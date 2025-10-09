2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Germany: EMX250 Results WMX & EMX250
May 31, 2026
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Jake Cannon
|4 - 2
|Kawasaki
|2
|Gyan Doensen
|2 - 5
|KTM
|3
|Nicolò Alvisi
|6 - 4
|Honda
|4
|Lyonel Reichl
|9 - 3
|KTM
|5
|Bernardo Tiburcio
|7 - 8
|Yamaha
|6
|Liam Owens
|3 - 14
|KTM
|7
|Francisco Garcia
|40 - 1
|Kawasaki
|8
|Mads Fredsoe
|1 - 36
|KTM
|9
|Nicolai Skovbjerg
|5 - 15
|Husqvarna
|10
|Jekabs Kubulins
|15 - 6
|Yamaha
|11
|Tom Brunet
|12 - 9
|Yamaha
|12
|Adria Monne
|11 - 10
|GasGas
|13
|Jarne Bervoets
|37 - 7
|Yamaha
|14
|Joe Brookes
|16 - 13
|Honda
|15
|Simone Mancini
|8 - 32
|Ducati
|16
|Francesco Bellei
|10 - 22
|KTM
|17
|Emile De Baere
|26 - 11
|Honda
|18
|Dean Gregoire
|13 - 19
|Husqvarna
|19
|Brando Rispoli
|36 - 12
|Beta
|20
|Maximilian Ernecker
|14 - 38
|KTM
|21
|Linus Jung
|20 - 16
|Husqvarna
|22
|Manuel Carreras
|34 - 17
|GasGas
|23
|Áron Katona
|17 - 35
|KTM
|24
|Dani Heitink
|21 - 18
|Husqvarna
|25
|Douwe Van Mechgelen
|18 - 24
|TM
|26
|Sebastian Leok
|19 - 33
|Husqvarna
|27
|Eric Rakow
|39 - 20
|Triumph
|28
|Alexis Fueri
|38
|Beta
|29
|Maurizio Scollo
|DNS
|KTM
|30
|Vencislav Toshev
|DNS
|Yamaha
|31
|Roan Tolsma
|25 - 21
|Husqvarna
|32
|Andrea Roberti
|27 - 23
|KTM
|33
|Filippo Mantovani
|32 - 25
|KTM
|34
|Richard Paat
|29 - 26
|KTM
|35
|Leon Rudolph
|23 - 27
|KTM
|36
|Jordan Van Wyk
|35 - 28
|Honda
|37
|Ian Ampoorter
|30 - 29
|KTM
|38
|Cesar Paine Diaz
|31 - 30
|Husqvarna
|39
|Harry Seel
|33 - 31
|KTM
|40
|William Askew
|22 - 34
|Triumph
|41
|Niccolo Mannini
|24 - 37
|Triumph
|42
|Vaclav Janout
|28 - 39
|KTM