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Gallery: Anaheim 1

Gallery Anaheim 1

January 11, 2022 11:00am
by:

Align Media was at Angel Stadium for round one of the 17-round 2022 Monster Energy AMA Supercross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps to the points-paying main events.

Simon Cudby, Rich Shepherd, Mike Emery, and Cole Beach all contribute here at Racer X and have created Align Media, a collective media group. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of their best photos from round one.

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