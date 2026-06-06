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Watch: Hangtown Motocross Classic Video Highlights

June 6, 2026, 11:00pm
Watch: Hangtown Motocross Classic Video Highlights
Rancho Cordova, CA HangtownAMA Pro Motocross Championship, Women's Motocross Championship

Levi Kitchen (250 Class), Jett Lawrence (450 Class), and Lachlan Turner (WMX) won their respective classes at round two of the AMA Pro Motocross Championship in California.

Watch the video highlights below.

250 Class

450 Class

WMX

Motocross

Hangtown - 250

June 6, 2026
Hangtown Motocross Classic
Rancho Cordova, CA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 2 - 2 Kawasaki KX250
2 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 4 - 3 KTM 250 SX-F Factory Edition
3 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States 1 - 9 Kawasaki KX250
4 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 11 - 1 Yamaha YZ250F
5 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 3 - 6 Honda CRF250R Works Edition
Full Results
Motocross

Hangtown - 450

June 6, 2026
Hangtown Motocross Classic
Rancho Cordova, CA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia 1 - 1 Honda CRF450R Works Edition
2 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 2 - 2 Honda CRF450R Works Edition
3 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 3 - 3 Yamaha YZ450F
4 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France 4 - 6 Ducati Desmo 450MX
5 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States 6 - 5 Kawasaki KX450SR
Full Results
WMX

Hangtown - WMX

June 6, 2026
Hangtown Motocross Classic
Rancho Cordova, CA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States 1 - 1 Yamaha YZ250F
2 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia 3 - 2 Honda CRF250R Works Edition
3 Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States 2 - 3 Honda CRF250R
4 Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States 5 - 4 Yamaha YZ250F
5 Taylah Mccutcheon Taylah Mccutcheon Australia Australia 4 - 5 Kawasaki KX250
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