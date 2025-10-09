Results Archive
Motocross
RedBud
News
450 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jorge Prado
  3. Jett Lawrence
Full Results
250 Results
  1. Cole Davies
  2. Jo Shimoda
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
MXGP of
South Africa
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Simon Längenfelder
  3. Janis Martins Reisulis
Full Results
Motocross
Southwick
News
450 Results
  1. Jett Lawrence
  2. Hunter Lawrence
  3. Haiden Deegan
Full Results
250 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Levi Kitchen
  3. Cole Davies
Full Results
Live Now
Motocross
Spring Creek
News
450 LCQ Results
  1. Zack Williams
  2. Brett Heidorn
  3. Kyle Petrie
Full Results
250 LCQ Results
  1. Tre Fierro III
  2. Jace Hinrichs
  3. L McGrath
Full Results
Live Now
MXGP of
Great Britain
News
MXGP Qualifying Race Results
  1. Ruben Fernandez
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Qualifying Race Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Camden McLellan
Full Results
Upcoming
Motocross
Washougal
Sat Jul 25
News
Upcoming
MXGP of
Czech Republic
Sun Jul 26
News
Full Schedule

2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Great Britain: WMX Results

WMX & EMX250
Foxhills
Swindon, United Kingdom United Kingdom
Live Now

WMX Race 1 Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Kiara Fontanesi Kiara Fontanesi 26:08.278 0.000 Italy GasGas
2 Courtney Duncan Courtney Duncan 26:09.391 1.113 New Zealand Kawasaki
3 Daniela Guillen Daniela Guillen 26:19.972 11.694 Spain GasGas
4 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen 26:24.871 16.593 The Netherlands Yamaha
5 Shana Van Der Vlist Shana Van Der Vlist 27:13.168 1:04.890 The Netherlands Yamaha
6 Malou Jakobsen Malou Jakobsen 27:17.134 1:08.856 Denmark KTM
7 Amandine Verstappen Amandine Verstappen 27:31.764 1:23.486 Belgium Yamaha
8 April Franzoni April Franzoni 27:47.016 1:38.738 France Honda
9 Lucy Barker Lucy Barker 27:48.778 1:40.500 United Kingdom KTM
10 Alexandra Massury Alexandra Massury 28:10.380 2:02.102 Germany KTM
11 Danee Gelissen Danee Gelissen 28:32.007 2:23.729 The Netherlands Husqvarna
12 Nellie Fransson Nellie Fransson 26:12.423 -1 Lap Sweden Yamaha
13 Mathea Seleboe Mathea Seleboe 26:14.199 1.776 Norway Kawasaki
14 Amber Simons Amber Simons 26:22.527 10.104 The Netherlands Triumph
15 Tyra Bäckström Tyra Bäckström 26:24.087 11.664 Sweden GasGas
16 Luanna Neves Luanna Neves 26:26.537 14.114 Brazil Honda
17 Lilly-Ann Pettus Lilly-Ann Pettus 26:27.846 15.423 United States Triumph
18 Hilda Sjöberg Hilda Sjöberg 26:33.068 20.645 Sweden Honda
19 Elena Kapsamer Elena Kapsamer 26:48.578 36.155 Austria KTM
20 Elsa Andersson Lof Elsa Andersson Lof 26:55.094 42.671 Sweden Yamaha
21 Laura Raunkjaer Laura Raunkjaer 27:07.174 54.751 Denmark Honda
22 Rosalita Hovind Rosalita Hovind 27:08.203 55.780 Norway Kawasaki
23 Adrija Skudutyte Adrija Skudutyte 27:44.694 1:32.271 Lithuania KTM
24 Barbara Aagaard Andersen Barbara Aagaard Andersen 27:54.265 1:41.842 Denmark Honda
25 Lauren May Collingwood Lauren May Collingwood 28:02.881 1:50.458 United Kingdom KTM
26 Maxime Breugelmans Maxime Breugelmans 28:41.599 2:29.176 Belgium KTM
27 Jana Bohle Jana Bohle 27:02.824 -2 Laps Austria Husqvarna
28 Suzy Tausch Suzy Tausch 27:21.274 18.450 The Netherlands KTM
29 Amber Mcgregor Amber Mcgregor 27:28.628 25.804 United Kingdom Husqvarna
30 Hannah Jones Hannah Jones 28:39.231 1:36.407 United Kingdom KTM
31 Kelly Phillips Kelly Phillips 10:56.929 -8 Laps United Kingdom Honda
Read Now
September 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The September 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted