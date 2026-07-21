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2026 Loretta Lynn’s Race Order Released

July 21, 2026, 3:35pm
2026 Loretta Lynn’s Race Order Released
Hurricane Mills, TN Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship (Loretta Lynn's)Amateur National Motocross Championship

The race order for the 45th annual Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch has been released.

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The racing begins on Tuesday, August 4 with the 450 B class leading off the week. Racing will conclude on Saturday, August 8.

For more on the 2026 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch, visit mxsports.com/welcome for general information.

2026 Monster Energy AMA Amateur National Championship Official Race Order

Tuesday, August 4, 2026

  • 7:00am 1. 450 B
  • 7:30am 2. Vet (30+)
  • 8:00am 3. 85cc (10-12)
  • 8:30am 4. 125 C
  • 9:00am 5. 65cc (7-9) Limited
  • 9:30am 6. Senior (40+)
  • 10:00am 7. Mini Sr. 2 (13-15)
  • 10:30am 8. 450 C
  • 11:00am * 250 Pro Sport
  • 11:30am 9. 250 B Limited
  • 12:00pm 65cc (10-11) Limited
  • 12:30pm Intermission
  • 1:00pm 11. Mini Sr. 1 (12-14)
  • 1:30pm 12. Junior (25+)
  • 2:00pm 13. 125 Jr. (12-17) B/C
  • 2:30pm 14. Masters (50+)
  • 3:00pm * 250 B
  • 3:30pm 15. 250 C
  • 4:00pm 16. Women
  • 4:30pm 17. Supermini 1 (12-15)
  • 5:00pm 18. College (18-24)
  • 5:30pm C. Micro 2 (4-6) Ltd.
    D. Micro 3 (7-8) Ltd.
    A. Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd.
    B. Micro-E (4-7) Ltd.

Wednesday, August 5, 2026

  • 7:00am 19. 250 C Jr. (12-17) Limited
  • 7:30am 20. 65cc (7-9)
  • 8:00am 21. 85cc (10-12) Limited
  • 8:30am 22. 450 B Limited
  • 9:00am 23. Schoolboy 1 (12-17) B/C
  • 9:30am 24. Senior (45+)
  • 10:00am 25. 250 C Limited
  • 10:30am 26. Girls (11-16)
  • 11:00am 27. Schoolboy 2 (12-17) B/C
  • 11:30am * Open Pro Sport
  • 12:00pm 28. 65cc (10-11)
  • 12:30pm Intermission
  • 1:00pm 29. Supermini 2 (13-16)
  • 1:30pm 1. 450 B
  • 2:00pm 2. Vet (30+)
  • 2:30pm 3. 85cc (10-12)
  • 3:00pm 4. 125 C
  • 3:30pm 5. 65cc (7-9) Limited
  • 4:00pm 6. Senior (40+)
  • 4:30pm * 250 Pro Sport
  • 5:00pm 7. Mini Sr. 2 (13-15)
  • 5:30pm 8. 450 C
  • 6:00pm 9. 250 B Limited
  • 6:30pm 10. 65cc (10-11) Limited

Thursday, August 6, 2026

  • 7:00am 11. Mini Sr. 1 (12-14)
  • 7:30am 12. Junior (25+)
  • 8:00am 13. 125 Jr. (12-17) B/C
  • 8:30am 14. Masters (50+)
  • 9:00am * 250 B
  • 9:30am 15. 250 C
  • 10:00am 16. Women
  • 10:30am 17. Supermini 1 (12-15)
  • 11:00am 18. College (18-24)
  • 11:30am 19. 250 C Jr. (12-17) Limited
  • 12:00pm 20. 65cc (7-9)
  • 12:30pm Intermission
  • 1:00pm 21. 85cc (10-12) Limited
  • 1:30pm 22. 450 B Limited
  • 2:00pm 23. Schoolboy 1 (12-17) B/C
  • 2:30pm 24. Senior (45+)
  • 3:00pm 25. 250 C Limited
  • 3:30pm * Open Pro Sport
  • 4:00pm 26. Girls (11-16)
  • 4:30pm 27. Schoolboy 2 (12-17) B/C
  • 5:00pm 28. 65cc (10-11)
  • 5:30pm A. Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd
    B. Micro-E (4-7) Ltd.
    C. Micro 2 (4-6) Ltd.
    D. Micro 3 (7-8) Ltd.

Friday, August 7, 2026

  • 7:00am 29. Supermini 2 (13-16)
  • 7:30am 1. 450 B
  • 8:00am 2. Vet (30+)
  • 8:30am 3. 85cc (10-12)
  • 9:00am 4. 125 C
  • 9:30am 5. 65cc (7-9) Limited
  • 10:00am 6. Senior (40+)
  • 10:30am 7. Mini Sr. 2 (13-15)
  • 11:00am 8. 450 C
  • 11:30am 9. 250 B Limited
  • 12:00pm 10. 65cc (10-11) Limited
  • 12:30pm Intermission
  • 1:00pm 11. Mini Sr. 1 (12-14)
  • 1:30pm 12. Junior (25+)
  • 2:00pm 13. 125 Jr. (12-17) B/C
  • 2:30pm 14. Masters (50+)
  • 3:00pm * 250 B
  • 3:30pm 15. 250 C
  • 4:00pm 16. Women
  • 4:30pm * 250 Pro Sport
  • 5:00pm 17. Supermini 1 (12-15)
  • 5:30pm D. Micro 3 (7-8) Ltd.
    A. Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd.
    B. Micro-E (4-7) Ltd.
    C. Micro 2 (4-6) Ltd.

Saturday, August 8, 2026

  • 7:00am 18. College (18-24)
  • 7:30am 19. 250 C Jr. (12-17) Limited
  • 8:00am 20. 65cc (7-9)
  • 8:30am 21. 85cc (10-12) Limited
  • 9:00am 22. 450 B Limited
  • 9:30am 23. Schoolboy 1 (12-17) B/C
  • 10:00am * Open Pro Sport
  • 10:30am 24. Senior (45+)
  • 11:00am 25. 250 C Limited
  • 11:30am 26. Girls (11-16)
  • 12:00am 27. Schoolboy 2 (12-17) B/C
  • 12:30am 28. 65cc (10-11)
  • 1:00pm 29. Supermini 2 (13-16)
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