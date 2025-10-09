Results Archive
GNCC
Powerline Park
News
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Craig Delong
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Brody Johnson
  3. Jason T Tino
MXGP of
France
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Romain Febvre
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Motocross
Fox Raceway
News
450 Moto 1 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jorge Prado
  3. Justin Cooper
250 Moto 1 Results
  1. Levi Kitchen
  2. Seth Hammaker
  3. Cole Davies
MXGP of
Liqui Moly Germany
News
Upcoming
WMX
Hangtown WMX
Fri Jun 5
News
Upcoming
GNCC
Watkins Glen International
Sat Jun 6
News
Upcoming
Motocross
Hangtown
Sat Jun 6
News
Upcoming
MXGP of
Latvia
Sun Jun 7
News
Upcoming
WMX
Thunder Valley WMX
Fri Jun 12
News
Upcoming
Motocross
Thunder Valley
Sat Jun 13
News
Full Schedule

2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Germany: WMX Results

WMX & EMX250
Teutschenthal
Saxony-Anhalt, Germany Germany
May 31, 2026

WMX Results

Rider Motos Bike
1 Daniela Guillen Daniela Guillen Spain 1 - 1 GasGas
2 Kiara Fontanesi Kiara Fontanesi Italy 2 - 2 GasGas
3 Shana Van Der Vlist Shana Van Der Vlist The Netherlands 9 - 3 Yamaha
4 Lynn Valk Lynn Valk The Netherlands 6 - 5 TM
5 Courtney Duncan Courtney Duncan New Zealand 3 - 10 Kawasaki
6 Amandine Verstappen Amandine Verstappen Belgium 10 - 4 Yamaha
7 Malou Jakobsen Malou Jakobsen Denmark 5 - 8 KTM
8 Lucy Barker Lucy Barker United Kingdom 8 - 6 KTM
9 Larissa Papenmeier Larissa Papenmeier Germany 7 - 7 Honda
10 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen The Netherlands 4 - 18 Yamaha
11 Hilda Sjöberg Hilda Sjöberg Sweden 14 - 12 Honda
12 Alexandra Massury Alexandra Massury Germany 11 - 15 KTM
13 Nellie Fransson Nellie Fransson Sweden 16 - 11 Yamaha
14 Elsa Andersson Lof Elsa Andersson Lof Sweden 12 - 16 Yamaha
15 April Franzoni April Franzoni France 20 - 9 Honda
16 Tanja Schlosser Tanja Schlosser Germany 40 - 13 Triumph
17 Mathea Seleboe Mathea Seleboe Norway 13 - 21 Kawasaki
18 Amber Simons Amber Simons The Netherlands 23 - 14 Triumph
19 Tyra Bäckström Tyra Bäckström Sweden 15 - 20 GasGas
20 Rosalita Hovind Rosalita Hovind Norway 17 - 19 Kawasaki
21 Jenny Engeland Jenny Engeland Norway 28 - 17 Husqvarna
22 Laura Raunkjaer Laura Raunkjaer Denmark 18 - 27 Honda
23 Elena Kapsamer Elena Kapsamer Austria 19 - DNS KTM
24 Adrija Skudutyte Adrija Skudutyte Lithuania 22 - 22 KTM
25 Barbara Aagaard Andersen Barbara Aagaard Andersen Denmark 24 - 23 Honda
26 Kyshara Das Kyshara Das The Netherlands 21 - 24 Fantic
27 Wiktoria Kupczyk Wiktoria Kupczyk Poland 30 - 25 Triumph
28 Katharina Schultz Katharina Schultz Germany 35 - 26 Yamaha
29 Anna Legaard Anna Legaard Denmark 25 - 28 Honda
30 Angelina Felici Angelina Felici Germany DNS - 29 GasGas
31 Jana Bohle Jana Bohle Austria 26 - 30 Husqvarna
32 Danee Gelissen Danee Gelissen The Netherlands 37 - 31 Husqvarna
33 Wilma Hansson Wilma Hansson Sweden 27 - 32 Husqvarna
34 Pauline Sczeponek Pauline Sczeponek Germany 32 - 33 GasGas
35 Emely Koehler Emely Koehler Germany 36 - 34 Husqvarna
36 Bibi finnja Bestmann Bibi finnja Bestmann Germany 34 - 35 Yamaha
37 Lexi Pachmann Lexi Pachmann Germany 33 - 36 KTM
38 Maxime Breugelmans Maxime Breugelmans Belgium 29 - 37 KTM
39 Lisa Bartling Lisa Bartling Germany DNS - 38 Yamaha
40 Fiona Hoppe Fiona Hoppe Germany 38 - 39 Triumph
41 Sandra Weny Sandra Weny Germany 31 - DNS Kawasaki
42 Luanna Neves Luanna Neves Brazil 39 - DNS Honda
