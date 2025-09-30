Revised: July 1 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 10
| Wyatt Thurman
|
| Burleson, TX
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 14
| Kane Bollasina
|
| St. Louis, MO
| Yamaha YZ250F
| 15
| Thor Powell
| New
| Haleiwa, HI
| GasGas MC 250F
| 23
| Landon Gibson
| New
| Peachtree City, GA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 29
| McKayden Fitch
|
| Elbert, CO
| Yamaha YZ250F
| 34
| Grant McDonald
|
| Cairo, GA
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 41
| Brandon Eade
| New
| Clermont, FL
| Yamaha YZ250F
| 48
| Trinnytie Batchelor
|
| Mountain home, ID
| Kawasaki KX250
| 49
| Brennon Harrison
|
| Jacksonville, FL
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 50
| Chace Lawton
|
| Clermont, FL
| Kawasaki KX250
| 105
| Franklin Bowsher
|
| Cornelius, OR
| Yamaha YZ250F
| 188
| Cade Bradley
| New
| Kingman, AZ
| Honda CRF250R
| 226
| Carson Wood
| New
| Zephyrhills, FL
| Yamaha YZ250F
| 404
| Riley Busse
|
| New Berlin, WI
| Yamaha YZ250F
| 444
| Wyatt Duff
| New
| Lexington, KY
| Kawasaki KX250
| 801
| Kade Johnson
| New
| Hideaway, TX
| Kawasaki KX250
| 883
| Blake Thomas
|
| Willowbank Aust
| Honda CRF250R Works Edition
| 0
| Jesson Turner
|
| Lockesburg, AR
| Yamaha YZ250F
| 0
| Tegan Kortenbach
|
| Edson, Canada
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 0
| Luke Fauser
|
| Midland, PA
| KTM 250 SX-F
| 0
| Owen Covell
|
| Plymouth, MA
| Yamaha YZ250F
| 0
| Gavin Betts
|
| Clifton Park
| Kawasaki KX250