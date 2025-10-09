2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Great Britain: WMX Results WMX & EMX250
Live Now
WMX Race 1 Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Kiara Fontanesi
|26:08.278
|0.000
|GasGas
|2
|Courtney Duncan
|26:09.391
|1.113
|Kawasaki
|3
|Daniela Guillen
|26:19.972
|11.694
|GasGas
|4
|Lotte Van Drunen
|26:24.871
|16.593
|Yamaha
|5
|Shana Van Der Vlist
|27:13.168
|1:04.890
|Yamaha
|6
|Malou Jakobsen
|27:17.134
|1:08.856
|KTM
|7
|Amandine Verstappen
|27:31.764
|1:23.486
|Yamaha
|8
|April Franzoni
|27:47.016
|1:38.738
|Honda
|9
|Lucy Barker
|27:48.778
|1:40.500
|KTM
|10
|Alexandra Massury
|28:10.380
|2:02.102
|KTM
|11
|Danee Gelissen
|28:32.007
|2:23.729
|Husqvarna
|12
|Nellie Fransson
|26:12.423
|-1 Lap
|Yamaha
|13
|Mathea Seleboe
|26:14.199
|1.776
|Kawasaki
|14
|Amber Simons
|26:22.527
|10.104
|Triumph
|15
|Tyra Bäckström
|26:24.087
|11.664
|GasGas
|16
|Luanna Neves
|26:26.537
|14.114
|Honda
|17
|Lilly-Ann Pettus
|26:27.846
|15.423
|Triumph
|18
|Hilda Sjöberg
|26:33.068
|20.645
|Honda
|19
|Elena Kapsamer
|26:48.578
|36.155
|KTM
|20
|Elsa Andersson Lof
|26:55.094
|42.671
|Yamaha
|21
|Laura Raunkjaer
|27:07.174
|54.751
|Honda
|22
|Rosalita Hovind
|27:08.203
|55.780
|Kawasaki
|23
|Adrija Skudutyte
|27:44.694
|1:32.271
|KTM
|24
|Barbara Aagaard Andersen
|27:54.265
|1:41.842
|Honda
|25
|Lauren May Collingwood
|28:02.881
|1:50.458
|KTM
|26
|Maxime Breugelmans
|28:41.599
|2:29.176
|KTM
|27
|Jana Bohle
|27:02.824
|-2 Laps
|Husqvarna
|28
|Suzy Tausch
|27:21.274
|18.450
|KTM
|29
|Amber Mcgregor
|27:28.628
|25.804
|Husqvarna
|30
|Hannah Jones
|28:39.231
|1:36.407
|KTM
|31
|Kelly Phillips
|10:56.929
|-8 Laps
|Honda