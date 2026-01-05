2026 Progressive GNCC Racing Talladega: Overall Results
March 7, 2026
Overall Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Steward Baylor
|02:55:58.178
|Belton, SC
|Kawasaki
|2
|Liam Draper
|02:59:28.319
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|3
|Ben Kelley
|03:00:50.199
|Harwinton, CT
|KTM
|4
|Josh Strang
|03:01:52.772
|Inverell, Australia
|Beta
|5
|Michael Witkowski
|03:02:14.659
|North Liberty, IN
|Honda
|6
|Nicholas Defeo
|03:02:45.734
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|7
|Craig Delong
|03:03:44.931
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|8
|Jordan Ashburn
|03:04:34.710
|Cookeville, TN
|Honda
|9
|Brody Johnson
|03:04:46.619
|Landrum, SC
|Husqvarna
|10
|Josh Toth
|03:04:53.120
|Winstead, CT
|Kawasaki
|11
|Michael A Delosa
|03:06:15.939
|Gillett, PA
|Yamaha
|12
|Chase N Landers
|03:07:29.570
|Monterey, TN
|Honda
|13
|Gavin Simon
|03:07:54.579
|Bennington, VT
|Husqvarna
|14
|Lane Whitmer
|03:09:59.419
|Amity, PA
|GasGas
|15
|Colton Shields
|03:11:54.370
|Morganton, NC
|Husqvarna
|16
|Jhak Walker
|03:14:01.736
|Morrisonville, IL
|Beta
|17
|Cole Whitmer
|03:15:33.472
|Amity, PA
|GasGas
|18
|Toby D Cleveland
|03:15:51.619
|Erin, NY
|Husqvarna
|19
|Caleb R Wood
|03:16:34.977
|Donalds, SC
|Kawasaki
|20
|Cody J Barnes
|03:17:32.720
|Sterling, IL
|Beta
|21
|Ryder Lafferty
|03:20:24.777
|Millville, NJ
|Honda
|29
|Grant Davis
|02:17:12.157
|Meshoppen, PA
|KTM
|30
|Grant Baylor
|02:23:22.238
|Belton, SC
|Kawasaki
|104
|Thad Duvall
|01:08:04.999
|Williamstown, WV
|Husqvarna