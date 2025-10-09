2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Latvia: EMX250 Results EMX125 & EMX250
June 7, 2026
EMX250 Race 1 Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Francisco Garcia
|30:44.383
|0.000
|Kawasaki
|2
|Gyan Doensen
|30:50.158
|5.775
|KTM
|3
|Liam Owens
|30:51.007
|6.624
|KTM
|4
|Mads Fredsoe
|30:53.928
|9.545
|KTM
|5
|Nico Stenberg
|30:57.835
|13.452
|KTM
|6
|Nicolai Skovbjerg
|31:13.749
|29.366
|Husqvarna
|7
|Saku Mansikkamäki
|31:20.277
|35.894
|KTM
|8
|Jake Cannon
|31:21.946
|37.563
|Kawasaki
|9
|Nicolò Alvisi
|31:22.206
|37.823
|Honda
|10
|Jarne Bervoets
|31:23.469
|39.086
|Yamaha
|11
|Jekabs Kubulins
|31:38.282
|53.899
|Yamaha
|12
|Bernardo Tiburcio
|31:42.656
|58.273
|Yamaha
|13
|Sebastian Leok
|31:52.660
|1:08.277
|Husqvarna
|14
|Manuel Carreras
|31:53.880
|1:09.497
|GasGas
|15
|Dani Heitink
|31:55.011
|1:10.628
|Husqvarna
|16
|Adria Monne
|31:56.742
|1:12.359
|GasGas
|17
|Roan Tolsma
|32:01.922
|1:17.539
|Husqvarna
|18
|Matias Miettinen
|32:02.808
|1:18.425
|Husqvarna
|19
|William Askew
|32:04.803
|1:20.420
|Triumph
|20
|Áron Katona
|32:05.246
|1:20.863
|KTM
|21
|Dean Gregoire
|32:08.581
|1:24.198
|Husqvarna
|22
|Joe Brookes
|32:21.771
|1:37.388
|Honda
|23
|Maximilian Ernecker
|32:25.819
|1:41.436
|KTM
|24
|Vencislav Toshev
|32:32.810
|1:48.427
|Yamaha
|25
|Simo Koskinen
|32:40.125
|1:55.742
|Kawasaki
|26
|Simone Mancini
|31:56.279
|1:11.896
|Ducati
|27
|Brando Rispoli
|32:55.100
|2:10.717
|Beta
|28
|Arttu Sahlstén
|30:59.731
|-1 Lap
|KTM
|29
|Richard Paat
|31:02.065
|2.334
|KTM
|30
|Kasimir Hindersson
|31:22.909
|23.178
|GasGas
|31
|Tom Brunet
|21:14.270
|-5 Laps
|Yamaha
|32
|Filippo Mantovani
|19:16.136
|-6 Laps
|KTM
|33
|Alve Callemo
|16:57.898
|-7 Laps
|Husqvarna
|34
|Romeo Pikand
|12:27.199
|-9 Laps
|Triumph
|35
|Deacon Paice
|12:55.721
|28.522
|TM
|36
|Tomass Saicans
|10:46.794
|-10 Laps
|GasGas
|37
|Francesco Bellei
|7:34.536
|-11 Laps
|KTM
|38
|Lyonel Reichl
|7:36.080
|1.544
|KTM
|39
|Douwe Van Mechgelen
|7:38.119
|3.583
|TM
|40
|Alexis Fueri
|0.000
|-14 Laps
|Beta