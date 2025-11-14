Results Archive
Supercross
Arlington
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Pierce Brown
  2. Jo Shimoda
  3. Daxton Bennick
Full Results
GNCC
Wild Boar
News
Overall Race Results
  1. Ben Kelley
  2. Grant Davis
  3. Cody J Barnes
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Jhak Walker
  2. Brody Johnson
  3. Jack Edmondson
Full Results
Supercross
Daytona
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Pierce Brown
Full Results
Live Now
Amateur
RCSX
News
Results
Upcoming
GNCC
Talladega
Sat Mar 7
News
Upcoming
Supercross
Indianapolis
Sat Mar 7
News
Upcoming
MXGP of
Argentina
Sun Mar 8
News
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
Wild Boar: XC2 Pro Results

Hog Waller
Palatka, FL United States
February 28, 2026

XC2 Pro Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Jhak Walker Jhak Walker 02:43:30.170 Morrisonville, IL United States Beta
2 Brody Johnson Brody Johnson 02:45:54.864 Landrum, SC United States Husqvarna
3 Jack Edmondson Jack Edmondson 02:46:37.018 Waynesburg, PA United States TRI
4 Gavin J Simon Gavin J Simon 02:47:44.518 Donalds, SC United States Husqvarna
5 Philippe Chaine Philippe Chaine 03:01:57.139 Canada Canada KTM
6 Landon Lynn Landon Lynn 03:15:18.079 KTM
7 Jason T Tino Jason T Tino 02:10:45.939 Phillipsburg, NJ United States KTM
8 Christopher T Parris Christopher T Parris 02:44:59.838 Sugar Valley, GA United States Honda
9 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 02:47:14.379 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
10 Philippe Dagenais Philippe Dagenais 02:47:59.614 St-colomban TRI
11 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 02:57:50.999 Parkersburg, WV United States Honda
12 Angus Riordan Angus Riordan 01:36:49.078 Australia Australia Honda
DNF Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham 00:00:00.000 Murray City, OH United States Husqvarna
DNF Alexandre Gougeon Alexandre Gougeon 00:00:00.000 Quebec Canada KTM
Read Now
April 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The April 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted