Results Archive
Supercross
Salt Lake City
450SX Main Event Results
  1. Chase Sexton
  2. Justin Cooper
  3. Jorge Prado
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Levi Kitchen
  3. Max Anstie
GNCC
Powerline Park
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Craig Delong
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Brody Johnson
  3. Jason T Tino
MXGP of
France
MXGP Qualifying Race Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Kay de Wolf
  3. Lucas Coenen
MX2 Qualifying Race Results
  1. Mathis Valin
  2. Liam Everts
  3. Janis Martins Reisulis
Motocross
Fox Raceway
Sat May 30
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Chase Sexton
  3. Dylan Ferrandis
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
MXGP of
Liqui Moly Germany
Sun May 31
WMX
Hangtown WMX
Fri Jun 5
GNCC
Watkins Glen International
Sat Jun 6
Motocross
Hangtown
Sat Jun 6
2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of France: MXGP Results

WMX & EMX125
Lacapelle-Marival
Occitanie, France France
Live Now

MXGP Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 24:57.638 0.000 The Netherlands Honda
2 Kay de Wolf Kay de Wolf 25:01.484 3.846 The Netherlands Husqvarna
3 Lucas Coenen Lucas Coenen 25:01.559 3.921 Belgium KTM
4 Maxime Renaux Maxime Renaux 25:11.611 13.973 France Yamaha
5 Romain Febvre Romain Febvre 25:12.983 15.345 France Kawasaki
6 Tim Gajser Tim Gajser 25:14.955 17.317 Slovenia Yamaha
7 Ruben Fernandez Ruben Fernandez 25:22.440 24.802 Spain Honda
8 Andrea Adamo Andrea Adamo 25:32.083 34.445 Italy KTM
9 Thibault Benistant Thibault Benistant 25:35.356 37.718 France Honda
10 Pauls Jonass Pauls Jonass 25:38.687 41.049 Latvia Kawasaki
11 Jan Pancar Jan Pancar 25:49.738 52.100 Slovenia KTM
12 Kevin Horgmo Kevin Horgmo 25:52.014 54.376 Norway Honda
13 Tom Vialle Tom Vialle 25:58.278 1:00.640 France Honda
14 Alberto Forato Alberto Forato 26:01.330 1:03.692 Italy Fantic
15 Oriol Oliver Oriol Oliver 26:10.202 1:12.564 Spain KTM
16 Maxime Desprey Maxime Desprey 26:12.640 1:15.002 France Yamaha
17 Benoit Paturel Benoit Paturel 26:14.106 1:16.468 France Yamaha
18 Jago Geerts Jago Geerts 26:15.594 1:17.956 Belgium Beta
19 Brent Van Doninck Brent Van Doninck 26:18.275 1:20.637 Belgium Fantic
20 Andrea Bonacorsi Andrea Bonacorsi 26:21.323 1:23.685 Italy Ducati
21 Ben Watson Ben Watson 26:22.656 1:25.018 United Kingdom Triumph
22 Brian Hsu Brian Hsu 26:37.268 1:39.630 Germany Honda
23 Bogdan Krajewski Bogdan Krajewski 26:40.629 1:42.991 France Yamaha
24 Jeremy Seewer Jeremy Seewer 24:59.066 -1 Lap Switzerland Ducati
25 Federico Tuani Federico Tuani 25:16.673 17.607 Italy Honda
26 Romain Pape Romain Pape 25:26.894 27.828 France Yamaha
27 Shaun Vinel Shaun Vinel 26:35.781 -2 Laps France Yamaha
28 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen 16:58.690 -5 Laps South Africa Ducati
29 Brice Maylin Brice Maylin 8:41.059 -10 Laps Yamaha
30 Kevin Brumann Kevin Brumann 3:49.403 -14 Laps Switzerland Husqvarna
