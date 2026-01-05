2026 Progressive GNCC Racing Talladega: XC2 Pro Results
March 7, 2026
XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Nicholas Defeo
|03:02:45.734
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|2
|Brody Johnson
|03:04:46.619
|Landrum, SC
|Husqvarna
|3
|Gavin Simon
|03:07:54.579
|Bennington, VT
|Husqvarna
|4
|Jhak Walker
|03:14:01.736
|Morrisonville, IL
|Beta
|5
|Toby D Cleveland
|03:15:51.619
|Erin, NY
|Husqvarna
|6
|Philippe Chaine
|02:43:02.819
|Canada
|KTM
|7
|Jason C Lipscomb
|01:47:18.158
|Parkersburg, WV
|Honda
|8
|Jason T Tino
|01:06:54.330
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|9
|Joseph R Cunningham
|00:31:13.730
|Murray City, OH
|Husqvarna
|10
|Angus Riordan
|00:31:20.572
|Australia
|Honda