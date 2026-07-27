Loretta Lynn’s Monday Practice Order Released
July 27, 2026, 11:00am
The Monday practice order for the 45th annual Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch has been released.
Practice will take place on Monday, August 3, then the racing begins on Tuesday, August 4 with the 450 B class leading off the week. Racing will conclude on Saturday, August 8.
For more on the 2026 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch, visit mxsports.com/welcome for general information.
2026 Monster Energy AMA Amateur National Championship Official Practice Order
|1
|450 B
|7:30 AM
|2
|Vet (30+)
|7:45 AM
|3
|85cc (10-12)
|8:00 AM
|4
|125 C
|8:15 AM
|5
|65cc (7-9) Limited
|8:30 AM
|6
|Senior (40+)
|8:45 AM
|7
|Mini Sr. 2 (13-15)
|9:00 AM
|Track Prep
|9:15 AM
|8
|450 C
|9:30 AM
|9
|250 B Limited
|9:45 AM
|10
|65cc (10-11) Limited
|10:00 AM
|11
|Mini Sr. 1 (12-14)
|10:15 AM
|12
|Junior (25+)
|10:30 AM
|13
|125 Jr. (12-17) B/C
|10:45 AM
|14
|Masters (50+)
|11:00 AM
|*
|250 B
|11:15 AM
|Track Prep
|11:30 AM
|15
|250 C
|11:45 AM
|16
|Women
|12:00 PM
|17
|Supermini 1 (12-15)
|12:15 PM
|18
|College (18-24)
|12:30 PM
|19
|250 C Jr. (12-17) Limited
|12:45 PM
|20
|65cc (7-9)
|1:00 PM
|*
|Open Pro Sport
|1:15 PM
|Track Prep
|1:30 PM
|21
|85cc (10-12) Limited
|1:45 PM
|22
|450 B Limited
|2:00 PM
|23
|Schoolboy 1 (12-17) B/C
|2:15 PM
|24
|Senior (45+)
|2:30 PM
|25
|250 C Limited
|2:45 PM
|*
|250 Pro Sport
|3:00 PM
|Track Prep
|3:15 PM
|26
|Girls (11-16)
|3:30 PM
|27
|Schoolboy 2 (12-17) B/C
|3:45 PM
|28
|65cc (10-11)
|4:00 PM
|29
|Supermini 2 (13-16)
|4:15 PM
|Track Prep
|4:30 PM
|A
|Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd
|4:45 PM
|B
|Micro-E (4-7) Limited
|5:00 PM
|C
|Micro 2 (4-6) Limited
|5:15 PM
|D
|Micro 3 (7-8) Limited
|5:30 PM
Main image by Cody Darr