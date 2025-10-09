2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Argentina: MX2 Results
March 8, 2026
MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Sacha Coenen
|26:04.512
|0.000
|KTM
|2
|Guillem Farres
|26:09.408
|4.896
|Triumph
|3
|Mathis Valin
|26:10.363
|5.851
|Kawasaki
|4
|Liam Everts
|26:11.720
|7.208
|Husqvarna
|5
|Camden McLellan
|26:14.543
|10.031
|Triumph
|6
|Janis Martins Reisulis
|26:29.231
|24.719
|Yamaha
|7
|Valerio Lata
|26:41.075
|36.563
|Honda
|8
|Julius Mikula
|26:44.514
|40.002
|KTM
|9
|Cas Valk
|26:46.220
|41.708
|TM
|10
|Karlis Alberts Reisulis
|26:51.447
|46.935
|Yamaha
|11
|Jens Walvoort
|27:00.224
|55.712
|KTM
|12
|Kay Karssemakers
|27:03.418
|58.906
|Kawasaki
|13
|Benjamin Garib
|27:06.893
|1:02.381
|Honda
|14
|Noel Zanocz
|27:09.786
|1:05.274
|KTM
|15
|David Braceras
|27:11.241
|1:06.729
|Triumph
|16
|Maxime Grau
|27:17.841
|1:13.329
|Honda
|17
|Scott Smulders
|27:20.318
|1:15.806
|Husqvarna
|18
|Simone Mancini
|27:36.038
|1:31.526
|Ducati
|19
|Jose Morera
|28:06.109
|2:01.597
|Kawasaki
|20
|Carlos Andres Padilla Duran
|28:13.587
|2:09.075
|GasGas
|21
|Juan Felipe Garcia
|28:30.841
|2:26.329
|Fantic
|22
|Simon Längenfelder
|26:00.392
|-1 Lap
|KTM
|23
|Juan Ignacio Piermarini
|26:52.746
|52.354
|Honda
|24
|Rodrigo Stuardo
|26:53.466
|53.074
|Fantic
|25
|Felipe Quirno Costa
|26:13.229
|12.837
|Honda
|26
|Miguel Rojas
|27:38.196
|1:37.804
|KTM
|27
|Manuel Torrado
|28:16.995
|2:16.603
|GasGas
|28
|Dante Paolo Poggio
|26:32.881
|-2 Laps
|GasGas
|29
|Alfonso Bratschi
|28:08.073
|-3 Laps
|KTM