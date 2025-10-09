2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Argentina: MXGP Results
March 8, 2026
MXGP Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Tom Vialle
|25:22.564
|0.000
|Honda
|2
|Lucas Coenen
|25:28.043
|5.479
|KTM
|3
|Andrea Adamo
|25:34.864
|12.300
|KTM
|4
|Maxime Renaux
|25:36.842
|14.278
|Yamaha
|5
|Romain Febvre
|25:42.414
|19.850
|Kawasaki
|6
|Ruben Fernandez
|25:47.861
|25.297
|Honda
|7
|Pauls Jonass
|25:53.976
|31.412
|Kawasaki
|8
|Mattia Guadagnini
|26:02.887
|40.323
|KTM
|9
|Calvin Vlaanderen
|26:04.334
|41.770
|Ducati
|10
|Tim Gajser
|26:06.088
|43.524
|Yamaha
|11
|Andrea Bonacorsi
|26:12.081
|49.517
|Ducati
|12
|Jeffrey Herlings
|26:20.063
|57.499
|Honda
|13
|Kevin Horgmo
|26:21.186
|58.622
|Honda
|14
|Oriol Oliver
|26:08.345
|45.781
|KTM
|15
|Brent Van Doninck
|26:27.618
|1:05.054
|Fantic
|16
|Jeremy Seewer
|26:28.526
|1:05.962
|Ducati
|17
|Alberto Forato
|26:42.415
|1:19.851
|Fantic
|18
|Thibault Benistant
|26:47.328
|1:24.764
|Honda
|19
|Kevin Brumann
|26:49.775
|1:27.211
|Husqvarna
|20
|Jago Geerts
|26:51.791
|1:29.227
|Beta
|21
|Jan Pancar
|27:07.376
|1:44.812
|KTM
|22
|Lars van Berkel
|27:08.441
|1:45.877
|Fantic
|23
|Joaquin Poli
|27:22.281
|1:59.717
|Kawasaki
|24
|Marco Antezana
|25:35.780
|-1 Lap
|Yamaha
|25
|Sergio Villaronga Muga
|25:40.035
|4.255
|Honda
|26
|Fermin Ciccimarra
|25:57.417
|21.637
|Yamaha
|27
|Carlos Badiali
|26:05.802
|30.022
|Yamaha
|28
|Agustin Carrasco
|26:12.283
|36.503
|Yamaha
|29
|Tomas Montes Gadda
|26:38.393
|1:02.613
|Kawasaki
|30
|Santiago Montero
|26:59.543
|1:23.763
|GasGas
|31
|Juan Ignacio Salgado
|27:10.900
|1:35.120
|Fantic
|32
|Flavio Nicolas Sastre
|27:11.155
|1:35.375
|Honda
|33
|Victor Francisco Garcia Hernandez
|8:43.636
|-9 Laps
|KTM