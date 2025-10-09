2026 FIM Motocross World Championship MXGP of France: MX2 Results WMX & EMX125
MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Mathis Valin
|23:46.460
|0.000
|Kawasaki
|2
|Liam Everts
|23:50.977
|4.517
|Husqvarna
|3
|Janis Martins Reisulis
|23:52.462
|6.002
|Yamaha
|4
|Guillem Farres
|23:56.275
|9.815
|Triumph
|5
|Camden McLellan
|23:57.123
|10.663
|Triumph
|6
|Simon Längenfelder
|24:00.819
|14.359
|KTM
|7
|Sacha Coenen
|24:02.443
|15.983
|KTM
|8
|Francisco Garcia
|24:04.716
|18.256
|Kawasaki
|9
|Ferruccio Zanchi
|24:05.370
|18.910
|Ducati
|10
|Valerio Lata
|24:09.792
|23.332
|Honda
|11
|Kay Karssemakers
|24:16.917
|30.457
|Kawasaki
|12
|Jake Cannon
|24:23.818
|37.358
|Kawasaki
|13
|Maxime Grau
|24:27.004
|40.544
|Honda
|14
|Karlis Alberts Reisulis
|24:32.224
|45.764
|Yamaha
|15
|Noel Zanocz
|24:32.896
|46.436
|KTM
|16
|Gyan Doensen
|24:34.169
|47.709
|KTM
|17
|Julius Mikula
|24:44.631
|58.171
|KTM
|18
|Andrea Rossi
|25:01.280
|1:14.820
|KTM
|19
|Alessandro Gaspari
|25:05.405
|1:18.945
|KTM
|20
|Adria Monne
|25:06.364
|1:19.904
|GasGas
|21
|Pelle Gundersen
|25:08.758
|1:22.298
|Husqvarna
|22
|Douwe Van Mechgelen
|25:11.807
|1:25.347
|TM
|23
|Scott Smulders
|25:22.532
|1:36.072
|Husqvarna
|24
|Ollie Colmer
|25:27.348
|1:40.888
|KTM
|25
|Maximilian Ernecker
|23:47.550
|-1 Lap
|KTM
|26
|Vaclav Janout
|23:53.753
|6.203
|KTM
|27
|Alve Callemo
|24:10.923
|23.373
|Husqvarna
|28
|Alessandro Traversini
|24:12.073
|24.523
|KTM
|29
|Joshua Voelker
|24:15.294
|27.744
|KTM
|30
|Xavier Camps
|24:19.251
|31.701
|GasGas
|31
|Nike Korsbeck
|24:42.205
|54.655
|Triumph
|32
|Rodolfo Bicalho
|23:55.078
|-2 Laps
|KTM
|33
|Sandro Sools
|15:19.129
|-6 Laps
|KTM
|34
|William Askew
|12:34.798
|-8 Laps
|Triumph
|35
|Valentino Vazquez
|12:37.673
|2.875
|GasGas