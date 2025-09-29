Supercross
Nashville
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Cooper Webb
  3. Ken Roczen
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Nate Thrasher
  3. Devin Simonson
MXGP of
Sardegna
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Kay de Wolf
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Sacha Coenen
  3. Liam Everts
GNCC
The Dukes
Overall Race Results
  1. Jordan Ashburn
  2. Liam Draper
  3. Craig Delong
XC2 Pro Race Results
  1. Jason T Tino
  2. Jhak Walker
  3. Gavin Simon
Supercross
Cleveland
450SX Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Justin Cooper
250SX East Results
  1. Nate Thrasher
  2. Landen Gordon
  3. Cole Davies
MXGP of
Trentino
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Tim Gajser
  3. Tom Vialle
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Guillem Farres
  3. Mathis Valin
Supercross
Philadelphia
Sat Apr 25
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Chase Sexton
  3. Shane McElrath
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
GNCC
The Old Gray
Sat May 2
Supercross
Denver
Sat May 2
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Philadelphia: 250SX East Results

250SX East
SMX Next – Supercross AMA National Championship
Lincoln Financial Field
Philadelphia, PA United States
April 25, 2026

250SX East Provisional Entry List

Revised: April 23 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
22 Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
53 Henry Miller Henry Miller Rochester, MN United States Kawasaki KX250
58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
77 Derek Kelley Derek Kelley Riverside, CA United States Kawasaki KX250
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF250R
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ250F
90 John Short John Short Pilot Point, TX United States Honda CRF250R
91 Izaih Clark Izaih Clark Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
95 Luke Neese Luke Neese Jamestown, NC United States Honda CRF250R
101 Luke Clout Luke Clout Sydney, Australia Australia Kawasaki KX250
105 Marcus Phelps Marcus Phelps New Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
135 Collin Allen Collin Allen Haslet, TX United States Yamaha YZ250F
140 Russell Buccheri Russell Buccheri Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
141 Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States Kawasaki KX250
143 Jaxen Driskell Jaxen Driskell Tabor, IA United States KTM 250 SX-F
146 Hayes Edwards Hayes Edwards Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
148 Kyle Peters Kyle Peters Greensboro, NC United States Kawasaki KX250
174 Luca Marsalisi Luca Marsalisi Cairo, GA United States Triumph TF 250-X
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
181 Ashton Arruda Ashton Arruda Westport, MA United States Kawasaki KX250
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX250
223 Logan Riggins Logan Riggins Easley, SC United States Husqvarna FC 250
239 Bryson Raymond Bryson Raymond Lilburn, GA United States GasGas MC 250F Factory Edition
267 Carter Malcolm Carter Malcolm Elizabeth Yamaha YZ250F
268 Gage Stine Gage Stine Woodsboro, MD United States Yamaha YZ250F
296 Ryder Floyd Ryder Floyd Paris, TX United States Honda CRF250R
300 Jonathan Getz Jonathan Getz Old Town, FL United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
343 Carter Biese Carter Biese Appleton, WI United States Kawasaki KX250
464 Doc Smith Doc Smith Bullard, TX United States Suzuki RM-Z250
483 Bryton Carroll Bryton Carroll Vineland, NJ United States Yamaha YZ250F
492 Landon Hartz Landon Hartz Wilsonville, AL United States Yamaha YZ250F
511 Jace Kessler Jace Kessler Eagle, MI United States KTM 250 SX-F
538 Addison Emory IV Addison Emory IV Owasso, OK United States Yamaha YZ250F
650 Trevor Hazlett Trevor Hazlett Hamburg, NY United States Kawasaki KX250
728 RJ Johnson RJ Johnson White Oak, PA United States KTM 250 SX-F
775 CJ Benard CJ Benard Peoria, AZ United States Yamaha YZ250F
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
