2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Anaheim 1 (A1): 250SX West Results

250SX West
KTM Junior SX
Angel Stadium
Anaheim, CA United States
January 10, 2026

250SX West Provisional Entry List

Revised: January 7 2026 - 1:47 PM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner
Lux Turner 		Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
60 Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
61 Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
69 Jack Chambers Jack Chambers Auburndale, FL United States Kawasaki KX250
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF250R
113 Braden Spangle Braden Spangle Spokane, WA United States Yamaha YZ250F
131 Crockett Myers Crockett Myers Navasota, TX United States Suzuki RM-Z250
137 Ayden Shive Ayden Shive Dade City, FL United States KTM 250 SX-F
142 Cameron McAdoo Cameron McAdoo Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
154 Leo Tucker Leo Tucker East Dubuque, IL United States Yamaha YZ250F
155 Dylan Cunha Dylan Cunha Modesto, CA United States Husqvarna FC 250
158 Tre Fierro III Tre Fierro III El paso, TX United States Yamaha YZ250F
173 Hunter Schlosser Hunter Schlosser El Paso, TX United States Honda CRF250R
175 Kaden Lewis Kaden Lewis Kingman, AZ United States GasGas MC 250F Factory Edition
197 Brian Saunier Brian Saunier Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
214 Tyler Gibbs Tyler Gibbs Deroche, BC Canada Yamaha YZ250F
224 Joshua Varize Joshua Varize Perris, CA United States Kawasaki KX250
237 Robbie Wageman Robbie Wageman Newhall, CA United States Yamaha YZ250F
245 Matti Jorgensen Matti Jorgensen Helirod, Denmark Denmark Honda CRF250R Works Edition
279 Wyatt Mattson Wyatt Mattson El Dorado Hills, CA United States Yamaha YZ250F
284 Lorenzo Camporese Lorenzo Camporese Campodarsego, Italy Italy Kawasaki KX250
310 Kai Aiello Kai Aiello Temecula, CA United States Husqvarna FC 250
316 Ty Freehill Ty Freehill Rescue, CA United States Honda CRF250R
344 Justin Aragaki Justin Aragaki Morgan Hill, CA United States Husqvarna FC 250
346 Charles Tolleson IV Charles Tolleson IV Updated Crosby, TX United States GasGas MC 250F Factory Edition
388 Brandon Ray Brandon Ray Fremont, CA United States Triumph TF 250-X
425 Reven Gordon Reven Gordon Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
461 Hayden Robinson Hayden Robinson Menifee, CA United States Kawasaki KX250
501 Scotty Wennerstrom Scotty Wennerstrom Tyler, TX United States KTM 250 SX-F
512 Austin Cozadd Austin Cozadd Attalla, AL United States Yamaha YZ250F
585 Blake Davies Blake Davies Mission, BC Canada Husqvarna FC 250 Factory Edition
645 Colby Copp Colby Copp Los Banos, CA United States Honda CRF250R
674 Carson Millikan Carson Millikan Sunrise, AZ United States Yamaha YZ250F
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo Brantford, ON Canada GasGas MC 250F Factory Edition
805 Vincent Varola Vincent Varola Simi Valley, CA United States Yamaha YZ250F
873 Ronnie Orres Ronnie Orres Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
877 Anthony Castaneda Anthony Castaneda North Fork, CA United States Yamaha YZ250F
900 Keegan Rowley Keegan Rowley Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
964 Dominique Thury Dominique Thury Schneeberg, Germany Germany Yamaha YZ250F
