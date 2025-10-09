2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Portugal: EMX250 Results EMX125 & EMX250
Live Now
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Francisco Garcia
|1 - 1
|Kawasaki
|2
|Joe Brookes
|4 - 3
|Honda
|3
|Elias Escandell
|3 - 4
|Honda
|4
|Nicolai Skovbjerg
|2 - 7
|Husqvarna
|5
|Áron Katona
|12 - 2
|KTM
|6
|Mads Fredsoe
|6 - 6
|KTM
|7
|Simone Mancini
|5 - 9
|Ducati
|8
|Sebastian Leok
|8 - 8
|Husqvarna
|9
|Jake Cannon
|13 - 5
|Kawasaki
|10
|Francesco Bellei
|10 - 11
|KTM
|11
|Gyan Doensen
|7 - 15
|KTM
|12
|Dean Gregoire
|11 - 12
|Husqvarna
|13
|Adria Monne
|15 - 10
|GasGas
|14
|Nicolò Alvisi
|9 - 17
|Honda
|15
|Douwe Van Mechgelen
|14 - 14
|KTM
|16
|Tom Brunet
|18 - 13
|Yamaha
|17
|Jekabs Kubulins
|17 - 16
|Yamaha
|18
|Andrea Roberti
|16 - 36
|KTM
|19
|Carlos Prat
|39 - 18
|Triumph
|20
|Marius Adomaitis
|23 - 19
|Husqvarna
|21
|Roan Tolsma
|19 - 21
|Husqvarna
|22
|Cesar Paine Diaz
|22 - 20
|Husqvarna
|23
|Dani Heitink
|20 - 23
|Husqvarna
|24
|Brando Rispoli
|28 - 22
|Beta
|25
|Gilen Albisua
|21 - 24
|GasGas
|26
|Jose Maria Hernandez
|36 - 25
|GasGas
|27
|Pablo Lara
|31 - 26
|GasGas
|28
|Casper Lindmark
|25 - 27
|Husqvarna
|29
|Maximilian Ernecker
|29 - 28
|KTM
|30
|Goncalo Cardoso
|32 - 29
|KTM
|31
|Vasco Salgado
|37 - 30
|Yamaha
|32
|Harry Seel
|27 - 31
|KTM
|33
|Tomas Santos
|35 - 32
|KTM
|34
|Michael Conte
|34 - 33
|Yamaha
|35
|Jarne Bervoets
|24 - 34
|Yamaha
|36
|Alessandro Traversini
|33 - 35
|KTM
|37
|Bruno Miro
|26 - 37
|GasGas
|38
|Manuel Carreras
|30 - 38
|GasGas
|39
|Toni Ziemer
|38 - DNS
|KTM
|40
|Alexis Fueri
|DNS - DNS
|Beta
|41
|Bernardo Tiburcio
|DNS - DNS
|Yamaha