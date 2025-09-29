Revised: March 5 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 2
| Cooper Webb
|
| Newport, NC
| Yamaha YZ250F
| 3
| Eli Tomac
|
| Cortez, CO
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 4
| Chase Sexton
|
| La Moille, IL
| Kawasaki KX450SR
| 7
| Aaron Plessinger
|
| Hamilton, OH
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 12
| Shane McElrath
|
| Canton, NC
| Honda CRF450R
| 14
|
Dylan Ferrandis
|
| Avignon, France
| Ducati Desmo 450MX
| 17
| Joey Savatgy
|
| Thomasville, GA
| Honda CRF450R
| 20
|
Jordon Smith
|
| Belmont, NC
| Triumph TF 450-X
| 26
|
Jorge Prado
|
| Lugo, Spain
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 27
| Malcolm Stewart
|
| Haines City, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 28
| Christian Craig
|
| Temecula, CA
| Honda CRF450R
| 32
| Justin Cooper
|
| Cold Spring Harbor, NY
| Yamaha YZ450F
| 33
| Austin Forkner
|
| Richards, MO
| Triumph TF 450-X
| 36
| Garrett Marchbanks
|
| Coalville, UT
| Kawasaki KX450SR
| 41
| Mitchell Harrison
|
| Lansing, MI
| Kawasaki KX450
| 45
| Colt Nichols
|
| Muskogee, OK
| Suzuki RM-Z250
| 46
| Justin Hill
|
| Yoncalla, OR
| KTM 450 SX-F
| 62
| Grant Harlan
|
| Justin, TX
| KTM 450 SX-F
| 63
| Fredrik Noren
|
| Lidköping, Sweden
| Yamaha YZ450F
| 66
| Cole Thompson
|
| Brigden, ON
| Yamaha YZ450F
| 78
| Kevin Moranz
|
| Topeka, KS
| KTM 450 SX-F
| 94
| Ken Roczen
|
| Mattstedt, Germany
| Suzuki RM-Z450
| 96
| Hunter Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 118
| Cheyenne Harmon
|
| Ovilla, TX
| Kawasaki KX450
| 124
| Justin Starling
|
| Deland, FL
| Yamaha YZ450F
| 138
| David Pulley
|
| Lake Elsinore, CA
| Yamaha YZ250F
| 208
| Logan Leitzel
|
| Dillsburg, PA
| Kawasaki KX450
| 281
| Cory Carsten
|
| Bayville, NJ
| Suzuki RM-Z450
| 411
| Scott Meshey
|
| Zephyrhills, FL
| Husqvarna FC 450
| 464
| Doc Smith
| New
| Bullard, TX
| Suzuki RM-Z250
| 501
| Scotty Wennerstrom
|
| Tyler, TX
| KTM 350 SX-F
| 512
| Austin Cozadd
|
| Attalla, AL
| Yamaha YZ450F
| 519
| Josh Cartwright
|
| Fort Worth, TX
| Kawasaki KX450
| 538
| Addison Emory IV
|
| Owasso, OK
| Yamaha YZ450F
| 637
| Robert Piazza
|
| Easton, PA
| Yamaha YZ450F
| 711
| Tristan Lane
|
| Deland, FL
| Yamaha YZ450F
| 719
| Vince Friese
|
| Cape Girardeau, MO
| Kawasaki KX450
| 824
| Carter Stephenson
|
| Rolla, MO
| Kawasaki KX250
| 874
| Zack Williams
|
| Elko, MN
| Honda CRF450R
| 976
| Josh Greco
|
| Olivehurst, CA
| Kawasaki KX450
| 996
| Preston Taylor
|
| Hastings, NE
| Kawasaki KX450SR