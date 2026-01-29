Results Archive
MXGP of
France
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MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Romain Febvre
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MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
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Motocross
Fox Raceway
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450 Results
  1. Hunter Lawrence
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250 Results
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  2. Caden Dudney
  3. Cole Davies
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MXGP of
Germany
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Andrea Adamo
  3. Ruben Fernandez
Full Results
MX2 Results
  1. Mathis Valin
  2. Sacha Coenen
  3. Camden McLellan
Full Results
Upcoming
WMX
Hangtown
Fri Jun 5
News
WMX Entry List
  1. Lachlan Turner
  2. Charli Cannon
  3. Taylah Mccutcheon
Full Entry List
Upcoming
GNCC
Watkins Glen International
Sat Jun 6
News
Upcoming
Motocross
Hangtown
Sat Jun 6
News
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Julien Beaumer
  3. Max Vohland
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Latvia
Sun Jun 7
News
Upcoming
WMX
Thunder Valley
Fri Jun 12
News
Upcoming
Motocross
Thunder Valley
Sat Jun 13
News
Full Schedule

2026 Women's Motocross Championship
Hangtown: WMX Results

Hangtown Motocross Classic
Rancho Cordova, CA United States
June 5, 2026

WMX Provisional Entry List

Revised: June 4 2026 - 1:17 PM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
7 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia Honda CRF250R Works Edition
10 Taylah Mccutcheon Taylah Mccutcheon Australia Australia Kawasaki KX250
33 Brittany Marcotte Brittany Marcotte Trabuco Cyn, CA United States Husqvarna FC 250
33 Ariana Scovel Tavares Ariana Scovel Tavares Apache Junction, AZ United States GasGas MC 250F Factory Edition
39 Adrianne Spiker Adrianne Spiker McHenry, MD United States KTM 250 SX-F
43 Lauren Woods Lauren Woods Mission Viejo, CA United States GasGas MC 250F
51 Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States Honda CRF250R
60 Kylie Alvarez Kylie Alvarez Stockton, CA United States Yamaha YZ250F
61 Lauren Volentir Lauren Volentir Denver, CO United States KTM 250 SX-F
72 Jenna Jansen Jenna Jansen Watkins, CO United States Honda CRF250R
73 Lexi Weihe Lexi Weihe Maple Valley, WA United States Husqvarna FC 250
77 Rusti Tucker Rusti Tucker Rainier, OR United States Kawasaki KX250
84 Emma Milesevic Emma Milesevic Australia Australia Yamaha YZ250F
88 Michelle Anaya Michelle Anaya San Antonio, TX United States Honda CRF250R Works Edition
95 Hailey Johnson Hailey Johnson Motley, MN United States Yamaha YZ250F
99 Gizele Spoor Gizele Spoor El Dorado Hills, CA United States Honda CRF250R Works Edition
127 Destiny Burgess Destiny Burgess West Valley, UT United States KTM 250 SX-F
176 Jackie Ives Jackie Ives Visalia, CA United States Husqvarna FC 250
188 Jaylie Gallacher Jaylie Gallacher Redmond, OR United States Yamaha YZ250
245 Hailey Vassallo Hailey Vassallo Woodford, VA United States Husqvarna FC 250
301 Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States Yamaha YZ250F
379 Lana O'Brien Lana O'Brien Valparaiso, IN United States Yamaha YZ250F
454 Ava Silvestri Ava Silvestri Redwood City, CA United States Husqvarna FC 250
532 Haileigh Williams Haileigh Williams Oakley, CA United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
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