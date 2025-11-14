2026 Progressive GNCC Racing Wild Boar: XC2 Pro Results
February 28, 2026
XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Jhak Walker
|02:43:30.170
|Morrisonville, IL
|Beta
|2
|Brody Johnson
|02:45:54.864
|Landrum, SC
|Husqvarna
|3
|Jack Edmondson
|02:46:37.018
|Waynesburg, PA
|TRI
|4
|Gavin J Simon
|02:47:44.518
|Donalds, SC
|Husqvarna
|5
|Philippe Chaine
|03:01:57.139
|Canada
|KTM
|6
|Landon Lynn
|03:15:18.079
|KTM
|7
|Jason T Tino
|02:10:45.939
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|8
|Christopher T Parris
|02:44:59.838
|Sugar Valley, GA
|Honda
|9
|Nicholas Defeo
|02:47:14.379
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|10
|Philippe Dagenais
|02:47:59.614
|St-colomban
|TRI
|11
|Jason C Lipscomb
|02:57:50.999
|Parkersburg, WV
|Honda
|12
|Angus Riordan
|01:36:49.078
|Australia
|Honda
|DNF
|Joseph R Cunningham
|00:00:00.000
|Murray City, OH
|Husqvarna
|DNF
|Alexandre Gougeon
|00:00:00.000
|Quebec
|KTM