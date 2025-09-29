Results Archive
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Daytona: 450SX Results

250SX East
SMX Next
Daytona International Speedway
Daytona, FL United States
February 28, 2026

450SX Provisional Entry List

Revised: February 25 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Honda CRF450R
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
17 Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States Honda CRF450R
20 Jordon Smith
Jordon Smith 		Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
21 Jason Anderson Jason Anderson Edgewood, NM United States Suzuki RM-Z450
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
44 Ty Masterpool Ty Masterpool Paradise, TX United States Yamaha YZ250F
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z250
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
78 Kevin Moranz Kevin Moranz Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
94 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
118 Cheyenne Harmon Cheyenne Harmon Ovilla, TX United States Kawasaki KX450
124 Justin Starling Justin Starling Deland, FL United States Yamaha YZ450F
134 Caio Lopes Caio Lopes Brazil Brazil Kawasaki KX450
137 Ayden Shive Ayden Shive Dade City, FL United States KTM 250 SX-F
208 Logan Leitzel Logan Leitzel Dillsburg, PA United States Kawasaki KX450
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
411 Scott Meshey Scott Meshey Zephyrhills, FL United States Husqvarna FC 450
412 Jared Lesher Jared Lesher Elderton, PA United States Yamaha YZ250
489 Ricci Randanella Ricci Randanella Marlton, NJ United States Kawasaki KX450
512 Austin Cozadd Austin Cozadd Attalla, AL United States Yamaha YZ450F
519 Josh Cartwright Josh Cartwright Fort Worth, TX United States Kawasaki KX450
538 Addison Emory IV Addison Emory IV Owasso, OK United States Yamaha YZ250F
637 Robert Piazza Robert Piazza Easton, PA United States Yamaha YZ450F
672 Brandon Pederson Brandon Pederson Los Fresnos, TX United States Kawasaki KX250
676 Robert Fitch Robert Fitch Littleton, CO United States Yamaha YZ450F
711 Tristan Lane Tristan Lane Deland, FL United States Yamaha YZ450F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
874 Zack Williams Zack Williams Elko, MN United States Honda CRF450R
976 Josh Greco Josh Greco Olivehurst, CA United States Kawasaki KX450
996 Preston Taylor Preston Taylor Hastings, NE United States Kawasaki KX450
