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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Czech Republic: MXGP Results

EMX65, EMX85, & EMX2T
Loket
Loket, Czechia Czechia
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MXGP Results

Rider Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands Honda
2 Romain Febvre Romain Febvre France Kawasaki
3 Tom Vialle Tom Vialle France Honda
4 Andrea Adamo Andrea Adamo Italy KTM
5 Ruben Fernandez Ruben Fernandez Spain Honda
6 Kay de Wolf Kay de Wolf The Netherlands Husqvarna
7 Brent Van Doninck Brent Van Doninck Belgium Fantic
8 Jago Geerts Jago Geerts Belgium Beta
9 Isak Gifting Isak Gifting Sweden Yamaha
10 Tim Gajser Tim Gajser Slovenia Yamaha
11 Roan Van De Moosdijk Roan Van De Moosdijk The Netherlands KTM
12 Jan Pancar Jan Pancar Slovenia KTM
13 Ben Watson Ben Watson United Kingdom Triumph
14 Kevin Horgmo Kevin Horgmo Norway Honda
15 Maximilian Spies Maximilian Spies Germany KTM
16 Adam Sterry Adam Sterry United Kingdom KTM
17 Cato Nickel Cato Nickel Germany Honda
18 Jakub Teresak Jakub Teresak Czechia KTM
19 Kevin Brumann Kevin Brumann Switzerland Husqvarna
20 Rick Elzinga Rick Elzinga The Netherlands KTM
21 Tom Koch Tom Koch Germany KTM
22 Martin Krc Martin Krc Czechia Ducati
23 Mike Gwerder Mike Gwerder Switzerland KTM
24 William Voxen Kleemann William Voxen Kleemann Denmark KTM
25 Alessandro Valeri Alessandro Valeri Italy Honda
26 Edvards Bidzans Edvards Bidzans Latvia Ducati
27 Thomas Vermijl Thomas Vermijl Belgium GasGas
28 Theo Praun Theo Praun Germany Yamaha
29 Filip Olsson Filip Olsson Sweden Honda
30 Jeremy Seewer Jeremy Seewer Switzerland KTM
31 Maxime Renaux Maxime Renaux France Yamaha
32 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen South Africa Ducati
33 Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium KTM
34 Cameron Anthony Durow Cameron Anthony Durow South Africa KTM
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