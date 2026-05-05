Video: Close Up Look at Malcolm Stewart's Husqvarna FC 450 SX Race Bike with Mechanic Jared Warrick
May 5, 2026, 5:30pm
Kris Keefer loves to see the ins and outs of the top riders in the Monster Energy SMX World Championship. Keefer recently caught up with Jared Warrick to talk about his rider Malcolm Stewart’s bike. Warrick gives some insight on the settings Stewart likes on his Husqvarna FC 450 Rockstar Edition supercross race bike.
Rider: Malcolm Stewart
Mechanic: Jared Warrick
Bike: 2026 Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
Team: Rockstar Energy Husqvarna
Film/edit: Align Media
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