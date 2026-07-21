2026 Loretta Lynn’s Race Order Released
July 21, 2026, 3:35pm
The race order for the 45th annual Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch has been released.
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The racing begins on Tuesday, August 4 with the 450 B class leading off the week. Racing will conclude on Saturday, August 8.
For more on the 2026 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch, visit mxsports.com/welcome for general information.
2026 Monster Energy AMA Amateur National Championship Official Race Order
Tuesday, August 4, 2026
- 7:00am 1. 450 B
- 7:30am 2. Vet (30+)
- 8:00am 3. 85cc (10-12)
- 8:30am 4. 125 C
- 9:00am 5. 65cc (7-9) Limited
- 9:30am 6. Senior (40+)
- 10:00am 7. Mini Sr. 2 (13-15)
- 10:30am 8. 450 C
- 11:00am * 250 Pro Sport
- 11:30am 9. 250 B Limited
- 12:00pm 65cc (10-11) Limited
- 12:30pm Intermission
- 1:00pm 11. Mini Sr. 1 (12-14)
- 1:30pm 12. Junior (25+)
- 2:00pm 13. 125 Jr. (12-17) B/C
- 2:30pm 14. Masters (50+)
- 3:00pm * 250 B
- 3:30pm 15. 250 C
- 4:00pm 16. Women
- 4:30pm 17. Supermini 1 (12-15)
- 5:00pm 18. College (18-24)
- 5:30pm C. Micro 2 (4-6) Ltd.
D. Micro 3 (7-8) Ltd.
A. Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd.
B. Micro-E (4-7) Ltd.
Wednesday, August 5, 2026
- 7:00am 19. 250 C Jr. (12-17) Limited
- 7:30am 20. 65cc (7-9)
- 8:00am 21. 85cc (10-12) Limited
- 8:30am 22. 450 B Limited
- 9:00am 23. Schoolboy 1 (12-17) B/C
- 9:30am 24. Senior (45+)
- 10:00am 25. 250 C Limited
- 10:30am 26. Girls (11-16)
- 11:00am 27. Schoolboy 2 (12-17) B/C
- 11:30am * Open Pro Sport
- 12:00pm 28. 65cc (10-11)
- 12:30pm Intermission
- 1:00pm 29. Supermini 2 (13-16)
- 1:30pm 1. 450 B
- 2:00pm 2. Vet (30+)
- 2:30pm 3. 85cc (10-12)
- 3:00pm 4. 125 C
- 3:30pm 5. 65cc (7-9) Limited
- 4:00pm 6. Senior (40+)
- 4:30pm * 250 Pro Sport
- 5:00pm 7. Mini Sr. 2 (13-15)
- 5:30pm 8. 450 C
- 6:00pm 9. 250 B Limited
- 6:30pm 10. 65cc (10-11) Limited
Thursday, August 6, 2026
- 7:00am 11. Mini Sr. 1 (12-14)
- 7:30am 12. Junior (25+)
- 8:00am 13. 125 Jr. (12-17) B/C
- 8:30am 14. Masters (50+)
- 9:00am * 250 B
- 9:30am 15. 250 C
- 10:00am 16. Women
- 10:30am 17. Supermini 1 (12-15)
- 11:00am 18. College (18-24)
- 11:30am 19. 250 C Jr. (12-17) Limited
- 12:00pm 20. 65cc (7-9)
- 12:30pm Intermission
- 1:00pm 21. 85cc (10-12) Limited
- 1:30pm 22. 450 B Limited
- 2:00pm 23. Schoolboy 1 (12-17) B/C
- 2:30pm 24. Senior (45+)
- 3:00pm 25. 250 C Limited
- 3:30pm * Open Pro Sport
- 4:00pm 26. Girls (11-16)
- 4:30pm 27. Schoolboy 2 (12-17) B/C
- 5:00pm 28. 65cc (10-11)
- 5:30pm A. Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd
B. Micro-E (4-7) Ltd.
C. Micro 2 (4-6) Ltd.
D. Micro 3 (7-8) Ltd.
Friday, August 7, 2026
- 7:00am 29. Supermini 2 (13-16)
- 7:30am 1. 450 B
- 8:00am 2. Vet (30+)
- 8:30am 3. 85cc (10-12)
- 9:00am 4. 125 C
- 9:30am 5. 65cc (7-9) Limited
- 10:00am 6. Senior (40+)
- 10:30am 7. Mini Sr. 2 (13-15)
- 11:00am 8. 450 C
- 11:30am 9. 250 B Limited
- 12:00pm 10. 65cc (10-11) Limited
- 12:30pm Intermission
- 1:00pm 11. Mini Sr. 1 (12-14)
- 1:30pm 12. Junior (25+)
- 2:00pm 13. 125 Jr. (12-17) B/C
- 2:30pm 14. Masters (50+)
- 3:00pm * 250 B
- 3:30pm 15. 250 C
- 4:00pm 16. Women
- 4:30pm * 250 Pro Sport
- 5:00pm 17. Supermini 1 (12-15)
- 5:30pm D. Micro 3 (7-8) Ltd.
A. Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd.
B. Micro-E (4-7) Ltd.
C. Micro 2 (4-6) Ltd.
Saturday, August 8, 2026
- 7:00am 18. College (18-24)
- 7:30am 19. 250 C Jr. (12-17) Limited
- 8:00am 20. 65cc (7-9)
- 8:30am 21. 85cc (10-12) Limited
- 9:00am 22. 450 B Limited
- 9:30am 23. Schoolboy 1 (12-17) B/C
- 10:00am * Open Pro Sport
- 10:30am 24. Senior (45+)
- 11:00am 25. 250 C Limited
- 11:30am 26. Girls (11-16)
- 12:00am 27. Schoolboy 2 (12-17) B/C
- 12:30am 28. 65cc (10-11)
- 1:00pm 29. Supermini 2 (13-16)