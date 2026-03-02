Watch: 2026 Ricky Carmichael Daytona Amateur Supercross (RCSX) Live Stream
March 2, 2026, 9:00am
Follow along with the 2026 Ricky Carmichael Daytona Amateur Supercross (RCSX) via the free RacerTV live stream.
Tune in and listen on property at 107.9FM on your radio.
Below is today's race order.
For more information, visit racedaytona.com.
Tuesday's Race Order
|1
|Schoolboy 1 (12-17)
|2
|Senior (45+)
|3
|250 B
|4
|250 C
|5
|Mini Sr. 1 (12-14)
|6
|Senior (40+) B/C
|7
|Junior (25+)
|8
|450 B Limited
|9
|125 C
|10
|65cc (10-11)
|11
|51cc (7-8) Limited
|12
|51cc (4-6) Limited
|13
|College (18-24)
|14
|Masters (50+)
|15
|Vet (30+) B/C
|16
|Supermini 1 (12-15)
|17
|250 C Limited
|18
|250 B Limited
|19
|65cc (7-9)
|20
|250 A
|21
|Senior (40+)
|22
|Schoolboy 2 (12-17)
|23
|85cc (10-12)
|24
|Mini E (4-8)
|25
|450 C
|26
|Mini Sr. 2 (13-15)
|27
|450 B
|28
|125 (12-17)
|29
|Women
|30
|Open A
|31
|65cc (7-11)
|32
|Supermini 2 (13-16)
|33
|85cc (10-12) Limited
|34
|Vet (30+)
|35
|250 C Jr. (12-17)
Main image by Brandon Croney