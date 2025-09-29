Results Archive
Supercross
Arlington
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Pierce Brown
  2. Jo Shimoda
  3. Daxton Bennick
Full Results
GNCC
Wild Boar
News
Overall Race Results
  1. Ben Kelley
  2. Grant Davis
  3. Cody J Barnes
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Jhak Walker
  2. Brody Johnson
  3. Jack Edmondson
Full Results
Supercross
Daytona
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Pierce Brown
Full Results
Amateur
RCSX
News
Results
Upcoming
GNCC
Talladega
Sat Mar 7
News
Upcoming
Supercross
Indianapolis
Sat Mar 7
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Argentina
Sun Mar 8
News
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Indianapolis: 450SX Results

250SX East
Triple Crown and KTM Junior SX
Lucas Oil Stadium
Indianapolis, IN United States
March 7, 2026

450SX Provisional Entry List

Revised: March 5 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ250F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Honda CRF450R
14 Dylan Ferrandis
Dylan Ferrandis 		Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
17 Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States Honda CRF450R
20 Jordon Smith
Jordon Smith 		Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
26 Jorge Prado
Jorge Prado 		Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
33 Austin Forkner Austin Forkner Richards, MO United States Triumph TF 450-X
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z250
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
66 Cole Thompson Cole Thompson Brigden, ON Canada Yamaha YZ450F
78 Kevin Moranz Kevin Moranz Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
94 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
118 Cheyenne Harmon Cheyenne Harmon Ovilla, TX United States Kawasaki KX450
124 Justin Starling Justin Starling Deland, FL United States Yamaha YZ450F
138 David Pulley David Pulley Lake Elsinore, CA United States Yamaha YZ250F
208 Logan Leitzel Logan Leitzel Dillsburg, PA United States Kawasaki KX450
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
411 Scott Meshey Scott Meshey Zephyrhills, FL United States Husqvarna FC 450
464 Doc Smith Doc Smith New Bullard, TX United States Suzuki RM-Z250
501 Scotty Wennerstrom Scotty Wennerstrom Tyler, TX United States KTM 350 SX-F
512 Austin Cozadd Austin Cozadd Attalla, AL United States Yamaha YZ450F
519 Josh Cartwright Josh Cartwright Fort Worth, TX United States Kawasaki KX450
538 Addison Emory IV Addison Emory IV Owasso, OK United States Yamaha YZ450F
637 Robert Piazza Robert Piazza Easton, PA United States Yamaha YZ450F
711 Tristan Lane Tristan Lane Deland, FL United States Yamaha YZ450F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
824 Carter Stephenson Carter Stephenson Rolla, MO United States Kawasaki KX250
874 Zack Williams Zack Williams Elko, MN United States Honda CRF450R
976 Josh Greco Josh Greco Olivehurst, CA United States Kawasaki KX450
996 Preston Taylor Preston Taylor Hastings, NE United States Kawasaki KX450SR
