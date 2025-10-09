2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Germany: WMX Results WMX & EMX250
May 31, 2026
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Daniela Guillen
|1 - 1
|GasGas
|2
|Kiara Fontanesi
|2 - 2
|GasGas
|3
|Shana Van Der Vlist
|9 - 3
|Yamaha
|4
|Lynn Valk
|6 - 5
|TM
|5
|Courtney Duncan
|3 - 10
|Kawasaki
|6
|Amandine Verstappen
|10 - 4
|Yamaha
|7
|Malou Jakobsen
|5 - 8
|KTM
|8
|Lucy Barker
|8 - 6
|KTM
|9
|Larissa Papenmeier
|7 - 7
|Honda
|10
|Lotte Van Drunen
|4 - 18
|Yamaha
|11
|Hilda Sjöberg
|14 - 12
|Honda
|12
|Alexandra Massury
|11 - 15
|KTM
|13
|Nellie Fransson
|16 - 11
|Yamaha
|14
|Elsa Andersson Lof
|12 - 16
|Yamaha
|15
|April Franzoni
|20 - 9
|Honda
|16
|Tanja Schlosser
|40 - 13
|Triumph
|17
|Mathea Seleboe
|13 - 21
|Kawasaki
|18
|Amber Simons
|23 - 14
|Triumph
|19
|Tyra Bäckström
|15 - 20
|GasGas
|20
|Rosalita Hovind
|17 - 19
|Kawasaki
|21
|Jenny Engeland
|28 - 17
|Husqvarna
|22
|Laura Raunkjaer
|18 - 27
|Honda
|23
|Elena Kapsamer
|19 - DNS
|KTM
|24
|Adrija Skudutyte
|22 - 22
|KTM
|25
|Barbara Aagaard Andersen
|24 - 23
|Honda
|26
|Kyshara Das
|21 - 24
|Fantic
|27
|Wiktoria Kupczyk
|30 - 25
|Triumph
|28
|Katharina Schultz
|35 - 26
|Yamaha
|29
|Anna Legaard
|25 - 28
|Honda
|30
|Angelina Felici
|DNS - 29
|GasGas
|31
|Jana Bohle
|26 - 30
|Husqvarna
|32
|Danee Gelissen
|37 - 31
|Husqvarna
|33
|Wilma Hansson
|27 - 32
|Husqvarna
|34
|Pauline Sczeponek
|32 - 33
|GasGas
|35
|Emely Koehler
|36 - 34
|Husqvarna
|36
|Bibi finnja Bestmann
|34 - 35
|Yamaha
|37
|Lexi Pachmann
|33 - 36
|KTM
|38
|Maxime Breugelmans
|29 - 37
|KTM
|39
|Lisa Bartling
|DNS - 38
|Yamaha
|40
|Fiona Hoppe
|38 - 39
|Triumph
|41
|Sandra Weny
|31 - DNS
|Kawasaki
|42
|Luanna Neves
|39 - DNS
|Honda