Results Archive
Supercross
Salt Lake City
450SX Main Event Results
  1. Chase Sexton
  2. Justin Cooper
  3. Jorge Prado
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Levi Kitchen
  3. Max Anstie
GNCC
Powerline Park
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Craig Delong
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Brody Johnson
  3. Jason T Tino
MXGP of
France
MXGP Qualifying Race Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Kay de Wolf
  3. Lucas Coenen
MX2 Qualifying Race Results
  1. Mathis Valin
  2. Liam Everts
  3. Janis Martins Reisulis
Motocross
Fox Raceway
Sat May 30
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Chase Sexton
  3. Dylan Ferrandis
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
MXGP of
Liqui Moly Germany
Sun May 31
WMX
Hangtown WMX
Fri Jun 5
GNCC
Watkins Glen International
Sat Jun 6
Motocross
Hangtown
Sat Jun 6
2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of France: MX2 Results

WMX & EMX125
Lacapelle-Marival
Occitanie, France France
Live Now

MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Mathis Valin Mathis Valin 23:46.460 0.000 France Kawasaki
2 Liam Everts Liam Everts 23:50.977 4.517 Belgium Husqvarna
3 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 23:52.462 6.002 Latvia Yamaha
4 Guillem Farres Guillem Farres 23:56.275 9.815 Spain Triumph
5 Camden McLellan Camden McLellan 23:57.123 10.663 South Africa Triumph
6 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 24:00.819 14.359 Germany KTM
7 Sacha Coenen Sacha Coenen 24:02.443 15.983 Belgium KTM
8 Francisco Garcia Francisco Garcia 24:04.716 18.256 Spain Kawasaki
9 Ferruccio Zanchi Ferruccio Zanchi 24:05.370 18.910 Italy Ducati
10 Valerio Lata Valerio Lata 24:09.792 23.332 Italy Honda
11 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 24:16.917 30.457 The Netherlands Kawasaki
12 Jake Cannon Jake Cannon 24:23.818 37.358 Kawasaki
13 Maxime Grau Maxime Grau 24:27.004 40.544 France Honda
14 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 24:32.224 45.764 Latvia Yamaha
15 Noel Zanocz Noel Zanocz 24:32.896 46.436 KTM
16 Gyan Doensen Gyan Doensen 24:34.169 47.709 The Netherlands KTM
17 Julius Mikula Julius Mikula 24:44.631 58.171 KTM
18 Andrea Rossi Andrea Rossi 25:01.280 1:14.820 Italy KTM
19 Alessandro Gaspari Alessandro Gaspari 25:05.405 1:18.945 Italy KTM
20 Adria Monne Adria Monne 25:06.364 1:19.904 Spain GasGas
21 Pelle Gundersen Pelle Gundersen 25:08.758 1:22.298 Norway Husqvarna
22 Douwe Van Mechgelen Douwe Van Mechgelen 25:11.807 1:25.347 Belgium TM
23 Scott Smulders Scott Smulders 25:22.532 1:36.072 The Netherlands Husqvarna
24 Ollie Colmer Ollie Colmer 25:27.348 1:40.888 United Kingdom KTM
25 Maximilian Ernecker Maximilian Ernecker 23:47.550 -1 Lap Austria KTM
26 Vaclav Janout Vaclav Janout 23:53.753 6.203 Czechia KTM
27 Alve Callemo Alve Callemo 24:10.923 23.373 Sweden Husqvarna
28 Alessandro Traversini Alessandro Traversini 24:12.073 24.523 Italy KTM
29 Joshua Voelker Joshua Voelker 24:15.294 27.744 Germany KTM
30 Xavier Camps Xavier Camps 24:19.251 31.701 Spain GasGas
31 Nike Korsbeck Nike Korsbeck 24:42.205 54.655 Sweden Triumph
32 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho 23:55.078 -2 Laps Brazil KTM
33 Sandro Sools Sandro Sools 15:19.129 -6 Laps Sweden KTM
34 William Askew William Askew 12:34.798 -8 Laps United Kingdom Triumph
35 Valentino Vazquez Valentino Vazquez 12:37.673 2.875 Spain GasGas
