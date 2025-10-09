2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Czech Republic: MX2 Results EMX65, EMX85, & EMX2T
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|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Guillem Farres
|1 - 2
|Triumph
|2
|Camden McLellan
|2 - 4
|Triumph
|3
|Karlis Alberts Reisulis
|4 - 3
|Yamaha
|4
|Janis Martins Reisulis
|3 - 5
|Yamaha
|5
|Liam Everts
|12 - 1
|Husqvarna
|6
|Maxime Grau
|8 - 6
|Honda
|7
|Sacha Coenen
|7 - 7
|KTM
|8
|Julius Mikula
|6 - 9
|KTM
|9
|Gyan Doensen
|10 - 10
|KTM
|10
|Kay Karssemakers
|13 - 8
|Kawasaki
|11
|Valerio Lata
|9 - 12
|Honda
|12
|Simone Mancini
|11 - 13
|Ducati
|13
|Simon Längenfelder
|5 - 34
|KTM
|14
|Noel Zanocz
|14 - 14
|KTM
|15
|Noah Ludwig
|19 - 11
|KTM
|16
|Nicolai Skovbjerg
|16 - 16
|Husqvarna
|17
|Valentin Kees
|15 - 17
|KTM
|18
|Francesco Bellei
|18 - 15
|KTM
|19
|Alve Callemo
|17 - 19
|Husqvarna
|20
|Alessandro Gaspari
|21 - 18
|KTM
|21
|Petr Rathousky
|20 - 20
|KTM
|22
|Vaclav Janout
|23 - 21
|KTM
|23
|Remo Schudel
|22 - 22
|KTM
|24
|Sandro Sools
|25 - 23
|KTM
|25
|Martin Cervenka
|27 - 24
|KTM
|26
|Jaka Peklaj
|33 - 25
|Husqvarna
|27
|Martin Venhoda
|26 - 26
|Honda
|28
|Rodolfo Bicalho
|31 - 27
|KTM
|29
|Jan Krug
|30 - 28
|Triumph
|30
|Joshua Voelker
|32 - 29
|KTM
|31
|Sebastian Sundman
|36 - 30
|Triumph
|32
|Nike Korsbeck
|28 - 31
|Triumph
|33
|Hugo Forsgren
|24 - 32
|Honda
|34
|Ben Almagor
|29 - 33
|KTM
|35
|Noel Nilsson
|34 - DNS
|Honda
|36
|William Askew
|35 - DNS
|Triumph
|37
|Jens Walvoort
|DNS - DNS
|KTM
|38
|Andrea Rossi
|DNS - DNS
|KTM
|39
|Joe Brookes
|DNS - DNS
|Honda
|40
|Pelle Gundersen
|DNS - DNS
|Husqvarna