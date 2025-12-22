Results Archive
Wake-Up Call

December 22, 2025, 5:30am

2026 SuperEnduro World Championship 

Through Round 1 (of 7) 

Championship Standings

2025 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Cooper Webb (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Tom Vialle (KTM)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
Alexander Fedortsov (Yamaha)Monster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
Jett Lawrence (Honda)AMA Pro Motocross Championship450 Class
Haiden Deegan (Yamaha)AMA Pro Motocross Championship250 Class
Lachlan Turner (Yamaha)Women’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
Jo Shimoda (Honda)SuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
Jett Lawrence (Honda)SuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
Kayden Minear (Yamaha)SuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
Romain Febvre (Kawasaki)FIM Motocross World ChampionshipMXGP
Simon Längenfelder (MX2)FIM Motocross World ChampionshipMX2
Janis Martins Reisulis (Yamaha)FIM Motocross World ChampionshipEMX250
Lotte Van Drunen (Yamaha)FIM Motocross World ChampionshipWMX
Australia Monster Energy FIM Motocross of NationsTeam
Jett Lawrence (Honda)Monster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
Kay de Wolf (Husqvarna)Monster Energy FIM Motocross of NationsMX2
Hunter Lawrence (Honda)Monster Energy FIM Motocross of NationsOpen
Full RCSX ResultsRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
Full Vintage ResultsDaytona Vintage Supercross ResultsNA
Enzo Temmerman (Kawasaki)Loretta Lynn'sHorizon Award
Full LLMX resultsLoretta Lynn's ResultsNA
Full Mini O's SX ResultsMini O's SX ResultsNA
Full Mini O's MX ResultsMini O's MX ResultsNA
Ben Kelley (GNCC)GNCCGrand National Champion
Ben Kelley (GNCC)GNCCXC1
Grant Davis (KTM)GNCCXC2
James Jenkins (Yamaha)GNCCXC3
Korie Steede (Husqvarna)GNCCWXC
Jason Anderson (Suzuki)FIM World Supercross Championship (WSX)WSX
Max Anstie (Yamaha)FIM World Supercross Championship (WSX)SX2
Dean Wilson (Honda)Australian Supercross ChampionshipSX1
Ryder Kingsford (Yamaha)Australian Supercross ChampionshipSX2
Jett Lawrence (Honda)AUS-X OpenSX1
Cole Thompson (Kawasaki)AUS-X OpenSX2
Vince Friese (Honda)AMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
Team ItalyInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
Josep Garcia (KTM)International Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
Team USAInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
Brandy Richards (KTM)International Six Days Enduro (ISDE)Women's
Phil Nicoletti (Kawasaki)Canadian Triple Crown (Motocross)450
Preston Kilroy (Yamaha)CanadianTriple Crown (Motocross)250
Malcolm Stewart (Husqvarna)Paris SupercrossKing of Paris (SX1)
Anthony Bourdon (Honda)Paris SupercrossPrince of Paris (SX2)
Daniel Sanders (KTM)Dakar RallyBike
Jonny Walker (Triumph)EnduroCrossPro
Liam Draper (Yamaha)U.S. Sprint EnduroPro
Grant Davis (KTM)U.S. Sprint EnduroPro 2
Steward Baylor Jr. (Kawasaki)AMA National Enduro SeriesPro1
Billy Bolt (Husqvarna)FIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
Manuel Lettenbichler (KTM)FIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
Dallas Daniels (Yamaha)American Flat TrackAFT SuperTwins
Tom Drane (Yamaha)American Flat TrackAFT Singles

