Kris Keefer loves to see the ins and outs of the top riders in the Monster Energy SMX World Championship. Keefer recently caught up with Jared Warrick to talk about his rider Malcolm Stewart’s bike. Warrick gives some insight on the settings Stewart likes on his Husqvarna FC 450 Rockstar Edition supercross race bike.

Rider: Malcolm Stewart

Mechanic: Jared Warrick

Bike: 2026 Husqvarna FC 450 Rockstar Edition

Team: Rockstar Energy Husqvarna

Film/edit: Align Media

