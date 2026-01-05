Results Archive
2026 Progressive GNCC Racing
Talladega: Overall Results

Talladega
Lincoln, AL United States
March 7, 2026

Overall Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Steward Baylor Steward Baylor 02:55:58.178 Belton, SC United States Kawasaki
2 Liam Draper Liam Draper 02:59:28.319 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
3 Ben Kelley Ben Kelley 03:00:50.199 Harwinton, CT United States KTM
4 Josh Strang Josh Strang 03:01:52.772 Inverell, Australia Australia Beta
5 Michael Witkowski Michael Witkowski 03:02:14.659 North Liberty, IN United States Honda
6 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 03:02:45.734 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
7 Craig Delong Craig Delong 03:03:44.931 Morgantown, PA United States Husqvarna
8 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 03:04:34.710 Cookeville, TN United States Honda
9 Brody Johnson Brody Johnson 03:04:46.619 Landrum, SC United States Husqvarna
10 Josh Toth Josh Toth 03:04:53.120 Winstead, CT United States Kawasaki
11 Michael A Delosa Michael A Delosa 03:06:15.939 Gillett, PA United States Yamaha
12 Chase N Landers Chase N Landers 03:07:29.570 Monterey, TN United States Honda
13 Gavin Simon Gavin Simon 03:07:54.579 Bennington, VT United States Husqvarna
14 Lane Whitmer Lane Whitmer 03:09:59.419 Amity, PA United States GasGas
15 Colton Shields Colton Shields 03:11:54.370 Morganton, NC United States Husqvarna
16 Jhak Walker Jhak Walker 03:14:01.736 Morrisonville, IL United States Beta
17 Cole Whitmer Cole Whitmer 03:15:33.472 Amity, PA United States GasGas
18 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 03:15:51.619 Erin, NY United States Husqvarna
19 Caleb R Wood Caleb R Wood 03:16:34.977 Donalds, SC United States Kawasaki
20 Cody J Barnes Cody J Barnes 03:17:32.720 Sterling, IL United States Beta
21 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 03:20:24.777 Millville, NJ United States Honda
29 Grant Davis Grant Davis 02:17:12.157 Meshoppen, PA United States KTM
30 Grant Baylor Grant Baylor 02:23:22.238 Belton, SC United States Kawasaki
104 Thad Duvall Thad Duvall 01:08:04.999 Williamstown, WV United States Husqvarna
