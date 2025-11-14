Results Archive
Supercross
Arlington
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Pierce Brown
  2. Jo Shimoda
  3. Daxton Bennick
Full Results
GNCC
Wild Boar
News
Overall Race Results
  1. Ben Kelley
  2. Grant Davis
  3. Cody J Barnes
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Jhak Walker
  2. Brody Johnson
  3. Jack Edmondson
Full Results
Supercross
Daytona
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Pierce Brown
Full Results
Live Now
Amateur
RCSX
News
Results
Upcoming
GNCC
Talladega
Sat Mar 7
News
Upcoming
Supercross
Indianapolis
Sat Mar 7
News
Upcoming
MXGP of
Argentina
Sun Mar 8
News
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
Wild Boar: Overall Results

Hog Waller
Palatka, FL United States
February 28, 2026

Overall Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Ben Kelley Ben Kelley 02:37:02.158 Harwinton, CT United States KTM
2 Grant Davis Grant Davis 02:37:57.173 Meshoppen, PA United States KTM
3 Cody J Barnes Cody J Barnes 02:40:03.857 Sterling, IL United States Beta
4 Michael Witkowski Michael Witkowski 02:42:01.490 North Liberty, IN United States Honda
5 Josh Strang Josh Strang 02:42:30.578 Inverell, Australia Australia Beta
6 Kailub Russell Kailub Russell 02:42:31.958 Boonville, NC United States Yamaha
7 Jhak Walker Jhak Walker 02:43:30.170 Morrisonville, IL United States Beta
8 Craig Delong Craig Delong 02:43:47.559 Morgantown, PA United States Husqvarna
9 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 02:43:57.259 Cookeville, TN United States Honda
10 Grant Baylor Grant Baylor 02:45:09.570 Belton, SC United States Kawasaki
11 Brody Johnson Brody Johnson 02:45:54.864 Landrum, SC United States Husqvarna
12 Jack Edmondson Jack Edmondson 02:46:37.018 Waynesburg, PA United States TRI
13 Liam Draper Liam Draper 02:46:42.219 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
14 Lane Whitmer Lane Whitmer 02:47:19.779 Amity, PA United States GasGas
15 Gavin J Simon Gavin J Simon 02:47:44.518 Donalds, SC United States Husqvarna
16 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 02:48:09.770 Millville, NJ United States Honda
17 Jiggs Fustini Jiggs Fustini 02:48:36.679 North Stonington, CT United States KTM
18 Colton Shields Colton Shields 02:49:21.990 Morganton, NC United States Husqvarna
19 Michael A Delosa Michael A Delosa 02:52:31.890 Gillett, PA United States Yamaha
20 Caleb R Wood Caleb R Wood 02:52:32.471 Donalds, SC United States Kawasaki
50 Josh Toth Josh Toth 02:19:32.650 Winstead, CT United States Kawasaki
195 Steward Baylor Steward Baylor 01:03:54.152 Belton, SC United States Kawasaki
213 Jonathan Girroir Jonathan Girroir 00:32:07.959 Southwick, MA United States KTM
214 Tyler D Medaglia Tyler D Medaglia 00:32:21.359 Kemptville, ON Canada Yamaha
215 Thad Duvall Thad Duvall 00:32:49.618 Williamstown, WV United States Husqvarna
