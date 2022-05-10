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Gallery: Salt Lake City

Gallery Salt Lake City

May 10, 2022 1:45pm
by:

Align Media was at Rice-Eccles Stadium for the final round of the 17-round 2022 Monster Energy AMA Supercross Championship to capture all the action, from the pit scene, to the qualifying hot laps, to the points-paying main events. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of Align's best photos from Salt Lake City.

Photographers in this gallery: @shepherdphotos@emeryphoto, and @colebeachphoto.

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