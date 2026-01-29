2026 Women's Motocross Championship Hangtown: WMX Results
June 5, 2026
WMX Provisional Entry List
Revised: June 4 2026 - 1:17 PM
*Provisional Entry List is subject to change
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|1
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|Yamaha YZ250F
|7
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|Honda CRF250R Works Edition
|10
|Taylah Mccutcheon
|Australia
|Kawasaki KX250
|33
|Brittany Marcotte
|Trabuco Cyn, CA
|Husqvarna FC 250
|33
|Ariana Scovel Tavares
|Apache Junction, AZ
|GasGas MC 250F Factory Edition
|39
|Adrianne Spiker
|McHenry, MD
|KTM 250 SX-F
|43
|Lauren Woods
|Mission Viejo, CA
|GasGas MC 250F
|51
|Mikayla Nielsen
|Riverside, CA
|Honda CRF250R
|60
|Kylie Alvarez
|Stockton, CA
|Yamaha YZ250F
|61
|Lauren Volentir
|Denver, CO
|KTM 250 SX-F
|72
|Jenna Jansen
|Watkins, CO
|Honda CRF250R
|73
|Lexi Weihe
|Maple Valley, WA
|Husqvarna FC 250
|77
|Rusti Tucker
|Rainier, OR
|Kawasaki KX250
|84
|Emma Milesevic
|Australia
|Yamaha YZ250F
|88
|Michelle Anaya
|San Antonio, TX
|Honda CRF250R Works Edition
|95
|Hailey Johnson
|Motley, MN
|Yamaha YZ250F
|99
|Gizele Spoor
|El Dorado Hills, CA
|Honda CRF250R Works Edition
|127
|Destiny Burgess
|West Valley, UT
|KTM 250 SX-F
|176
|Jackie Ives
|Visalia, CA
|Husqvarna FC 250
|188
|Jaylie Gallacher
|Redmond, OR
|Yamaha YZ250
|245
|Hailey Vassallo
|Woodford, VA
|Husqvarna FC 250
|301
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|Yamaha YZ250F
|379
|Lana O'Brien
|Valparaiso, IN
|Yamaha YZ250F
|454
|Ava Silvestri
|Redwood City, CA
|Husqvarna FC 250
|532
|Haileigh Williams
|Oakley, CA
|Husqvarna FC 250 Rockstar Edition