Revised: January 8 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 2
| Cooper Webb
|
| Newport, NC
| Yamaha YZ450F
| 4
| Chase Sexton
|
| La Moille, IL
| Kawasaki KX450SR
| 12
| Shane McElrath
|
| Canton, NC
| Honda CRF450R
| 14
| Dylan Ferrandis
|
| Avignon, France
| Ducati Desmo 450MX
| 17
| Joey Savatgy
|
| Thomasville, GA
| Honda CRF450R
| 21
| Jason Anderson
| New
| Edgewood, NM
| Suzuki RM-Z450
| 28
| Christian Craig
|
| Temecula, CA
| Honda CRF450R
| 32
| Justin Cooper
|
| Cold Spring Harbor, NY
| Yamaha YZ450F
| 33
| Austin Forkner
|
| Richards, MO
| Triumph TF 450-X
| 36
| Garrett Marchbanks
|
| Coalville, UT
| Kawasaki KX450SR
| 41
| Mitchell Harrison
|
| Lansing, MI
| Kawasaki KX450
| 45
| Colt Nichols
|
| Muskogee, OK
| Suzuki RM-Z250
| 46
| Justin Hill
| New
| Yoncalla, OR
| KTM 450 SX-F
| 51
| Justin Barcia
|
| Monroe, NY
| Ducati Desmo 450MX
| 52
| Mitchell Oldenburg
|
| Alvord, TX
| Beta 450 RX
| 54
| Benny Bloss
|
| Oak Grove, MO
| Beta 450 RX
| 62
| Grant Harlan
|
| Justin, TX
| KTM 450 SX-F
| 63
| Fredrik Noren
|
| Lidköping, Sweden
| Yamaha YZ450F
| 64
| Romain Pape
|
| Morlaix, France
| Yamaha YZ450F
| 78
| Kevin Moranz
|
| Topeka, KS
| KTM 450 SX-F
| 94
| Ken Roczen
|
| Mattstedt, Germany
| Suzuki RM-Z450
| 106
| Stephen Rubini
|
| France
| Yamaha YZ450F
| 138
| David Pulley
|
| Lake Elsinore, CA
| Yamaha YZ250F
| 166
| Dylan Woodcock
|
| Rayleigh, United Kingdom
| Triumph TF 450-X
| 169
| Logan Karnow
|
| Vermilion, OH
| Kawasaki KX450
| 208
| Logan Leitzel
|
| Dillsburg, PA
| Kawasaki KX450
| 289
| Robert Hailey
|
| Las Vegas, NV
| Yamaha YZ450F
| 299
| Konnor Visger
|
| Bellevue, MI
| Honda CRF250R
| 411
| Scott Meshey
|
| Zephyrhills, FL
| Husqvarna FC 450
| 519
| Josh Cartwright
|
| Tallahassee, FL
| Kawasaki KX450
| 604
| Max Miller
|
| Springfield, OR
| Kawasaki KX450
| 637
| Robert Piazza
|
| Easton, PA
| Yamaha YZ450F
| 667
| Anton Nordstrom
|
| Göteborg, Sweden
| KTM 450 SX-F
| 711
| Tristan Lane
|
| Deland, FL
| Yamaha YZ450F
| 719
| Vince Friese
|
| Cape Girardeau, MO
| Kawasaki KX450
| 734
| Dayton Briggs
|
| Riverside, CA
| KTM 450 SX-F
| 784
| Cade Clason
|
| Arcadia, OH
| Kawasaki KX450
| 874
| Zack Williams
|
| Elko, MN
| Honda CRF450R
| 976
| Josh Greco
|
| Olivehurst, CA
| Kawasaki KX450