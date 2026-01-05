Results Archive
GNCC
Wild Boar
Overall Race Results
  1. Ben Kelley
  2. Grant Davis
  3. Cody J Barnes
XC2 Pro Race Results
  1. Jhak Walker
  2. Brody Johnson
  3. Jack Edmondson
Supercross
Daytona
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
250SX East Main Event Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Pierce Brown
Amateur
RCSX
GNCC
Talladega
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Brody Johnson
  3. Gavin Simon
Supercross
Indianapolis
450SX Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
250SX East Results
  1. Cole Davies
  2. Jo Shimoda
  3. Seth Hammaker
MXGP of
Argentina
MXGP Results
  1. Joaquin Poli
  2. Jeffrey Herlings
  3. Romain Febvre
MX2 Results
  1. Benjamin Garib
  2. Simon Längenfelder
  3. Carlos Andres Padilla Duran
2026 Progressive GNCC Racing
Talladega: XC2 Pro Results

Talladega
Lincoln, AL United States
March 7, 2026

XC2 Pro Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 03:02:45.734 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
2 Brody Johnson Brody Johnson 03:04:46.619 Landrum, SC United States Husqvarna
3 Gavin Simon Gavin Simon 03:07:54.579 Bennington, VT United States Husqvarna
4 Jhak Walker Jhak Walker 03:14:01.736 Morrisonville, IL United States Beta
5 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 03:15:51.619 Erin, NY United States Husqvarna
6 Philippe Chaine Philippe Chaine 02:43:02.819 Canada Canada KTM
7 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 01:47:18.158 Parkersburg, WV United States Honda
8 Jason T Tino Jason T Tino 01:06:54.330 Phillipsburg, NJ United States KTM
9 Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham 00:31:13.730 Murray City, OH United States Husqvarna
10 Angus Riordan Angus Riordan 00:31:20.572 Australia Australia Honda
