder Valley weekend schedule
WMX Thunder Valley weekend schedule MX Sports Pro Racing

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