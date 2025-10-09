Results Archive
Motocross, WMX
High Point
News
450 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jett Lawrence
  3. Haiden Deegan
Full Results
250 Results
  1. Cole Davies
  2. Julien Beaumer
  3. Jo Shimoda
Full Results
WMX Results
  1. Charli Cannon
  2. Lachlan Turner
  3. Lotte Van Drunen
Full Results
MXGP of
Italy
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Maxime Renaux
Full Results
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Guillem Farres
  3. Camden McLellan
Full Results
Live Now
GNCC
Snowshoe
News
Live Now
MXGP of
Portugal
News
MXGP Qualifying Race Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Ruben Fernandez
Full Results
MX2 Qualifying Race Results
  1. Guillem Farres
  2. Sacha Coenen
  3. Simon Längenfelder
Full Results
Upcoming
Motocross
RedBud
Sat Jul 4
News
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Aaron Plessinger
  3. Dylan Ferrandis
Full Entry List
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Julien Beaumer
  3. Max Vohland
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
South Africa
Sun Jul 5
News
Upcoming
Motocross
Southwick
Sat Jul 11
News
Full Schedule

2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Portugal: EMX250 Results

EMX125 & EMX250
Agueda
Agueda, Portugal Portugal
Live Now

EMX250 Results

Rider Motos Bike
1 Francisco Garcia Francisco Garcia Spain 1 - 1 Kawasaki
2 Joe Brookes Joe Brookes United Kingdom 4 - 3 Honda
3 Elias Escandell Elias Escandell Spain 3 - 4 Honda
4 Nicolai Skovbjerg Nicolai Skovbjerg Denmark 2 - 7 Husqvarna
5 Áron Katona Áron Katona Hungary 12 - 2 KTM
6 Mads Fredsoe Mads Fredsoe Denmark 6 - 6 KTM
7 Simone Mancini Simone Mancini Italy 5 - 9 Ducati
8 Sebastian Leok Sebastian Leok Estonia 8 - 8 Husqvarna
9 Jake Cannon Jake Cannon 13 - 5 Kawasaki
10 Francesco Bellei Francesco Bellei Italy 10 - 11 KTM
11 Gyan Doensen Gyan Doensen The Netherlands 7 - 15 KTM
12 Dean Gregoire Dean Gregoire The Netherlands 11 - 12 Husqvarna
13 Adria Monne Adria Monne Spain 15 - 10 GasGas
14 Nicolò Alvisi Nicolò Alvisi Italy 9 - 17 Honda
15 Douwe Van Mechgelen Douwe Van Mechgelen Belgium 14 - 14 KTM
16 Tom Brunet Tom Brunet France 18 - 13 Yamaha
17 Jekabs Kubulins Jekabs Kubulins Latvia 17 - 16 Yamaha
18 Andrea Roberti Andrea Roberti Italy 16 - 36 KTM
19 Carlos Prat Carlos Prat Spain 39 - 18 Triumph
20 Marius Adomaitis Marius Adomaitis Lithuania 23 - 19 Husqvarna
21 Roan Tolsma Roan Tolsma The Netherlands 19 - 21 Husqvarna
22 Cesar Paine Diaz Cesar Paine Diaz Chile 22 - 20 Husqvarna
23 Dani Heitink Dani Heitink The Netherlands 20 - 23 Husqvarna
24 Brando Rispoli Brando Rispoli Italy 28 - 22 Beta
25 Gilen Albisua Gilen Albisua Spain 21 - 24 GasGas
26 Jose Maria Hernandez Jose Maria Hernandez Spain 36 - 25 GasGas
27 Pablo Lara Pablo Lara Spain 31 - 26 GasGas
28 Casper Lindmark Casper Lindmark Sweden 25 - 27 Husqvarna
29 Maximilian Ernecker Maximilian Ernecker Austria 29 - 28 KTM
30 Goncalo Cardoso Goncalo Cardoso Portugal 32 - 29 KTM
31 Vasco Salgado Vasco Salgado Portugal 37 - 30 Yamaha
32 Harry Seel Harry Seel Belgium 27 - 31 KTM
33 Tomas Santos Tomas Santos Portugal 35 - 32 KTM
34 Michael Conte Michael Conte Italy 34 - 33 Yamaha
35 Jarne Bervoets Jarne Bervoets Belgium 24 - 34 Yamaha
36 Alessandro Traversini Alessandro Traversini Italy 33 - 35 KTM
37 Bruno Miro Bruno Miro Spain 26 - 37 GasGas
38 Manuel Carreras Manuel Carreras Spain 30 - 38 GasGas
39 Toni Ziemer Toni Ziemer Switzerland 38 - DNS KTM
40 Alexis Fueri Alexis Fueri France DNS - DNS Beta
41 Bernardo Tiburcio Bernardo Tiburcio Brazil DNS - DNS Yamaha
Read Now
August 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The August 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted