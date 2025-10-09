Results Archive
Supercross
Arlington
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Pierce Brown
  2. Jo Shimoda
  3. Daxton Bennick
Full Results
GNCC
Wild Boar
News
Overall Race Results
  1. Ben Kelley
  2. Grant Davis
  3. Cody J Barnes
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Jhak Walker
  2. Brody Johnson
  3. Jack Edmondson
Full Results
Supercross
Daytona
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Pierce Brown
Full Results
Amateur
RCSX
News
Results
Live Now
GNCC
Talladega
News
Live Now
Supercross
Indianapolis
News
450SX LCQ Results
  1. Vince Friese
  2. Kevin Moranz
  3. Tristan Lane
Full Results
250SX East LCQ Results
  1. Luke Neese
  2. Kyle Peters
  3. Valentin Guillod
Full Results
Upcoming
MXGP of
Argentina
Sun Mar 8
News
MXGP Qualifying Race Results
  1. Tom Vialle
  2. Lucas Coenen
  3. Andrea Adamo
Full Results
MX2 Qualifying Race Results
  1. Sacha Coenen
  2. Guillem Farres
  3. Mathis Valin
Full Results
Upcoming
Supercross
Birmingham
Sat Mar 21
News
Full Schedule

2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Argentina: MX2 Results

Bariloche
Río Negro, Argentina Argentina
March 8, 2026

MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Sacha Coenen Sacha Coenen 26:04.512 0.000 Belgium KTM
2 Guillem Farres Guillem Farres 26:09.408 4.896 Spain Triumph
3 Mathis Valin Mathis Valin 26:10.363 5.851 France Kawasaki
4 Liam Everts Liam Everts 26:11.720 7.208 Belgium Husqvarna
5 Camden McLellan Camden McLellan 26:14.543 10.031 South Africa Triumph
6 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 26:29.231 24.719 Latvia Yamaha
7 Valerio Lata Valerio Lata 26:41.075 36.563 Italy Honda
8 Julius Mikula Julius Mikula 26:44.514 40.002 KTM
9 Cas Valk Cas Valk 26:46.220 41.708 The Netherlands TM
10 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 26:51.447 46.935 Latvia Yamaha
11 Jens Walvoort Jens Walvoort 27:00.224 55.712 The Netherlands KTM
12 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 27:03.418 58.906 The Netherlands Kawasaki
13 Benjamin Garib Benjamin Garib 27:06.893 1:02.381 Chile Honda
14 Noel Zanocz Noel Zanocz 27:09.786 1:05.274 KTM
15 David Braceras David Braceras 27:11.241 1:06.729 Spain Triumph
16 Maxime Grau Maxime Grau 27:17.841 1:13.329 France Honda
17 Scott Smulders Scott Smulders 27:20.318 1:15.806 The Netherlands Husqvarna
18 Simone Mancini Simone Mancini 27:36.038 1:31.526 Italy Ducati
19 Jose Morera Jose Morera 28:06.109 2:01.597 Venezuela Kawasaki
20 Carlos Andres Padilla Duran Carlos Andres Padilla Duran 28:13.587 2:09.075 Bolivia GasGas
21 Juan Felipe Garcia Juan Felipe Garcia 28:30.841 2:26.329 Argentina Fantic
22 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 26:00.392 -1 Lap Germany KTM
23 Juan Ignacio Piermarini Juan Ignacio Piermarini 26:52.746 52.354 Argentina Honda
24 Rodrigo Stuardo Rodrigo Stuardo 26:53.466 53.074 Chile Fantic
25 Felipe Quirno Costa Felipe Quirno Costa 26:13.229 12.837 Argentina Honda
26 Miguel Rojas Miguel Rojas 27:38.196 1:37.804 KTM
27 Manuel Torrado Manuel Torrado 28:16.995 2:16.603 Argentina GasGas
28 Dante Paolo Poggio Dante Paolo Poggio 26:32.881 -2 Laps Mexico GasGas
29 Alfonso Bratschi Alfonso Bratschi 28:08.073 -3 Laps Uruguay KTM
Read Now
April 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The April 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted