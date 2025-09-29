Results Archive
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Anaheim 1 (A1): 450SX Results

250SX West
KTM Junior SX
Angel Stadium
Anaheim, CA United States
January 10, 2026

450SX Provisional Entry List

Revised: January 8 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Honda CRF450R
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
17 Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States Honda CRF450R
21 Jason Anderson Jason Anderson New Edgewood, NM United States Suzuki RM-Z450
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
33 Austin Forkner Austin Forkner Richards, MO United States Triumph TF 450-X
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z250
46 Justin Hill Justin Hill New Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
52 Mitchell Oldenburg Mitchell Oldenburg Alvord, TX United States Beta 450 RX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
64 Romain Pape Romain Pape Morlaix, France France Yamaha YZ450F
78 Kevin Moranz Kevin Moranz Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
94 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
106 Stephen Rubini Stephen Rubini France France Yamaha YZ450F
138 David Pulley David Pulley Lake Elsinore, CA United States Yamaha YZ250F
166 Dylan Woodcock Dylan Woodcock Rayleigh, United Kingdom United Kingdom Triumph TF 450-X
169 Logan Karnow Logan Karnow Vermilion, OH United States Kawasaki KX450
208 Logan Leitzel Logan Leitzel Dillsburg, PA United States Kawasaki KX450
289 Robert Hailey Robert Hailey Las Vegas, NV United States Yamaha YZ450F
299 Konnor Visger Konnor Visger Bellevue, MI United States Honda CRF250R
411 Scott Meshey Scott Meshey Zephyrhills, FL United States Husqvarna FC 450
519 Josh Cartwright Josh Cartwright Tallahassee, FL United States Kawasaki KX450
604 Max Miller Max Miller Springfield, OR United States Kawasaki KX450
637 Robert Piazza Robert Piazza Easton, PA United States Yamaha YZ450F
667 Anton Nordstrom Anton Nordstrom Göteborg, Sweden Sweden KTM 450 SX-F
711 Tristan Lane Tristan Lane Deland, FL United States Yamaha YZ450F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
734 Dayton Briggs Dayton Briggs Riverside, CA United States KTM 450 SX-F
784 Cade Clason Cade Clason Arcadia, OH United States Kawasaki KX450
874 Zack Williams Zack Williams Elko, MN United States Honda CRF450R
976 Josh Greco Josh Greco Olivehurst, CA United States Kawasaki KX450
New stories have been posted