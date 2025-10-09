2026 FIM Motocross World Championship MXGP of France: MXGP Results WMX & EMX125
MXGP Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|24:57.638
|0.000
|Honda
|2
|Kay de Wolf
|25:01.484
|3.846
|Husqvarna
|3
|Lucas Coenen
|25:01.559
|3.921
|KTM
|4
|Maxime Renaux
|25:11.611
|13.973
|Yamaha
|5
|Romain Febvre
|25:12.983
|15.345
|Kawasaki
|6
|Tim Gajser
|25:14.955
|17.317
|Yamaha
|7
|Ruben Fernandez
|25:22.440
|24.802
|Honda
|8
|Andrea Adamo
|25:32.083
|34.445
|KTM
|9
|Thibault Benistant
|25:35.356
|37.718
|Honda
|10
|Pauls Jonass
|25:38.687
|41.049
|Kawasaki
|11
|Jan Pancar
|25:49.738
|52.100
|KTM
|12
|Kevin Horgmo
|25:52.014
|54.376
|Honda
|13
|Tom Vialle
|25:58.278
|1:00.640
|Honda
|14
|Alberto Forato
|26:01.330
|1:03.692
|Fantic
|15
|Oriol Oliver
|26:10.202
|1:12.564
|KTM
|16
|Maxime Desprey
|26:12.640
|1:15.002
|Yamaha
|17
|Benoit Paturel
|26:14.106
|1:16.468
|Yamaha
|18
|Jago Geerts
|26:15.594
|1:17.956
|Beta
|19
|Brent Van Doninck
|26:18.275
|1:20.637
|Fantic
|20
|Andrea Bonacorsi
|26:21.323
|1:23.685
|Ducati
|21
|Ben Watson
|26:22.656
|1:25.018
|Triumph
|22
|Brian Hsu
|26:37.268
|1:39.630
|Honda
|23
|Bogdan Krajewski
|26:40.629
|1:42.991
|Yamaha
|24
|Jeremy Seewer
|24:59.066
|-1 Lap
|Ducati
|25
|Federico Tuani
|25:16.673
|17.607
|Honda
|26
|Romain Pape
|25:26.894
|27.828
|Yamaha
|27
|Shaun Vinel
|26:35.781
|-2 Laps
|Yamaha
|28
|Calvin Vlaanderen
|16:58.690
|-5 Laps
|Ducati
|29
|Brice Maylin
|8:41.059
|-10 Laps
|Yamaha
|30
|Kevin Brumann
|3:49.403
|-14 Laps
|Husqvarna