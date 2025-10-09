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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Czech Republic: MX2 Results

EMX65, EMX85, & EMX2T
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MX2 Results

Rider Motos Bike
1 Guillem Farres Guillem Farres Spain 1 - 2 Triumph
2 Camden McLellan Camden McLellan South Africa 2 - 4 Triumph
3 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 4 - 3 Yamaha
4 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 3 - 5 Yamaha
5 Liam Everts Liam Everts Belgium 12 - 1 Husqvarna
6 Maxime Grau Maxime Grau France 8 - 6 Honda
7 Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 7 - 7 KTM
8 Julius Mikula Julius Mikula 6 - 9 KTM
9 Gyan Doensen Gyan Doensen The Netherlands 10 - 10 KTM
10 Kay Karssemakers Kay Karssemakers The Netherlands 13 - 8 Kawasaki
11 Valerio Lata Valerio Lata Italy 9 - 12 Honda
12 Simone Mancini Simone Mancini Italy 11 - 13 Ducati
13 Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 5 - 34 KTM
14 Noel Zanocz Noel Zanocz 14 - 14 KTM
15 Noah Ludwig Noah Ludwig Germany 19 - 11 KTM
16 Nicolai Skovbjerg Nicolai Skovbjerg Denmark 16 - 16 Husqvarna
17 Valentin Kees Valentin Kees Germany 15 - 17 KTM
18 Francesco Bellei Francesco Bellei Italy 18 - 15 KTM
19 Alve Callemo Alve Callemo Sweden 17 - 19 Husqvarna
20 Alessandro Gaspari Alessandro Gaspari Italy 21 - 18 KTM
21 Petr Rathousky Petr Rathousky Czechia 20 - 20 KTM
22 Vaclav Janout Vaclav Janout Czechia 23 - 21 KTM
23 Remo Schudel Remo Schudel Switzerland 22 - 22 KTM
24 Sandro Sools Sandro Sools Sweden 25 - 23 KTM
25 Martin Cervenka Martin Cervenka Czechia 27 - 24 KTM
26 Jaka Peklaj Jaka Peklaj Slovenia 33 - 25 Husqvarna
27 Martin Venhoda Martin Venhoda Czechia 26 - 26 Honda
28 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho Brazil 31 - 27 KTM
29 Jan Krug Jan Krug Germany 30 - 28 Triumph
30 Joshua Voelker Joshua Voelker Germany 32 - 29 KTM
31 Sebastian Sundman Sebastian Sundman Sweden 36 - 30 Triumph
32 Nike Korsbeck Nike Korsbeck Sweden 28 - 31 Triumph
33 Hugo Forsgren Hugo Forsgren Sweden 24 - 32 Honda
34 Ben Almagor Ben Almagor Israel 29 - 33 KTM
35 Noel Nilsson Noel Nilsson Sweden 34 - DNS Honda
36 William Askew William Askew United Kingdom 35 - DNS Triumph
37 Jens Walvoort Jens Walvoort The Netherlands DNS - DNS KTM
38 Andrea Rossi Andrea Rossi Italy DNS - DNS KTM
39 Joe Brookes Joe Brookes United Kingdom DNS - DNS Honda
40 Pelle Gundersen Pelle Gundersen Norway DNS - DNS Husqvarna
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