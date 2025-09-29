2026 Monster Energy AMA Supercross Championship Philadelphia: SMX Next Results 250SX East
SMX Next – Supercross AMA National Championship
April 25, 2026
SMX Next Provisional Entry List
Revised: April 21 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|2
|Jeremy Fappani
|Scottsdale, AZ
|KTM 250 SX-F
|9
|Ryder Malinoski
|Wyoming, MN
|Yamaha YZ250F
|10
|Wyatt Thurman
|Burleson, TX
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|14
|Kane Bollasina
|St. Louis, MO
|Yamaha YZ250F
|18
|Gabriel Andrigo
|Brazil
|Yamaha YZ250F
|23
|Landon Gibson
|Peachtree City, GA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|27
|Vincent Wey
|Murrieta, CA
|Kawasaki KX250
|29
|McKayden Fitch
|Elbert, CO
|Yamaha YZ250F
|47
|Aden Keefer
|California
|Kawasaki KX250
|50
|Chace Lawton
|Clermont, FL
|Kawasaki KX250
|57
|Jesson Turner
|Lockesburg, AR
|Yamaha YZ250F
|93
|Seth Dennis
|Brooksville, FL
|Yamaha YZ250F
|95
|Will Canaguier III
|Marysville, PA
|Kawasaki KX250
|99
|Kayden Minear
|Western Australia
|Yamaha YZ250F
|170
|Ale Carminati
|México city
|Yamaha YZ250F
|177
|Kade Johnson
|Hideaway, TX
|Kawasaki KX250
|199
|Deacon Denno
|Fort Worth, TX
|Triumph TF 250-X
|240
|Alvin Hillan
|Visalia, CA
|Honda CRF250R
|343
|Cole Timboe
|Calimesa, CA
|Yamaha YZ250F
|373
|Gavin Betts
|Clifton Park
|Kawasaki KX250