Results Archive
Motocross
Spring Creek
News
450 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Haiden Deegan
  3. Jett Lawrence
Full Results
250 Results
  1. Julien Beaumer
  2. Chance Hymas
  3. Levi Kitchen
Full Results
MXGP of
Great Britain
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tim Gajser
Full Results
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Simon Längenfelder
  3. Camden McLellan
Full Results
Motocross
Washougal
News
450 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jett Lawrence
  3. Haiden Deegan
Full Results
250 Results
  1. Cole Davies
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Chance Hymas
Full Results
MXGP of
Czech Republic
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Tom Vialle
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Camden McLellan
  3. Karlis Alberts Reisulis
Full Results
Upcoming
MXGP of
Flanders
Sun Aug 2
News
Upcoming
Amateur
Loretta Lynn's
Mon Aug 3
News
Upcoming
WSX
WSX Canadian GP
Sat Aug 8
News
Full Schedule

Loretta Lynn’s Monday Practice Order Released

July 27, 2026, 11:00am
Loretta Lynn’s Monday Practice Order Released
Hurricane Mills, TN Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship (Loretta Lynn's)Amateur National Motocross Championship

The Monday practice order for the 45th annual Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch has been released.

Practice will take place on Monday, August 3, then the racing begins on Tuesday, August 4 with the 450 B class leading off the week. Racing will conclude on Saturday, August 8.

Recommended Reading

2026 Loretta Lynn’s Race Order Released Tue Jul 21 2026 Loretta Lynn’s Race Order Released 2026 Loretta Lynn’s Official Rider Rosters & National Numbers Announced Fri Jul 17 2026 Loretta Lynn’s Official Rider Rosters & National Numbers Announced

For more on the 2026 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch, visit mxsports.com/welcome for general information.

2026 Monster Energy AMA Amateur National Championship Official Practice Order

1450 B7:30 AM
2Vet (30+)7:45 AM
385cc (10-12)8:00 AM
4125 C8:15 AM
565cc (7-9) Limited8:30 AM
6Senior (40+)8:45 AM
7Mini Sr. 2 (13-15)9:00 AM
 Track Prep9:15 AM
8450 C9:30 AM
9250 B Limited9:45 AM
1065cc (10-11) Limited10:00 AM
11Mini Sr. 1 (12-14)10:15 AM
12Junior (25+)10:30 AM
13125 Jr. (12-17) B/C10:45 AM
14Masters (50+)11:00 AM
*250 B11:15 AM
 Track Prep11:30 AM
15250 C11:45 AM
16Women12:00 PM
17Supermini 1 (12-15)12:15 PM
18College (18-24)12:30 PM
19250 C Jr. (12-17) Limited12:45 PM
2065cc (7-9)1:00 PM
*Open Pro Sport1:15 PM
 Track Prep1:30 PM
2185cc (10-12) Limited1:45 PM
22450 B Limited2:00 PM
23Schoolboy 1 (12-17) B/C2:15 PM
24Senior (45+)2:30 PM
25250 C Limited2:45 PM
*250 Pro Sport3:00 PM
 Track Prep3:15 PM
26Girls (11-16)3:30 PM
27Schoolboy 2 (12-17) B/C3:45 PM
2865cc (10-11)  4:00 PM
29Supermini 2 (13-16)4:15 PM
 Track Prep4:30 PM
AMicro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd4:45 PM
BMicro-E (4-7) Limited5:00 PM
CMicro 2 (4-6) Limited5:15 PM
DMicro 3 (7-8) Limited5:30 PM
Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship July TV & Streaming Schedule

Main image by Cody Darr

Read Now
September 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The September 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted