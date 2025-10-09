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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Latvia: EMX250 Results

EMX125 & EMX250
Kegums
Kegums, Latvia Latvia
June 7, 2026

EMX250 Race 1 Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Francisco Garcia Francisco Garcia 30:44.383 0.000 Spain Kawasaki
2 Gyan Doensen Gyan Doensen 30:50.158 5.775 The Netherlands KTM
3 Liam Owens Liam Owens 30:51.007 6.624 Australia KTM
4 Mads Fredsoe Mads Fredsoe 30:53.928 9.545 Denmark KTM
5 Nico Stenberg Nico Stenberg 30:57.835 13.452 Finland KTM
6 Nicolai Skovbjerg Nicolai Skovbjerg 31:13.749 29.366 Denmark Husqvarna
7 Saku Mansikkamäki Saku Mansikkamäki 31:20.277 35.894 Finland KTM
8 Jake Cannon Jake Cannon 31:21.946 37.563 Kawasaki
9 Nicolò Alvisi Nicolò Alvisi 31:22.206 37.823 Italy Honda
10 Jarne Bervoets Jarne Bervoets 31:23.469 39.086 Belgium Yamaha
11 Jekabs Kubulins Jekabs Kubulins 31:38.282 53.899 Latvia Yamaha
12 Bernardo Tiburcio Bernardo Tiburcio 31:42.656 58.273 Brazil Yamaha
13 Sebastian Leok Sebastian Leok 31:52.660 1:08.277 Estonia Husqvarna
14 Manuel Carreras Manuel Carreras 31:53.880 1:09.497 Spain GasGas
15 Dani Heitink Dani Heitink 31:55.011 1:10.628 The Netherlands Husqvarna
16 Adria Monne Adria Monne 31:56.742 1:12.359 Spain GasGas
17 Roan Tolsma Roan Tolsma 32:01.922 1:17.539 The Netherlands Husqvarna
18 Matias Miettinen Matias Miettinen 32:02.808 1:18.425 Finland Husqvarna
19 William Askew William Askew 32:04.803 1:20.420 United Kingdom Triumph
20 Áron Katona Áron Katona 32:05.246 1:20.863 Hungary KTM
21 Dean Gregoire Dean Gregoire 32:08.581 1:24.198 The Netherlands Husqvarna
22 Joe Brookes Joe Brookes 32:21.771 1:37.388 United Kingdom Honda
23 Maximilian Ernecker Maximilian Ernecker 32:25.819 1:41.436 Austria KTM
24 Vencislav Toshev Vencislav Toshev 32:32.810 1:48.427 Bulgaria Yamaha
25 Simo Koskinen Simo Koskinen 32:40.125 1:55.742 Finland Kawasaki
26 Simone Mancini Simone Mancini 31:56.279 1:11.896 Italy Ducati
27 Brando Rispoli Brando Rispoli 32:55.100 2:10.717 Italy Beta
28 Arttu Sahlstén Arttu Sahlstén 30:59.731 -1 Lap Finland KTM
29 Richard Paat Richard Paat 31:02.065 2.334 Estonia KTM
30 Kasimir Hindersson Kasimir Hindersson 31:22.909 23.178 Finland GasGas
31 Tom Brunet Tom Brunet 21:14.270 -5 Laps France Yamaha
32 Filippo Mantovani Filippo Mantovani 19:16.136 -6 Laps Italy KTM
33 Alve Callemo Alve Callemo 16:57.898 -7 Laps Sweden Husqvarna
34 Romeo Pikand Romeo Pikand 12:27.199 -9 Laps Estonia Triumph
35 Deacon Paice Deacon Paice 12:55.721 28.522 Australia TM
36 Tomass Saicans Tomass Saicans 10:46.794 -10 Laps Latvia GasGas
37 Francesco Bellei Francesco Bellei 7:34.536 -11 Laps Italy KTM
38 Lyonel Reichl Lyonel Reichl 7:36.080 1.544 Liechtenstein KTM
39 Douwe Van Mechgelen Douwe Van Mechgelen 7:38.119 3.583 Belgium TM
40 Alexis Fueri Alexis Fueri 0.000 -14 Laps France Beta
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