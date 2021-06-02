Align Media was at Fox Raceway at Pala for the opening round of the 12-round 2021 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps to the points-paying motos.
Simon Cudby, Rich Shepherd, Mike Emery, and Cole Beach all contribute here at Racer X and have created Align Media, a collective media group. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.
Here are some of their best photos from the opening round in Pala, California.
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