2026 Progressive GNCC Racing Wild Boar: Overall Results
February 28, 2026
Overall Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Ben Kelley
|02:37:02.158
|Harwinton, CT
|KTM
|2
|Grant Davis
|02:37:57.173
|Meshoppen, PA
|KTM
|3
|Cody J Barnes
|02:40:03.857
|Sterling, IL
|Beta
|4
|Michael Witkowski
|02:42:01.490
|North Liberty, IN
|Honda
|5
|Josh Strang
|02:42:30.578
|Inverell, Australia
|Beta
|6
|Kailub Russell
|02:42:31.958
|Boonville, NC
|Yamaha
|7
|Jhak Walker
|02:43:30.170
|Morrisonville, IL
|Beta
|8
|Craig Delong
|02:43:47.559
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|9
|Jordan Ashburn
|02:43:57.259
|Cookeville, TN
|Honda
|10
|Grant Baylor
|02:45:09.570
|Belton, SC
|Kawasaki
|11
|Brody Johnson
|02:45:54.864
|Landrum, SC
|Husqvarna
|12
|Jack Edmondson
|02:46:37.018
|Waynesburg, PA
|TRI
|13
|Liam Draper
|02:46:42.219
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|14
|Lane Whitmer
|02:47:19.779
|Amity, PA
|GasGas
|15
|Gavin J Simon
|02:47:44.518
|Donalds, SC
|Husqvarna
|16
|Ryder Lafferty
|02:48:09.770
|Millville, NJ
|Honda
|17
|Jiggs Fustini
|02:48:36.679
|North Stonington, CT
|KTM
|18
|Colton Shields
|02:49:21.990
|Morganton, NC
|Husqvarna
|19
|Michael A Delosa
|02:52:31.890
|Gillett, PA
|Yamaha
|20
|Caleb R Wood
|02:52:32.471
|Donalds, SC
|Kawasaki
|50
|Josh Toth
|02:19:32.650
|Winstead, CT
|Kawasaki
|195
|Steward Baylor
|01:03:54.152
|Belton, SC
|Kawasaki
|213
|Jonathan Girroir
|00:32:07.959
|Southwick, MA
|KTM
|214
|Tyler D Medaglia
|00:32:21.359
|Kemptville, ON
|Yamaha
|215
|Thad Duvall
|00:32:49.618
|Williamstown, WV
|Husqvarna