2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Argentina: MXGP Results

Bariloche
Río Negro, Argentina Argentina
March 8, 2026

MXGP Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Tom Vialle Tom Vialle 25:22.564 0.000 France Honda
2 Lucas Coenen Lucas Coenen 25:28.043 5.479 Belgium KTM
3 Andrea Adamo Andrea Adamo 25:34.864 12.300 Italy KTM
4 Maxime Renaux Maxime Renaux 25:36.842 14.278 France Yamaha
5 Romain Febvre Romain Febvre 25:42.414 19.850 France Kawasaki
6 Ruben Fernandez Ruben Fernandez 25:47.861 25.297 Spain Honda
7 Pauls Jonass Pauls Jonass 25:53.976 31.412 Latvia Kawasaki
8 Mattia Guadagnini Mattia Guadagnini 26:02.887 40.323 Italy KTM
9 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen 26:04.334 41.770 South Africa Ducati
10 Tim Gajser Tim Gajser 26:06.088 43.524 Slovenia Yamaha
11 Andrea Bonacorsi Andrea Bonacorsi 26:12.081 49.517 Italy Ducati
12 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 26:20.063 57.499 The Netherlands Honda
13 Kevin Horgmo Kevin Horgmo 26:21.186 58.622 Norway Honda
14 Oriol Oliver Oriol Oliver 26:08.345 45.781 Spain KTM
15 Brent Van Doninck Brent Van Doninck 26:27.618 1:05.054 Belgium Fantic
16 Jeremy Seewer Jeremy Seewer 26:28.526 1:05.962 Switzerland Ducati
17 Alberto Forato Alberto Forato 26:42.415 1:19.851 Italy Fantic
18 Thibault Benistant Thibault Benistant 26:47.328 1:24.764 France Honda
19 Kevin Brumann Kevin Brumann 26:49.775 1:27.211 Switzerland Husqvarna
20 Jago Geerts Jago Geerts 26:51.791 1:29.227 Belgium Beta
21 Jan Pancar Jan Pancar 27:07.376 1:44.812 Slovenia KTM
22 Lars van Berkel Lars van Berkel 27:08.441 1:45.877 The Netherlands Fantic
23 Joaquin Poli Joaquin Poli 27:22.281 1:59.717 Argentina Kawasaki
24 Marco Antezana Marco Antezana 25:35.780 -1 Lap Bolivia Yamaha
25 Sergio Villaronga Muga Sergio Villaronga Muga 25:40.035 4.255 Chile Honda
26 Fermin Ciccimarra Fermin Ciccimarra 25:57.417 21.637 Argentina Yamaha
27 Carlos Badiali Carlos Badiali 26:05.802 30.022 Venezuela Yamaha
28 Agustin Carrasco Agustin Carrasco 26:12.283 36.503 Argentina Yamaha
29 Tomas Montes Gadda Tomas Montes Gadda 26:38.393 1:02.613 Argentina Kawasaki
30 Santiago Montero Santiago Montero 26:59.543 1:23.763 Argentina GasGas
31 Juan Ignacio Salgado Juan Ignacio Salgado 27:10.900 1:35.120 Argentina Fantic
32 Flavio Nicolas Sastre Flavio Nicolas Sastre 27:11.155 1:35.375 Argentina Honda
33 Victor Francisco Garcia Hernandez Victor Francisco Garcia Hernandez 8:43.636 -9 Laps Mexico KTM
