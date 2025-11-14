2026 Progressive GNCC Racing Powerline Park: XC2 Pro Results
May 16, 2026
XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Angus Riordan
|03:14:03.993
|Australia
|Honda
|2
|Brody Johnson
|03:16:00.268
|Landrum, SC
|Husqvarna
|3
|Jason T Tino
|03:17:11.060
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|4
|Jason C Lipscomb
|03:24:33.652
|Parkersburg, WV
|Honda
|5
|Toby D Cleveland
|03:14:32.172
|Erin, NY
|Husqvarna
|6
|Jhak Walker
|01:05:29.899
|Morrisonville, IL
|Beta
|DNF
|Gavin Simon
|00:00:00.000
|Bennington, VT
|Husqvarna