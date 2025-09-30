Results Archive
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RedBud
Sat Jul 4
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Upcoming
MXGP of
South Africa
Sun Jul 5
News
Upcoming
Motocross
Southwick
Sat Jul 11
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Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship
RedBud: SMX Next Results

Scouting Moto Combine Event
RedBud MX
Buchanan, MI United States
July 4, 2026

SMX Next Provisional Entry List

Revised: July 1 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Wyatt Thurman Wyatt Thurman Burleson, TX United States KTM 250 SX-F Factory Edition
14 Kane Bollasina Kane Bollasina St. Louis, MO United States Yamaha YZ250F
15 Thor Powell Thor Powell New Haleiwa, HI United States GasGas MC 250F
23 Landon Gibson Landon Gibson New Peachtree City, GA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
29 McKayden Fitch McKayden Fitch Elbert, CO United States Yamaha YZ250F
34 Grant McDonald Grant McDonald Cairo, GA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
41 Brandon Eade Brandon Eade New Clermont, FL United States Yamaha YZ250F
48 Trinnytie Batchelor Trinnytie Batchelor Mountain home, ID United States Kawasaki KX250
49 Brennon Harrison Brennon Harrison Jacksonville, FL United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
50 Chace Lawton Chace Lawton Clermont, FL United States Kawasaki KX250
105 Franklin Bowsher Franklin Bowsher Cornelius, OR United States Yamaha YZ250F
188 Cade Bradley Cade Bradley New Kingman, AZ United States Honda CRF250R
226 Carson Wood Carson Wood New Zephyrhills, FL United States Yamaha YZ250F
404 Riley Busse Riley Busse New Berlin, WI United States Yamaha YZ250F
444 Wyatt Duff Wyatt Duff New Lexington, KY United States Kawasaki KX250
801 Kade Johnson Kade Johnson New Hideaway, TX United States Kawasaki KX250
883 Blake Thomas Blake Thomas Willowbank Aust Honda CRF250R Works Edition
0 Jesson Turner Jesson Turner Lockesburg, AR United States Yamaha YZ250F
0 Tegan Kortenbach Tegan Kortenbach Edson, Canada Canada KTM 250 SX-F Factory Edition
0 Luke Fauser Luke Fauser Midland, PA United States KTM 250 SX-F
0 Owen Covell Owen Covell Plymouth, MA United States Yamaha YZ250F
0 Gavin Betts Gavin Betts Clifton Park Kawasaki KX250
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